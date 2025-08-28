La carrera por la atención en la inteligencia artificial y el nuevo índice de visibilidad

Desde hace más de una década, la disciplina del SEO tradicional y los resultados orgánicos en los motores de búsqueda de Google marcaron el pulso de la visibilidad digital.

Con la llegada de los featured snippets en el año 2014, se marcó un punto de inflexión que dio origen a la llamada “posición cero”. Este cambio significó que las plataformas ya no solo actuaban como intermediarias para dirigir el tráfico hacia los sitios, sino que comenzaron a resumir y entregar la información de las marcas directamente al usuario. En el presente, con la notable evolución de la búsqueda, la inteligencia artificial reconfigura por completo este paradigma. Plataformas como ChatGPT, que ya han superado la cifra de 800 millones de usuarios activos por semana y procesan alrededor de 2500 millones de solicitudes al día, demuestran la magnitud de esta transformación. Según las proyecciones, el tráfico que se genera desde los canales de búsqueda impulsados por la IA superará al de los motores de búsqueda convencionales para el año 2028.

Ante este panorama, Semrush, ha presentado el AI Visibility Index 2025. Este estudio es el primer referente en la industria que se dedica a medir cómo se manifiestan las marcas en las plataformas de búsqueda que utilizan IA. El informe se fundamenta en el análisis de 2500 consultas específicas dirigidas a cinco industrias clave, tanto en ChatGPT, que ostenta más del 80% del mercado, como en Google AI Mode, la evolución de Gemini y AI Overviews. Este trabajo no solo es una medición, sino un manual que busca guiar a las marcas a navegar y prosperar en un nuevo ecosistema digital.

El estudio subraya un hallazgo clave que redefine el juego: la visibilidad en la IA no es un resultado accidental del SEO convencional, sino una disciplina con su propio conjunto de reglas y exigencias. La sola presencia y buen posicionamiento en Google ya no garantizan la relevancia en plataformas como ChatGPT o Google AI Mode. Los factores decisivos para asegurar la relevancia digital ahora se centran en la capacidad de las marcas para contar con datos estructurados y fácilmente accesibles, particularmente en áreas como precios y características de sus productos o servicios. A esto se le suma la necesidad imperativa de obtener la validación de terceros, a través de reseñas, foros y otros medios, así como de ofrecer contenido oficial que sea claro y verificable en sus sitios web y documentación técnica.

Además, el informe advierte sobre una disonancia crucial que las marcas deben resolver: aquellas que son mencionadas con mayor frecuencia rara vez son las mismas que son citadas como fuentes de autoridad. De hecho, según los datos del estudio, solo entre 3 y 27 de cada 100 marcas logran aparecer en ambos frentes. Esta brecha varía según la industria y la plataforma, lo que subraya que las estrategias deben adaptarse y ser específicas para cada modelo de IA. A pesar de que ChatGPT y Google AI Mode coinciden en un 65% en las marcas que mencionan, la coincidencia en las fuentes que citan se desploma a un escaso 32%. Esta diferencia confirma la necesidad de una aproximación dual y especializada para asegurar una visibilidad robusta y coherente en las distintas plataformas.

En la práctica, la investigación identifica un proceso de dos etapas esenciales para alcanzar la visibilidad. La primera fase, que se puede denominar La batalla por el sentimiento, se concentra en el descubrimiento inicial. En esta etapa, las reseñas, los foros y las conversaciones en las comunidades en línea se convierten en activos fundamentales. La voz de los usuarios adquiere un valor primordial, y las marcas deben trabajar activamente para ganar conversación y presencia en estos espacios digitales. La segunda etapa, el Juego de la autoridad, se activa una vez que la marca es descubierta. Aquí, la validación de su posición se vuelve crucial a través de fuentes oficiales como su propio sitio web, su página de Wikipedia o la documentación técnica que sea clara y esté bien estructurada. En esta fase, la calidad y la verificación del contenido son las verdaderas divisas.

El AI Visibility Index 2025 también demuestra que la visibilidad de una marca en la inteligencia artificial varía de forma radical según el sector al que pertenece. Esto se debe a que la visibilidad está intrínsecamente ligada a lo que los consumidores valoran en cada industria, a la estructura del mercado y, fundamentalmente, a las fuentes de las que los modelos de IA extraen su información. En el sector de los negocios y servicios profesionales, por ejemplo, se evidencia un alto grado de competencia, sin que ninguna marca domine por completo el campo. Google lidera aquí, con un 23.2% de las menciones, lo que refleja la integración de sus servicios en las operaciones empresariales. Le siguen de cerca Zoho y HubSpot, impulsados por sus robustas estrategias de contenido B2B. En este mismo ámbito, herramientas de marketing, servicios legales y logísticos también logran consolidar posiciones importantes.

En el sector de la tecnología y el software, la jerarquía es más clara y está dominada por los gigantes. Microsoft encabeza la lista con un impresionante 52.9% de visibilidad, seguido por Google y Amazon. Sin embargo, el informe también revela algunas sorpresas, como la notable tracción que ha ganado Zoho, en gran parte gracias a sus comunidades activas en plataformas como Reddit, así como la sólida presencia que han construido compañías de ciberseguridad como Palo Alto Networks y CrowdStrike. Esta categoría muestra cómo la competencia se libra no solo en el dominio del mercado, sino también en el Share of Voice de los modelos de IA. Un fenómeno similar se observa en el sector de la electrónica de consumo, que se presenta como la categoría más concentrada. Allí, Samsung y Apple ejercen un duopolio que domina las respuestas de IA, seguidos de Google, que se apalanca en su ecosistema Android. El estudio también destaca que Google AI Mode cita con frecuencia las páginas de soporte técnico de Apple como fuentes de autoridad, subrayando el valor crucial que tiene la documentación oficial y el contenido de soporte en la construcción de visibilidad.

Por su parte, en el sector de la moda, Patagonia se posiciona como líder indiscutible, con un 21.9% de visibilidad. La marca ha logrado consolidarse como el referente de la moda ética, lo que la convierte en una recomendación predeterminada para los consumidores que buscan opciones responsables. El ranking revela un interesante contraste, con la presencia de marcas como Everlane, de moda sostenible, junto a casas de lujo históricas como Gucci. Esta mezcla indica que la IA reconoce tanto la autoridad tradicional como la influencia creciente de marcas que se alinean con valores contemporáneos. Finalmente, en los servicios financieros, el sector es uno de los más jerárquicos. Fidelity, Vanguard y Chase lideran el ranking, dominado por instituciones tradicionales. Es importante destacar la marcada diferencia entre las plataformas de IA: mientras que ChatGPT se apoya de manera significativa en foros como Reddit, Google privilegia a comparadores de autoridad como Bankrate, lo que exige estrategias de contenido específicas para cada plataforma.

Las conclusiones del estudio trazan una hoja de ruta clara para las marcas que aspiran a ser relevantes en esta nueva era de la búsqueda. En primer lugar, la estrategia debe ser obligatoriamente multiplataforma. ChatGPT y Google AI Mode operan bajo lógicas distintas: mientras uno premia la tracción cultural y comunitaria, el otro favorece la claridad y la estructura de los datos. Ganar en este nuevo campo de juego significa optimizar para ambos. Además, es crucial que las marcas se concentren en cerrar la brecha entre ser mencionadas y ser citadas como fuentes. Si la IA no encuentra información oficial y estructurada sobre una marca, terceros terminarán narrando su historia. La consistencia en la información se convierte en un pilar para construir confianza, ya que las marcas que aparecen de forma reiterada, tanto en las conversaciones como en las fuentes de autoridad, son las que logran consolidar su valor en este ecosistema.

Para los equipos de marketing, la tarea principal es reformular el contenido para que sea menos ambiguo y más factual, priorizando un lenguaje claro que se enfoque en las características y beneficios del producto. La validación del usuario, a través de reseñas, hilos de discusión y listas de productos, ya no es un simple activo adicional, sino un componente fundamental de la visibilidad. A nivel técnico, la prioridad debe ser la estructura de los datos, con un marcado estructurado, la transparencia en los precios y una documentación accesible, ya que estas son palancas directas para la visibilidad en la IA. Para los equipos de datos e investigación, el reto es medir lo que la IA realmente ve, estableciendo líneas de base a partir del AI Visibility Index 2025 para monitorear la evolución y el impacto de las estrategias a lo largo del tiempo.