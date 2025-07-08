Amazon y su negocio publicitario siguen rompiendo récords

El crecimiento del negocio publicitario de Amazon ha alcanzado una nueva dimensión, consolidándose como un pilar fundamental en la estructura financiera de la compañía. En el segundo trimestre de este año 2025, la publicidad representó un histórico 9,36% de los ingresos totales de la empresa, una cifra que refleja la profunda transformación de su modelo de negocio. Con $15,69 mil millones en ingresos trimestrales, este segmento no solo se mantiene como el de más rápido crecimiento, sino que también se proyecta que podría superar la marca del 10% en algún momento del presente año. Esta progresión, aunque previsible dada la estrategia de la compañía, resulta notable al analizar el corto período en el que ha escalado posiciones. Apenas en el primer trimestre de 2021, la publicidad significaba solo un 5,88% de los ingresos, lo que demuestra un esfuerzo constante y exitoso por monetizar cada rincón de su vasto ecosistema digital.

La mayor parte de estos ingresos publicitarios proviene de los anuncios de búsqueda, donde las páginas de resultados se han saturado progresivamente con ubicaciones pagadas. Esta realidad ha hecho que los resultados orgánicos, aquellos que no son promocionados, sean cada vez más difíciles de encontrar para los usuarios. Para los vendedores, este escenario genera un aumento en los costos de adquisición de clientes y, en muchos casos, las tarifas totales que deben pagar a Amazon ya superan el 50% de sus ingresos. Sin embargo, la compañía no ha limitado sus ambiciones a la saturación de los resultados de búsqueda. Su visión se extiende mucho más allá de sus propias propiedades, buscando un crecimiento fuera de la plataforma que se ha vuelto vital para su éxito continuo en el sector.

Amazon ha extendido su red publicitaria para llegar a una audiencia promedio mensual de más de 300 millones de personas solo en Estados Unidos, abarcando una gama impresionante de servicios propios como Prime Video, Twitch, y Fire TV, así como transmisiones de deportes en vivo y sitios web de terceros. Las recientes alianzas con empresas como Roku y la integración con el intercambio de anuncios de Disney, fortalecen aún más esta estrategia. Estas colaboraciones le permiten a Amazon acceder a un público significativamente más amplio, aprovechando la misma plataforma publicitaria estable para ofrecer nuevas oportunidades a sus anunciantes, especialmente en el ámbito de la televisión conectada. Esta incursión en otros medios ilustra el camino hacia la consolidación como un actor global en la industria de los medios, más allá del comercio electrónico.

La magnitud de este crecimiento es impresionante si se considera la perspectiva histórica. Los $15,69 mil millones obtenidos en publicidad durante el segundo trimestre de este año 2025 superan los ingresos totales de la compañía en el segundo trimestre de 2012, que fueron de $12,83 mil millones. De hecho, los ingresos publicitarios acumulados en los últimos doce meses ya sobrepasan el total de los ingresos de Amazon durante todo el año 2012, un dato que subraya el cambio de una librería en línea a un verdadero coloso publicitario. Aunque gigantes como Google y Meta todavía generan ingresos publicitarios superiores en términos absolutos, las tasas de crecimiento trimestral de Amazon a menudo superan a las de sus rivales. En el segundo trimestre de 2025, el 22% de crecimiento en publicidad consolidó su posición como el segmento de mayor crecimiento por segundo trimestre consecutivo y por cuarta vez en los últimos seis trimestres, una consistencia que solo AWS logra igualar.

Esta evolución estratégica se manifiesta en la composición actual de los ingresos de Amazon. Los ingresos por servicios, que incluyen publicidad, servicios para vendedores externos, servicios de suscripción y AWS, ahora representan casi el 60% de los ingresos totales, un aumento significativo desde el 50% que suponían en 2021. Este cambio deliberado de ser una minorista a convertirse en un proveedor de infraestructura es crucial. Los ingresos publicitarios, con su alto margen de beneficio, han sido fundamentales para financiar el resto de la operación minorista. Sin estos, el negocio minorista de Amazon sería cada vez menos rentable, lo que convierte la dependencia publicitaria en una pieza vital, no solo deseable, para la estrategia a largo plazo de la compañía. El negocio publicitario de Amazon superará los $60 mil millones en ingresos este 2025, cifra que lo sitúa entre las mayores compañías de medios del mundo. Para los vendedores, esto significa que la visibilidad requiere una mayor inversión. Para la empresa, simboliza la culminación de su visión: ser la infraestructura que impulsa el comercio global.