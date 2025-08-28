La consultora de marketing digital SIDN gana la cuenta de Ecoembes hasta 2028

SIDN ha sido seleccionada como nueva consultora de negocio digital de Ecoembes, tras imponerse en un concurso privado competitivo. El acuerdo, que tendrá una duración inicial de tres años, refuerza la posición de SIDN como socio estratégico para compañías comprometidas con la sostenibilidad.

La consultora se encargará de liderar la estrategia de desarrollo y mantenimiento del ecosistema web de Ecoembes, incluyendo áreas clave como desarrollo tecnológico, contenido, Search IA, UX/UI y análisis de datos. El objetivo es mejorar la experiencia digital del usuario, incrementar la visibilidad de Ecoembes y apoyar sus iniciativas en economía circular.

“Estamos encantados de colaborar con una organización como Ecoembes, referente en sostenibilidad. Nuestra misión es aportar innovación digital que potencie su impacto medioambiental”, afirma Jesús Moya, CEO de SIDN.

Sobre SIDN

SIDN es una consultora Martech especializada en aplicar tecnología al marketing para impulsar negocios digitales de forma end to end. Fundada en 2002, cuenta con más de 250 empleados y opera en más de 60 países y 10 idiomas.

Desarrolla soluciones innovadoras en SEO, performance, IA, customer intelligence, cloud marketing y más. Colabora con partners como Google, Salesforce, Meta o Hubspot y dispone de productos propios que escalan resultados. Está reconocida en el ranking FT1000 de Financial Times y como una de las mejores empresas para trabajar en España, según GPTW.