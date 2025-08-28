Google presenta un modo de IA capaz de comprender búsquedas complejas y ofrecer respuestas más rápidas y precisas

El paisaje de la interacción humana con la información digital ha sido redefinido en España con la llegada oficial del denominado "Modo IA" al Buscador de Google, un acontecimiento que marca un punto de inflexión decisivo en la historia del servicio que, durante casi tres décadas, ha cimentado su éxito en la presentación de resultados a través de enlaces.

Desde hoy 8 de octubre de 2025, el gigante tecnológico ha comenzado el despliegue de esta herramienta avanzada, potenciada por una versión personalizada de su modelo de lenguaje Gemini 2.5, que se integra como una nueva pestaña en la interfaz de búsqueda, ofreciendo a los usuarios una experiencia significativamente más conversacional y rica que las "Vistas creadas con IA" (conocidas previamente como AI Overviews) que ya venían apareciendo de forma puntual. Esta expansión, que abarca cerca de 50 nuevos países y se activa en 36 idiomas adicionales, incluyendo el español, posiciona a España a la vanguardia de la adopción de las capacidades más sofisticadas de la inteligencia artificial generativa aplicada a la localización de contenido en la red.

La esencia de esta innovación reside en su capacidad para interpretar y procesar consultas que son, por naturaleza, complejas y de un detalle considerable.

La evidencia recogida en mercados donde el Modo IA ya estaba operativo demuestra que los usuarios están formulando preguntas entre dos y tres veces más largas que en las búsquedas tradicionales, un claro indicador de cómo el sistema fomenta una aproximación más natural, casi dialogada, con el motor de búsqueda. Este cambio de comportamiento se sustenta en la habilidad del modelo Gemini para desglosar una consulta en múltiples subtemas, lanzar búsquedas simultáneas y sintetizar la información más relevante de la vasta extensión de la web en una respuesta única y coherente. El resultado es una experiencia que trasciende la mera lista de enlaces, proporcionando un resumen completo y contextualizado al instante, lo que históricamente hubiera requerido la navegación por múltiples páginas.

La dimensión más revolucionaria de este Modo IA es, sin lugar a dudas, su carácter intrínsecamente multimodal.

La búsqueda se libera de las limitaciones del texto escrito para abrazar otras formas de expresión humana como la voz y la imagen. Ahora, un usuario puede, por ejemplo, tomar una fotografía de un monumento o un objeto desconocido y formular una pregunta directa sobre él, combinando así la información visual con la consulta textual o verbal en un único acto de búsqueda. Esta integración sin fisuras del texto, la voz y la imagen amplía exponencialmente las posibilidades de interacción, acercando la tecnología a la forma intuitiva en la que las personas descubren y entienden el mundo real, facilitando la identificación de elementos o la obtención de información sobre ellos en tiempo real y de manera contextual.

Aunque el foco se sitúa en la generación de respuestas directas y completas, este avance tecnológico no se desvincula de la web abierta, sino que busca actuar como un catalizador para la navegación de calidad. Google mantiene que, desde la introducción de funcionalidades de IA generativa, se ha observado que los usuarios visitan una mayor variedad de sitios web y dedican más tiempo a su contenido, pues las respuestas asistidas actúan como un conducto inteligente que dirige a las personas hacia fuentes de información de alto valor y especialización que son genuinamente relevantes para su interés. La compañía, consciente de la delicada relación con los editores y creadores de contenido, asegura que respeta plenamente las directivas de rastreo de los sitios web, ofreciendo mecanismos de exclusión como Google Extended para las aplicaciones de Gemini, lo cual subraya la necesidad de equilibrar la innovación con la sostenibilidad del ecosistema digital.

Este cambio de paradigma, que algunos observadores han calificado como el fin de la búsqueda tradicional tal y como se concibió hace veintisiete años, plantea profundas reflexiones sobre la autoría, la visibilidad y el flujo de tráfico en internet. Para los creadores de contenido y las empresas, la clave residirá en la adaptación estratégica, priorizando la generación de contenido único, verificable y con una fuerte autoridad de marca que la IA pueda identificar como una fuente confiable para sus resúmenes generados.

La transparencia y la fiabilidad de las respuestas son pilares fundamentales, un compromiso que Google recalca, a pesar de reconocer que la tecnología aún está en plena evolución. La activación de esta funcionalidad, accesible mediante un nuevo botón tanto en la página de resultados como en la aplicación móvil, marca el inicio de una era donde la inteligencia artificial se convierte en el copiloto conversacional de cada exploración digital, prometiendo una profundidad de conocimiento accesible sin precedentes para el usuario español.