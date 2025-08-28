Noticia Buscadores

Google presenta un modo de IA capaz de comprender búsquedas complejas y ofrecer respuestas más rápidas y precisas
Google presenta un modo de IA capaz de comprender búsquedas complejas y ofrecer respuestas más rápidas y precisas

Por Redacción - 8 Octubre 2025

El paisaje de la interacción humana con la información digital ha sido redefinido en España con la llegada oficial del denominado "Modo IA" al Buscador de Google, un acontecimiento que marca un punto de inflexión decisivo en la historia del servicio que, durante casi tres décadas, ha cimentado su éxito en la presentación de resultados a través de enlaces.

Desde hoy 8 de octubre de 2025, el gigante tecnológico ha comenzado el despliegue de esta herramienta avanzada, potenciada por una versión personalizada de su modelo de lenguaje Gemini 2.5, que se integra como una nueva pestaña en la interfaz de búsqueda, ofreciendo a los usuarios una experiencia significativamente más conversacional y rica que las "Vistas creadas con IA" (conocidas previamente como AI Overviews) que ya venían apareciendo de forma puntual. Esta expansión, que abarca cerca de 50 nuevos países y se activa en 36 idiomas adicionales, incluyendo el español, posiciona a España a la vanguardia de la adopción de las capacidades más sofisticadas de la inteligencia artificial generativa aplicada a la localización de contenido en la red.

La esencia de esta innovación reside en su capacidad para interpretar y procesar consultas que son, por naturaleza, complejas y de un detalle considerable.

La evidencia recogida en mercados donde el Modo IA ya estaba operativo demuestra que los usuarios están formulando preguntas entre dos y tres veces más largas que en las búsquedas tradicionales, un claro indicador de cómo el sistema fomenta una aproximación más natural, casi dialogada, con el motor de búsqueda. Este cambio de comportamiento se sustenta en la habilidad del modelo Gemini para desglosar una consulta en múltiples subtemas, lanzar búsquedas simultáneas y sintetizar la información más relevante de la vasta extensión de la web en una respuesta única y coherente. El resultado es una experiencia que trasciende la mera lista de enlaces, proporcionando un resumen completo y contextualizado al instante, lo que históricamente hubiera requerido la navegación por múltiples páginas.

La dimensión más revolucionaria de este Modo IA es, sin lugar a dudas, su carácter intrínsecamente multimodal.

La búsqueda se libera de las limitaciones del texto escrito para abrazar otras formas de expresión humana como la voz y la imagen. Ahora, un usuario puede, por ejemplo, tomar una fotografía de un monumento o un objeto desconocido y formular una pregunta directa sobre él, combinando así la información visual con la consulta textual o verbal en un único acto de búsqueda. Esta integración sin fisuras del texto, la voz y la imagen amplía exponencialmente las posibilidades de interacción, acercando la tecnología a la forma intuitiva en la que las personas descubren y entienden el mundo real, facilitando la identificación de elementos o la obtención de información sobre ellos en tiempo real y de manera contextual.

Aunque el foco se sitúa en la generación de respuestas directas y completas, este avance tecnológico no se desvincula de la web abierta, sino que busca actuar como un catalizador para la navegación de calidad. Google mantiene que, desde la introducción de funcionalidades de IA generativa, se ha observado que los usuarios visitan una mayor variedad de sitios web y dedican más tiempo a su contenido, pues las respuestas asistidas actúan como un conducto inteligente que dirige a las personas hacia fuentes de información de alto valor y especialización que son genuinamente relevantes para su interés. La compañía, consciente de la delicada relación con los editores y creadores de contenido, asegura que respeta plenamente las directivas de rastreo de los sitios web, ofreciendo mecanismos de exclusión como Google Extended para las aplicaciones de Gemini, lo cual subraya la necesidad de equilibrar la innovación con la sostenibilidad del ecosistema digital.

Este cambio de paradigma, que algunos observadores han calificado como el fin de la búsqueda tradicional tal y como se concibió hace veintisiete años, plantea profundas reflexiones sobre la autoría, la visibilidad y el flujo de tráfico en internet. Para los creadores de contenido y las empresas, la clave residirá en la adaptación estratégica, priorizando la generación de contenido único, verificable y con una fuerte autoridad de marca que la IA pueda identificar como una fuente confiable para sus resúmenes generados.

La transparencia y la fiabilidad de las respuestas son pilares fundamentales, un compromiso que Google recalca, a pesar de reconocer que la tecnología aún está en plena evolución. La activación de esta funcionalidad, accesible mediante un nuevo botón tanto en la página de resultados como en la aplicación móvil, marca el inicio de una era donde la inteligencia artificial se convierte en el copiloto conversacional de cada exploración digital, prometiendo una profundidad de conocimiento accesible sin precedentes para el usuario español.

Contenidos relacionados
Los profesionales del marketing deben reinventarse: OpenAI advierte que la IA supera al humano en la mayoría de sus tareas rutinarias
Estrategia de marcas en la IA generativa: el dilema entre bloqueo total o reparto de ingresos por uso de la propiedad intelectual
Los equipos de marketing en europa reportan un 85% de retorno de inversión por la adopción de inteligencia artificial generativa
Más Leídos
El 93% de los profesionales del marketing digital se enfrenta a importantes barreras para implementar con éxito estrategias GEO
Madrid se convierte en el epicentro del donut: la visión detrás de la apertura estratégica de Krispy Kreme en España
El SEO ha cambiado para siempre: es hora de aceptarlo y adaptarse para mantenerse visible y construir autoridad
A los consumidores les encanta que las marcas les regalen cosas: el poder inagotable del sampling
La integración de la IA en la publicidad nos obliga a replantearnos lo que significa ser un publicista en el siglo XXI
La profesionalización del creador de contenido redefine el futuro laboral de las generaciones más jóvenes
El fin de la "publicidad del miedo" pondrá límites a la manipulación emocional
Amazon fresh fracasa con sus tiendas físicas en Reino Unido y las cierra para siempre
Continua Leyendo...
Google presenta un modo de IA capaz de comprender búsquedas complejas y ofrecer respuestas más rápidas y precisas
Netflix y Hulu tendrán que reducir el volumen de sus anuncios publicitarios, al menos en California
American Express lanza Amex Ads, una plataforma para monetizar el dato de gasto de sus clientes más premium en 2025
El Prime Day de Amazon: Radiografía y secretos de una estrategia de fidelización, motor publicitario y poder del comercio electrónico global
Contenidos Patrocinados
El protagonismo creciente de los Códigos QR en las estrategias de marketing, experiencias de marca y ecommerce
La evolución del talento en marketing digital: ¿Quiénes están liderando la reconversión profesional?
Tarea con fecha límite y KPI: ya es la mitad del éxito
De Google Maps a ChatGPT: la evolución del SEO local que ya afecta a tu negocio
ADS
Promocionados
El renacer del marketing directo: cómo el buzoneo segmentado está marcando la diferencia en la era digital
La IA reinventa el PDF: el fin de una era para el documento digital y el comienzo de una nueva interacción inteligente
Digitalización desde cero: Aprende a atraer clientes con marketing digital
El SEO: el canal de adquisición más rentable y menos aprovechado que todo eCommerce debería priorizar para aumentar ventas