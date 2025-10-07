El 70% de las empresas obtiene más retorno del esperado con la IA, pero solo el 47% tiene estrategia clara

La inteligencia artificial está redefiniendo el tejido empresarial global a un ritmo vertiginoso, situándose como un motor de rendimiento indiscutible. Sin embargo, en medio de esta revolución, se dibuja una paradoja crítica: la velocidad de adopción de la IA industrial, que casi se ha duplicado en solo un año, pasando del 32% al 59%, contrasta con la capacidad de las organizaciones para integrarla plenamente en sus estructuras y capacidades humanas. Este desajuste, bautizado como la "brecha de ejecución de la IA" por el reciente estudio "IFS Invisible Revolution Study 2025" de IFS, sugiere que las empresas están adquiriendo tecnología más rápidamente de lo que sus equipos pueden asimilar, ralentizando la aplicación de todo su potencial.

Este informe, que recoge la visión de más de 1.700 directivos, desvela una madurez acelerada en el uso de esta tecnología. En los próximos doce meses, se espera que el porcentaje de compañías que aún están en fase de experimentación se desplome drásticamente del 24% al 7%. Pese a este avance, el 52% de los líderes empresariales confiesa que sus equipos directivos todavía no han alcanzado una comprensión completa de la IA. Más preocupante aún es que la necesidad de recualificación es casi universal, pues el 99% de los trabajadores requerirá una formación significativa para aprovechar las oportunidades que brinda la IA. Como señala Kriti Sharma, director ejecutivo de IFS Nexus Black, para obtener resultados tangibles, se hace imperativo "cerrar la brecha en su ejecución, uniendo personas, procesos y productos".

Rendimiento notable, estrategia ausente

La IA ya ofrece resultados tangibles que superan las expectativas financieras, pero la mayoría de las organizaciones aún no están preparadas para escalar su impacto de forma estratégica. El 70% de las empresas asegura que el retorno de la inversión ha sobrepasado sus previsiones iniciales y un 88% confirma una mejora directa en la rentabilidad; una cifra que asciende notablemente hasta el 92% en Estados Unidos y el 94% en Alemania. Sin embargo, más de la mitad de los líderes, un 53%, admite que su compañía carece de una hoja de ruta clara para la inteligencia artificial. La rentabilidad está probada, pero la visión a largo plazo para sostener y amplificar este éxito sigue siendo el eslabón perdido para muchas corporaciones en octubre de 2025.

La preparación del capital humano se establece como el eje fundamental para mantener la ventaja competitiva. La formación y la adquisición de nuevas competencias son procesos ineludibles.

Más de la mitad de los directivos calcula que hasta el 60% de sus empleados necesitará adquirir nuevas habilidades, mientras que un tercio predice que esta necesidad se extenderá al 100% de la plantilla. Paralelamente, la confianza en la IA sigue siendo un elemento bajo examen. Únicamente el 29% de los líderes globales se siente cómodo permitiendo que la IA tome decisiones estratégicas sin mediación humana, con un 68% que insiste en la necesidad de mantener la supervisión activa. Persisten, además, las inquietudes sobre los posibles sesgos inherentes a los sistemas de IA, una preocupación especialmente acentuada en Estados Unidos (63%) en comparación con regiones como los países nórdicos (40%). Esta cautela se traduce en un amplio respaldo, con un 65% de los encuestados, a la creación de un organismo regulador internacional e independiente, una medida que buscaría reforzar la transparencia y la confianza en la tecnología.

La IA industrial como catalizador de la transformación del modelo de negocio

Más allá de su visibilidad en el ámbito de la productividad de oficina y las tareas creativas, es la IA industrial la que está generando los cambios más profundos en la operativa de las empresas. Esta tecnología ha dejado de ser una mera promesa para convertirse en una realidad que automatiza el mantenimiento, anticipa las interrupciones en la cadena de suministro, optimiza la logística y coordina decisiones complejas en la gestión de activos y la fabricación.

Actualmente, el 54% de las organizaciones globales utiliza la IA para tareas de automatización, un 45% la aplica en la predicción de escenarios y un 35% ya está experimentando con la IA agencial, que puede ejecutar decisiones autónomas a lo largo de diversos flujos de trabajo. La influencia de la IA industrial se extiende hasta impulsar nuevos modelos de negocio, con el 77% de los directivos indicando que esta tecnología acelera el proceso de servitización, que consiste en la transición de la simple venta de productos a la prestación de servicios basados en resultados concretos como el tiempo de actividad o el rendimiento garantizado.

Kriti Sharma recalca que se está inmerso en "una nueva era en la que la IA redefine la creación y entrega de valor". El cambio ya no se centra solo en automatizar tareas individuales, sino en una transformación integral que impulsa la predicción de lo inesperado y fomenta la aparición de nuevos modelos de negocio. La investigación de IFS subraya que la IA empresarial ha trascendido los laboratorios de innovación para convertirse en un componente fundamental de las operaciones de primera línea. El periodo que se abre ahora, los próximos doce meses, se presenta como crucial. Aquellas compañías que logren solventar la brecha de ejecución, alineando la tecnología con la estrategia y las capacidades humanas, serán las que forjen el liderazgo industrial del futuro, ya que, tal y como concluye Sharma, "ha llegado el momento" de este profundo cambio.