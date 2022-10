Así ha cambiado la pandemia y la crisis a la Generación X: cómo afecta a la mediana edad

En la lista de análisis de cuestiones demográficas que preocupan a los marketeros, la generación Z y los millennials suelen ocupar las posiciones destacadas. En cierto modo, puede entenderse.

Primero, porque las nuevas generaciones siempre interesan mucho a los responsables de marketing, puesto que son el recambio de sus consumidores. Segundo, porque tanto millennials como Z se convirtieron en un reto en sí mismos, puesto que los marketeros no lograban comprenderlos del todo y sus intereses y motivaciones eran muy diferentes a los de las generaciones previas.

Pero en este estudio de los consumidores más jóvenes – incluso si los millennials no son ya tan jóvenes – no se debe perder de vista que el mercado no son solo ellos y que el contexto también impacta en los otros grupos. Es lo que ocurre con la Generación X, la de los nacidos a lo largo de los 70. Estos consumidores también se han visto afectados por las sucesivas crisis de estos últimos años, que han cambiado cómo se comportan, qué les interesa y qué consumen. La mediana edad – a la que pertenecen por sus edades actuales – también está teniendo que cambiar las cosas y la estrategia de marketing debe tenerlo presente.

De entrada, como apunta un análisis de Insider Intelligence - Gen X amid the Pandemic Report que parte de una muestra estadounidense - los X están en una situación más precaria que los baby boomers. Si bien están en una posición mejor que milllennials y Z, la riqueza de los X solo se acerca a la mitad de la riqueza de los baby boomers. Ellos también estaban todavía recuperándose de la crisis de 2008, como los millennials, y por eso la crisis última no ha ayudado a sus hábitos de consumo. Están cambiando cómo compran o incluso qué métodos de pago para navegar la crisis.

De hecho, los X son, junto con los baby boomers, quienes más responden que están en "modo supervivencia". Un estudio de 2021 preguntó - claro que en el medio del pico de la crisis del coronavirus - a los internautas si estaban en este modo (entendiendo el modo supervivencia como el de afrontar solo un día cada día para ser capaces de llegar a fin de año). El 43% de los baby boomers y el 42% de los X aseguraron que era el caso.

Gasto e ingresos

Si ya de entrada los X no son tan ricos como los baby boomers, el estudio señala que la mitad de este grupo demográfico ha perdido ingresos durante la pamdemia. Un 13% ha visto como era despedido, un 18% como le recortaban el sueldo y el 29% como le reducían las horas de trabajo por los efectos de la pandemia. Insider Intelligence no da los datos de otras generaciones para hacer la comparación, pero no queda duda de que estas cifras demuestran que sí han cambiado las realidades económicas de estos consumidores.

De hecho, durante la pandemia, se han vuelto compradores más digitales. Incluso, han comprado más en supermercados online, algo que antes no hacían. Dos tercios del grupo reconoce que ahora se siente más cómodo usando herramientas digitales para comprar productos de alimentación.