Los grandes errores del marketing y los negocios de los que debemos aprender para evitar el fracaso empresarial

Los grandes empresas y marcas, a pesar de sus vastos recursos y experiencia, no están exentas de cometer errores de marketing que pueden tener consecuencias devastadoras.

Estos fallos, a menudo originados en una desconexión con la audiencia, una mala lectura del contexto social o una ceguera ante la evolución tecnológica, sirven como valiosos estudios de caso para cualquier empresa, independientemente de su tamaño. La historia reciente está repleta de ejemplos que demuestran cómo una decisión aparentemente menor en el tablero de la mercadotecnia puede erosionar la confianza, provocar pérdidas millonarias y, en casos extremos, precipitar el declive de una marca que parecía inamovible. Lejos de ser meros descuidos, estos errores revelan la fragilidad inherente a la relación entre una marca y sus consumidores, una conexión que se construye con cuidado durante años, pero que puede romperse en cuestión de segundos.

Uno de los errores más frecuentes y costosos en marketing es la segmentación deficiente del mercado.

Muchas empresas invierten grandes sumas en campañas masivas sin comprender con claridad a quién se están dirigiendo. Este fallo se manifiesta, especialmente en el entorno digital, en la falta de personalización: mensajes genéricos que no conectan con las necesidades, intereses o comportamientos específicos de los usuarios. Según McKinsey, un 71% de los consumidores esperan personalización por parte de las empresas, y cuando no la reciben, el coste de adquisición de clientes puede aumentar hasta un 76%, reduciendo drásticamente el retorno de la inversión.

Ejemplos de este error abundan: Pepsi, con su polémico anuncio protagonizado por Kendall Jenner, intentó transmitir un mensaje universal pero terminó desconectando de su audiencia y generando rechazo. GAP, en 2010, lanzó un rediseño de su logotipo sin considerar a sus consumidores más fieles y recibió una avalancha de críticas que la obligó a revertir la decisión en cuestión de días. Más recientemente, Peloton recibió críticas por un anuncio navideño que no supo segmentar ni transmitir adecuadamente su propuesta, lo que afectó temporalmente la percepción de la marca.

Cuando las marcas pierden de vista la sensibilidad social

Una campaña que ignora o trivializa temas delicados puede desatar una ola de indignación viral en cuestión de minutos. Este tipo de fracaso suele transmitir falta de autenticidad y un oportunismo evidente en la comunicación. De hecho, un estudio de Edelman de 2025 señala que el 67% de los consumidores esperan que las marcas tomen una postura clara sobre temas sociales y políticos, pero al mismo tiempo, un 53% desconfía de aquellas que lo hacen únicamente con fines de marketing.

Ejemplos de este error son abundantes: H&M fue duramente criticada por un anuncio en el que un niño negro vestía una sudadera con la frase “coolest monkey in the jungle”, lo que generó acusaciones de racismo y obligó a la marca a disculparse públicamente. Dove, a pesar de posicionarse como una marca que promueve la inclusión, enfrentó una crisis cuando publicó una campaña donde una mujer negra parecía transformarse en una mujer blanca tras usar su producto, provocando acusaciones de insensibilidad racial. También Pepsi, con el anuncio de Kendall Jenner, intentó vincular su bebida con movimientos sociales como Black Lives Matter, pero fue percibida como una trivialización de una lucha seria, lo que generó un rechazo masivo.

La resistencia al cambio y la arrogancia corporativa están en la raíz de muchos fracasos empresariales.

Este problema aparece cuando una organización se aferra a un modelo de negocio que funcionó en el pasado y se niega a innovar o a escuchar a sus clientes. En 2024, un informe de Gartner advirtió que el 60% de las empresas que no han implementado una estrategia sólida de transformación digital corren el riesgo de quedar obsoletas en un plazo de cinco años. La inercia, en este sentido, puede ser tan destructiva como la incompetencia. El fracaso suele comenzar con una desconexión entre lo que la empresa dice ser y lo que realmente ofrece, una brecha que se amplía cuando no se invierte en tecnología ni en la capacitación adecuada de los equipos para aprovechar nuevas herramientas. Forbes, en un estudio reciente, identificó que el 42% de los fracasos de startups se deben a la falta de alineación entre el producto y las necesidades reales del mercado.

Ejemplos de esta resistencia abundan: Kodak, a pesar de haber inventado la primera cámara digital en los años setenta, decidió ignorar la tecnología por miedo a canibalizar su negocio de películas fotográficas y terminó perdiendo su posición de liderazgo frente a competidores más ágiles. Blockbuster, que dominó la industria del alquiler de películas, rechazó en su momento la oportunidad de adquirir Netflix y no supo adaptarse al cambio hacia el streaming, lo que derivó en su quiebra. Más recientemente, Nokia pasó de ser líder mundial en telefonía móvil a perder relevancia por no adaptarse a la revolución de los smartphones impulsada por Apple y Samsung.

La disrupción tecnológica se ha convertido en una trampa mortal para aquellas empresas que no logran adaptarse.

En un mercado que evoluciona a una velocidad vertiginosa, la supervivencia depende de la capacidad de las marcas para anticipar las necesidades futuras de los consumidores y, en muchos casos, estar dispuestas a desmantelar lo que funcionó ayer para construir lo que funcionará mañana. Un informe de McKinsey & Company señala que las empresas que invierten de manera consistente en análisis de datos y experiencia de usuario digital logran un crecimiento de ingresos un 5% superior al de sus competidores. En contraste, un estudio de Forrester de 2023 reveló que el 70% de las iniciativas de transformación digital fracasan, en gran medida, por la falta de una estrategia clara y por el temor a canibalizar negocios existentes. Estos datos demuestran que no basta con adquirir tecnología: es indispensable integrarla de forma estratégica en el ADN de la organización.

La historia empresarial ofrece múltiples ejemplos de este desafío. Yahoo!, a pesar de haber sido pionera en internet, no supo capitalizar su liderazgo y quedó rezagada frente a Google al no apostar por un motor de búsqueda potente ni por un modelo de negocio sostenible. BlackBerry, que dominó el mercado de smartphones durante años, se resistió a abandonar su teclado físico y a invertir en ecosistemas de aplicaciones, lo que permitió a Apple y Android acaparar la industria. Más recientemente, Toys “R” Us firmó un acuerdo de exclusividad con Amazon en sus inicios digitales, pero no desarrolló su propia plataforma de e-commerce a tiempo, lo que resultó en una pérdida de competitividad en plena transformación del retail.

Una lección fundamental en marketing es la importancia de escuchar activamente a la audiencia.

Muchos de los fracasos empresariales más sonados podrían haberse evitado con una investigación de mercado más rigurosa y, sobre todo, con la humildad de reconocer errores y corregirlos a tiempo. Un informe de Sprout Social de 2025 reveló que el 72% de los consumidores tienen una percepción más positiva de una marca que responde a sus comentarios en redes sociales. En este sentido, la agilidad para dar respuesta a la crítica no solo mitiga un error de comunicación, sino que también refuerza un pilar esencial: la confianza del cliente.

Ejemplos ilustrativos sobran. United Airlines sufrió una crisis cuando un pasajero fue expulsado por la fuerza de un avión en 2017; la reacción inicial de la aerolínea, defensiva y poco empática, amplificó el rechazo en redes sociales antes de que finalmente pidiera disculpas y revisara sus políticas. Nestlé, en 2010, enfrentó una campaña viral liderada por Greenpeace contra el uso de aceite de palma en sus productos; en lugar de atender la crítica de inmediato, intentó censurar comentarios en Facebook, lo que intensificó la indignación y obligó a la empresa a cambiar de estrategia. Domino’s Pizza, en cambio, ofrece un contraejemplo positivo: tras recibir fuertes críticas por la calidad de sus productos, escuchó a sus clientes, lanzó la campaña “Pizza Turnaround” y reformuló sus recetas, logrando recuperar su reputación y crecer en ventas.

Estos casos demuestran que los fracasos no solo implican pérdidas económicas, sino que erosionan el activo más valioso de una marca: la confianza de sus consumidores, un capital que solo puede sostenerse si existe una escucha activa y una respuesta genuina.