Marketing de Contenidos: Tendencias que transformarán el Branded Content en 2022

Alrededor del 61,8% de la población mundial es usuaria de Internet y, al ritmo actual de crecimiento, otros 400 millones de personas conseguirán acceder a la red durante 2022. La publicidad digital seguirá creciendo de forma paralela al mercado, pero esto no significa que sea fácil llegar al público objetivo. Viejos y nuevos formatos convivirán y darán forma al Branded Content del futuro, que irá integrando las nuevas herramientas tecnológicas disponibles. Getfluence, ha identificado 6 tendencias que transformarán el Branded Content en 2022:

El Branded Content seguirá dando resultados

El gasto en Paid Search seguirá creciendo, pero el Marketing de Contenidos seguirá dando resultados. El Paid Marketing puede definirse como los anuncios comprados en las redes sociales o en la web. En cambio, el Marketing de Contenidos presenta a los usuarios contenidos (incluidos artículos, blogs, vídeos y audio) que pueden resultarles interesantes. Aunque ambos formatos ofrecen bajos costes iniciales y grandes beneficios, el Marketing de Contenidos ofrece tres veces más clientes potenciales y cuesta un 62% menos. Según expertos digitales como Neil Patel, las tasas de conversión de quienes adoptan el Marketing de Contenidos pueden ser seis veces superiores a las de quienes no tienen una estrategia de content marketing.

La pandemia seguirá aumentando el tiempo que pasamos consumiendo contenidos online

No es ninguna sorpresa que los continuos confinamientos y el temor al COVID-19 han hecho que las personas pasen más tiempo dentro de casa (y en la red). Según el último GlobalWeb Statshot, el 54% de los usuarios pasa más tiempo viendo contenidos en streaming de entretenimiento, el 43% consulta más las redes sociales, el 37% invierte más tiempo escuchando servicios de streaming de música y el 15% de las personas escuchan más podcasts. Las actividades y la consulta de los contenidos digitales seguirán aumentando en 2022.

Las redes sociales permanentes y los artículos largos superarán al contenido efímero

El contenido efímero, que permanece publicado durante 24 horas antes de desaparecer, ha sido una tendencia de moda durante los últimos años. Sin embargo, actualmente el 44% de los profesionales del marketing apuestan por el contenido permanente en lugar del efímero ya que genera un mejor ROI. El 37% afirma que reducirá su inversión en contenidos efímeros.

Aunque el contenido corto y ágil sigue teniendo su espacio, los artículos de formato largo ofrecen verdaderos beneficios. Los contenidos largos de entre 3.000 y 7.000 palabras obtienen el doble de visitas a una página y un 24% más de comparticiones (shares), más del 75% de backlinks y un 21% más de tráfico que los artículos más cortos. Sin embargo, mantener la atención de la audiencia con 7.000 palabras es una habilidad fundamental, así que es muy recomendable apoyarse en las capacidades de escritores de contenido profesionales y probados para redactar estos artículos largos. Es necesario equilibrar siempre los mensajes de contenido efímero con los artículos permanentes, más profundos, para no aburrir al lector.

El Branded Audio Content crecerá

A principios de este año, cuando la aplicación de chat de voz, Clubhouse, entró en escena y reunió a millones de usuarios en pocas semanas, Twitter, LinkedIn y Facebook se apresuraron a empezar a probar y desarrollar sus funciones. A medida que el podcasting, las notas de voz y la búsqueda por voz siguen aumentando, no es de extrañar que el 50% de los profesionales del marketing inviertan en contenidos de audio en 2022. La mayoría de las plataformas de audio no tienen muchas oportunidades de monetización, pero esto empezará a cambiar rápidamente a medida que los anunciantes sigan explorando esta tendencia.

El Branded Content seguirá creciendo de forma espectacular

Según diversos estudios, en 2025 el Branded Content generará un volumen de negocio cercano a los 402.000 millones de dólares, frente a los 85.830 millones de dólares de 2020. Sin embargo, esto no es sorprendente. El 70% de los consumidores prefiere conocer nuevos productos y servicios a través de contenidos en lugar de a través de anuncios de publicidad. Esto no significa que todas las formas de Branded Content vayan a tener éxito. Para que el Branded Content sea rentable, tiene que ser profesional, orgánico y digno de confianza, algo que no todos los anunciantes pueden conseguir.

Los blogs regresan

TikTok e Instagram siguen siendo plataformas apasionantes para explotar, pero no se debe subestimar la palabra escrita. Las pequeñas empresas con blogs pueden generar un 126% más de leads. Además, el 97% de las empresas con blogs tienen más enlaces entrantes y los sitios web con blogs tienen un 434% más de páginas indexadas que los sitios que no tienen blogs. Cuando el contenido es atrayente, rico y optimizado, sigue siendo una gran forma de atraer tráfico (y conversiones en 2022).

Juan Luis Fuentes, Director Comercial de Getfluence explica que "no sabemos cómo va a evolucionar este año 2022, pero las marcas innovadoras tendrán que destacar de alguna manera y captar la atención de un público digital cada vez más sofisticado; las empresas tendrán que aumentar sus presupuestos de marketing de contenidos y considerar cuidadosamente sus estrategias".

Concluye comentando que "las empresas deben producir contenidos que destaquen y deben examinar nuevos formatos, tecnologías y plataformas. Por encima de todo, es fundamental crear contenidos de calidad".