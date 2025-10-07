Nocilla se alía con Krispy Kreme para su llegada a España

Ambas marcas se han unido para lanzar una rosquilla con cobertura de crema de cacao y avellanas caramelizadas que se podrá adquirir en el recién inaugurado Teatro Krispy Kreme en Madrid.

La alianza refuerza la apuesta de Nocilla por la innovación y el co-branding con marcas líderes del mercado.14 de octubre de 2025.- Nocilla presenta su colaboración con Krispy Kreme coincidiendo con la llegada de la compañía a nuestro país. Con motivo de este hito, la marca de cremas líder en España se une a la reconocida marca de Glaseados Originales en Estados Unidos para lanzar una rosquilla con cobertura de Nocilla, decorado con hilos de crema de cacao y avellanas caramelizadas.

Con este nuevo producto, Nocilla refuerza su apuesta por la innovación y la expansión de la marca hacia nuevas ocasiones de consumo, acercando su icónica cremosidad y sabor a un producto especialmente apreciado por el público joven. Su colaboración con Krispy Kreme, referente internacional en rosquillas, permitirá disfrutar de Nocilla de manera diferente.

"Nocilla se caracteriza por ser una marca innovadora que explora nuevos formatos para sorprender a los consumidores. Por ello nos hemos unido a Krispy Kreme pues nos permite crear una propuesta irresistible que combina nuestra cremosidad y sabor con un formato de máximo disfrute”, afirma Vanesa Liébana, Marketing Manager de Nocilla.

La nueva rosquilla de Nocilla y Krispy Kreme ya está disponible, en exclusiva en los establecimientos de la compañía, coincidiendo con la apertura de su primer local en España, ubicado en el centro comercial Westfield Parquesur (Leganés, Madrid).

“Para Krispy Kreme es un orgullo desembarcar en España de la mano de una marca tan emblemática como Nocilla. Queremos que nuestros consumidores vivan una experiencia única en cada bocado, y esta colaboración nos permite ofrecer un producto exclusivo que une lo mejor de ambas marcas: la cremosidad de Nocilla con la frescura y el sabor inconfundible de nuestros glaseados” explica Manuel Zamudio, CEO de Krispy Kreme España.

La alianza con Krispy Kreme se suma a las recientes colaboraciones de Nocilla - como los postres de Nocilla Original lanzados junto con KFC o el King Fusion de Nocilla Avellanas desarrollado con Burger King- y consolida el impulso innovador de la marca para estar presente en diferentes momentos del día más allá del desayuno y la merienda.