El tirón del email marketing no decaerá, pero ¿qué tendencias dominarán los envíos de las marcas durante los próximos meses? 

Puede que, como ocurrió con tantas otras herramientas de marketing digital clásicas, algunos agoreros hayan anunciado ya en varias ocasiones la muerte del email marketing. Los internautas estaban usando más otras herramientas frente a sus cuentas de correo electrónico, alertaban. Sin embargo, sus proyecciones y temores no se cumplieron. El email marketing no solo no ha muerto, sino que sigue teniendo una salud bastante envidiable. Al fin y al cabo, contar con una cuenta de correo electrónico sigue siendo la base de uso de muchísimos servicios en la red.

A eso hay que sumar que las fuentes emergentes de acceso a la información, como las redes sociales, han acabado saturando a los usuarios y han lastrado el modo en el que permiten acceder a las noticias. Te sepulta en una avalancha de información, pero genera tensión a no verlo todo y no siempre te da lo que necesitas o quieres. En ese entorno, el email marketing ha seguido floreciendo.

Aunque los marketeros siguen temiendo estar midiendo mal sus resultados, siguen viendo al email marketing como una herramienta con mucho potencial y a la que seguir dedicando la mayor atención posible.

Las proyecciones para 2021 que se hacían a cierre de 2020 ya apuntaban que el email marketing se iba a quedar al margen de los recortes en los presupuestos de marketing que estaba generando el coronavirus y que incluso se estaba aumentando su dotación. Las marcas y las empresas planeaban usar más email marketing y más mensajes directos como vía de conexión con los potenciales consumidores.

Incluso, durante la crisis del coronavirus, subió la cantidad de campañas de email marketing que se estaban enviando: de media, los marketeros estaban enviando un 27% más de campañas, según datos de Hubspot.

Qué tendencias dominarán durante los próximos meses

Por tanto, con la llegada del nuevo año, parece poco probable que el email marketing vaya a decaer. Más bien todo lo contrario, como han dejado claro los estudios. Eso sí, las campañas y las estrategias de email marketing deben adaptarse a los tiempos y a las tendencias. Según proyecciones de MailerLite, seis serán las tendencias que dominarán cómo se harán las cosas durante los 12 meses que quedan por delante en este 2021.

La importancia de la personalización

No solo la personalización se ha convertido en una pieza crucial en marketing digital, sino que además se ha convertido en uno de los elementos clave para lograr buenos resultados. La personalización en email marketing aumenta las interacciones. Eso sí, las marcas deben hacer un trabajo real de acercamiento. No vale simplemente con un ¡hola, Fulanito!

Los beneficios del feedback

Tus consumidores son quienes mejor pueden decir qué quieren y qué no y las marcas deben aprovechar esa potencial fuente de información. Encuestas, preguntas, atención a las respuestas logradas... Todo ello permite conocerlos mejor.

Automatizar para ahorrar tiempo

Las herramientas de automatización ayudan a ahorrar tiempo y esfuerzos a la hora de generar envíos de newsletters.

Las herramientas deben ser user-friendly

O lo que es lo mismo: tu campaña de email marketing no va a ser enviada necesariamente por alguien del equipo de TI o por una persona con avanzados conocimientos en código y similares. Las herramientas deben ofrecer cada más soluciones adaptadas a los miembros del equipo con conocimientos más reducidos.

El año de las newsletters

Han brotado como setas y parece que todo el mundo tiene la suya. Los periodistas se han lanzado a usarlas como elemento de marca personal y los medios han apostado cada vez más por crear este tipo de soluciones como nueva fuente de ingresos. Esto implica más competencia por la atención en las cajas de correo de los consumidores.

Lo importante es el contenido

Y, finalmente, como en tantas áreas lo que importa es lo que se incluye dentro del mensaje. "El contenido auténtico es lo que importa", dicen en las conclusiones de MailerLite. Sean sobre lo que sean y cómo sean, los envíos de correo electrónico deben ofrecer contenidos relevantes y calidad, que interesen a sus receptores.