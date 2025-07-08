Los resultados provisionales de WPP revelan caídas en ingresos e inversión estratégica en tecnología

En la primera mitad de 2025, el gigante de la comunicación y el mayor grupo publicitario a nivel mundial WPP ha navegado por aguas turbulentas, reportando una caída en sus ingresos que refleja la presión global sobre el gasto de los clientes y una desaceleración en la actividad de nuevos negocios. A pesar de estos vientos en contra, la compañía ha mostrado una dirección estratégica clara, enfocada en la transformación interna y la inversión en tecnologías de vanguardia para asegurar su relevancia futura. Los ingresos del primer semestre se situaron en £6.663 millones, una disminución del 7,8% en términos reportados, mientras que los ingresos menos los costes de transferencia, un indicador clave de su rendimiento, se redujeron en un 4,3% en términos comparables. Este desempeño, aunque desafiante, se alinea con las expectativas de la compañía, que anticipa un descenso de entre el 3% y el 5% en los ingresos comparables para todo el año 2025.

La reorganización interna ha sido un pilar fundamental en la respuesta de la compañía a las dificultades del mercado. El CEO saliente, Mark Read, destacó los avances significativos en el reposicionamiento de WPP Media, simplificando su modelo organizativo para impulsar la eficiencia y la reducción de costes. Este esfuerzo se complementa con una fuerte apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial (IA), evidenciada por la adquisición de InfoSum y el lanzamiento de Open Intelligence, herramientas que fortalecen las capacidades de datos y tecnología de la empresa. La plataforma WPP Open, que integra estas innovaciones, ha visto una adopción masiva, con aproximadamente el 85% del personal de atención al cliente utilizándola en junio de 2025, un incremento notable desde el 60% de marzo. Este despliegue masivo subraya el compromiso de WPP con la productividad interna y la mejora de su oferta a los clientes.

A nivel de negocio, los resultados reflejan una disparidad por regiones y sectores. Las Agencias Integradas Globales vieron una caída del 4,5% en sus ingresos comparables, con descensos significativos en mercados clave como el Reino Unido y Europa Continental Occidental. Norteamérica también experimentó una disminución, aunque más moderada. La situación en Asia presenta contrastes notables, con India manteniéndose relativamente estable, mientras que China registró una fuerte caída del 16,6%. En cuanto a los clientes, los 25 principales de WPP mostraron una resiliencia relativa, con un crecimiento mínimo del 0,1% en el primer semestre. Sin embargo, sectores como la tecnología, la automoción y la salud mostraron signos de presión en el segundo trimestre, lo que sugiere que la cautela en el gasto se está extendiendo a industrias que antes se consideraban más robustas.

La disciplina de costes ha sido otro factor determinante en la estrategia de WPP. La compañía ha reducido su plantilla un 3,7% en lo que va de año, una medida que se alinea con la disminución de sus ingresos. Se espera que las indemnizaciones por despido, particularmente en WPP Media, generen un ahorro bruto anualizado de más de £150 millones a partir de 2026. Estos ahorros se canalizarán estratégicamente hacia la inversión en IA, datos y la plataforma WPP Open, lo que demuestra un enfoque en el crecimiento sostenible a largo plazo. Con la transición en la dirección ejecutiva, que verá a Cindy Rose asumir el cargo de CEO en septiembre, la compañía se prepara para una nueva fase. El consejo ha declarado un dividendo a cuenta de 7,5 peniques, una decisión que busca equilibrar la rentabilidad para los accionistas con la necesidad de mantener flexibilidad financiera para la nueva dirección. El director saliente, Mark Read, se despide con un mensaje de confianza en el futuro, destacando las fortalezas creativas y tecnológicas de WPP y la inversión estratégica en IA como pilares para el éxito venidero.

El anuncio de los resultados provisionales de 2025 de WPP y su consecuente estrategia de adaptación, no solo ofrece una instantánea de su rendimiento financiero, sino que también ilustra las prioridades de un sector en constante evolución. La empresa, con su enfoque en la innovación y la disciplina financiera, busca sentar las bases para un crecimiento futuro en un mercado cada vez más complejo, donde la eficiencia operativa y la integración tecnológica se han convertido en elementos cruciales para la supervivencia. Los próximos meses bajo el liderazgo de Cindy Rose serán decisivos para ver cómo estas semillas de cambio germinan y transforman el negocio de WPP.