El 92% de los profesionales del marketing afirma que la IA está transformando la interacción con el cliente

La inteligencia artificial ha dejado atrás su papel de tecnología experimental para consolidarse como una infraestructura esencial en la práctica del marketing moderno.

Esta transformación radical, que afecta al propio corazón de la conexión entre marcas y audiencias, se confirma con la contundencia de los datos más recientes: el 92% de los profesionales del marketing encuestados en el informe anual "Digital Trends Report 2026" de Smartly, publicado a principios de noviembre de 2025, afirma que la IA está redefiniendo fundamentalmente su interacción con los consumidores. Lejos de ser una herramienta más, la IA funciona ya como el catalizador principal que está forzando a los equipos a evolucionar desde modelos de optimización reactiva hacia sofisticados sistemas de inteligencia predictiva, marcando la pauta de lo que será el próximo año en la industria.

El adiós a la optimización reactiva: La inteligencia predictiva como norma

La gran promesa que la IA empieza a materializar reside en su capacidad para otorgar visión anticipada a los equipos. Tradicionalmente, la eficiencia publicitaria se medía al reaccionar a los resultados obtenidos tras el lanzamiento de una campaña; ahora, el objetivo es predecir el impacto antes de que se invierta el primer euro de presupuesto. Este cambio de mentalidad, que prioriza la previsión sobre la corrección, es inminente.

De hecho, un tercio de los responsables de marketing ya utiliza modelos predictivos para la validación creativa o el modelado de escenarios, y un 86% adicional planea expandir estas capacidades durante 2026. Esta aceleración en la adopción de la inteligencia previa al lanzamiento es vital, ya que permite a los equipos realizar un control de calidad asistido por la IA de la configuración de las campañas, reduciendo significativamente los errores y las revisiones. Es la diferencia entre confiar en la suerte o basar el rendimiento en una sólida capacidad de anticipación, un factor que es ya la piedra angular de la eficiencia.

El mapa de la sofisticación: La figura del profesional 'precision-first'

El estudio de Smartly, que recoge las perspectivas de 450 profesionales de los media en mercados clave como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, identifica la cristalización de una nueva tipología de experto a la que denomina el profesional "precision-first". Esta élite del sector, que ha integrado profundamente la IA en sus flujos de trabajo, opera campañas en seis o más plataformas simultáneamente, duplicando el alcance de sus pares, que suelen limitarse a tres o cuatro.

La correlación entre la integración profunda de la tecnología y el rendimiento es directa y palpable: estos profesionales no solo demuestran una probabilidad un 27% mayor de mantener el despilfarro de inversión en media por debajo del 10% del presupuesto, sino que también son un 22% más propensos a aplicar la inteligencia artificial a las fases de planificación de campaña y desarrollo creativo. Este enfoque proactivo y multicanal demuestra que la sofisticación operativa, impulsada por la IA, se ha convertido en el requisito fundamental para la competitividad y la optimización de recursos.

La narrativa visual como puente interplataforma: El vídeo es el nuevo cable

El formato de vídeo ha superado el estatus de ventaja cualitativa para convertirse en una expectativa básica. Hoy, casi la totalidad de los clientes de Smartly utilizan anuncios de vídeo. Lo crucial, sin embargo, es su evolución de contenido aislado a ser un auténtico tejido conectivo que une diversas plataformas.

El vídeo ya no se restringe a los canales tradicionalmente asociados, sino que actúa como infraestructura a través de las redes sociales, la televisión conectada (CTV) y las plataformas de streaming de audio. Canales como LinkedIn, Reddit y Spotify han expandido sus ofertas para albergar opciones audiovisuales inmersivas, ofreciendo a los anunciantes nuevas vías para el marketing y la publicidad de rendimiento en el full-funnel. Las prioridades de inversión confirman esta tendencia, con más del 50% de los profesionales planificando aumentar su gasto en 2026 en plataformas Meta, YouTube y TikTok, reconociendo el papel unificador del vídeo en la construcción de una narrativa de marca coherente y escalable en la experiencia del consumidor.

El desafío humano de la personalización y la consistencia

A pesar de los avances tecnológicos que permiten una personalización uno a uno desde la concepción inicial de la campaña, la dimensión humana sigue siendo el factor limitante. Los cuellos de botella creativos y operativos persisten como las principales barreras para la consecución de objetivos. Los profesionales citan la dificultad para personalizar la creatividad para audiencias específicas (38%), las restricciones en la velocidad de producción de activos (37%) y la inconsistencia en la calidad creativa a través de múltiples plataformas (35%) como los obstáculos más significativos. Este reto se intensifica debido a la evolución de la experiencia de compra, que ha dejado de ser una progresión lineal —conciencia, consideración y conversión— para transformarse en un movimiento fluido y no secuencial, donde el consumidor salta entre fases sin un orden preestablecido. El verdadero desafío operativo de los equipos consiste, por tanto, en transformar la complejidad inherente a la alta fragmentación de puntos de contacto en un mensaje de marca consistente y coherente en cada pantalla, lo que exige una transformación radical en los flujos de trabajo.

La adopción de la IA supera la fase de escepticismo inicial y exige una reestructuración de la actividad. Actualmente, el 88% de los profesionales cree que la tecnología está cumpliendo con las expectativas generadas, una cifra que crece con respecto al año anterior, evidenciando un consenso generalizado sobre su valor práctico. Los equipos que consiguen convertir la información detallada en activos creativos de alta calidad y a escala son los que están posicionándose a la vanguardia.

Esta capacidad de transformación no se logra solo mediante la adquisición de herramientas adicionales, sino que requiere una reestructuración fundamental de cómo agencias, marcas y editores colaboran en la ejecución de campañas de media. La ventana para mantener la paridad competitiva se cierra rápidamente, pues la mitad de las empresas encuestadas espera haber alcanzado una adopción total de la IA para 2026. Los hallazgos, anunciados este mes de noviembre de 2025, dejan claro que el futuro del marketing ya no depende de reaccionar más rápido, sino de planificar de forma más inteligente, guiados por la inteligencia.