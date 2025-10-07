WPP, la agencia de publicidad más grande del mundo y Google forjan una alianza innovadora para redefinir el marketing con IA

La colaboración extendida a cinco años entre WPP y Google marca un punto de inflexión en la industria del marketing y la comunicación. Anunciada este 14 de octubre de 2025, esta asociación profundizada está destinada a trascender la eficiencia operativa tradicional, centrándose en el crecimiento empresarial y la hiperrelevancia a una escala y velocidad nunca vistas.

El acuerdo no solo afianza el compromiso mutuo con la nube y la inteligencia artificial, sino que también subraya la inversión en el desarrollo de talento clave, esencial para navegar la nueva era del marketing integrado que fusiona creatividad, producción, medios, experiencia y comercio. El objetivo último es ambicioso: permitir a las marcas orquestar campañas personalizadas para millones de consumidores simultáneamente, pasando de meses a días en el ciclo de creación.

La materialización de esta visión se respalda con un compromiso de inversión significativo por parte de WPP, que destinará 400 millones de dólares a la adopción e integración de tecnologías de Google. Este esfuerzo financiero consolida la estrategia de WPP de integrar la IA en todos sus servicios, aprovechando su plataforma de marketing de IA, WPP Open. El acuerdo se selló en Mountain View, donde Cindy Rose, directora ejecutiva de WPP, y Thomas Kurian, director ejecutivo de Google Cloud, junto a sus equipos directivos, formalizaron una hoja de ruta compartida que busca redefinir las posibilidades de cara a los clientes. Rose ha manifestado su entusiasmo por esta alianza mejorada, destacando cómo la entrega de soluciones de IA a medida y la habilitación de campañas de gran relevancia a una velocidad y escala sin precedentes impulsarán la innovación y el impacto en todas las facetas del marketing. Por su parte, Kurian ha enfatizado la visión compartida de utilizar el poder de la IA generativa y de agente para transformar los resultados de negocio, asegurando que la tecnología optimizada para IA de Google está construyendo el futuro del martech.

Una de las áreas de mayor impacto de esta colaboración es la creación de soluciones de IA a medida desarrolladas con Gemini, el modelo avanzado de Google.

Esta sinergia permite a las marcas abordar desafíos de negocio específicos, combinando la avanzada tecnología de Google con la profunda experiencia creativa e innovadora de WPP. Un ejemplo palpable de esta innovación es "The Generative Store" de AKQA, una firma de diseño de WPP, que está redefiniendo la venta minorista personalizada al adaptar dinámicamente la imagen y los mensajes de los productos para cada consumidor individual, apalancándose en la IA Vertex de Google Cloud. Además, la colaboración impulsa el desarrollo rápido y personalizado de modelos de IA a través de Open Intelligence, la solución de datos de IA de WPP Media, que ahora se sustenta en productos de Google Cloud, a su vez basados en los modelos de Google DeepMind. Esto permite la implementación de modelos de audiencia con una velocidad y precisión nunca antes vistas, generando un impacto medible y casi instantáneo para los clientes.

La seguridad de los datos y la privacidad son pilares fundamentales en este acuerdo. Mediante el uso de los búnkeres de InfoSum, accesibles a través de Google Marketplace e integrados en WPP Open, WPP puede realizar una colaboración de datos segura y de alto valor sin la necesidad de transferir datos sensibles. Esto facilita la obtención de información más granular y profunda para el marketing impulsado por IA, garantizando simultáneamente la protección de la privacidad del consumidor. En el ámbito de la producción de contenidos, WPP obtiene acceso preferente a los modelos de IA de vanguardia de Google, incluyendo Veo e Imagen, que se integrarán en WPP Open.

Este acceso anticipado dota a los clientes de WPP de una agilidad creativa sin precedentes, permitiendo la creación de activos listos para campañas en cuestión de días en lugar de semanas, lo que ha demostrado una aceleración de 2,5 veces en la utilización de recursos y hasta un 70% de aumento en la eficiencia. Además, la colaboración de investigación ampliada asegura que WPP pueda desarrollar nuevas audiencias y activar campañas altamente personalizadas en todos los medios, incluidas las plataformas publicitarias de Google, gracias a la integración directa de los últimos modelos y datos de IA avanzados en WPP Open.

Más allá de la innovación orientada al cliente, esta alianza pone un foco especial en la formación de la próxima generación de profesionales. El exitoso programa de Aprendizaje en Tecnología Creativa de WPP se expandirá significativamente con Google como principal socio curricular. La meta es ambiciosa: capacitar a más de mil tecnólogos creativos en sus inicios de carrera para 2030, a través de un currículo de clase mundial que incluye programación creativa, IA generativa y robótica. Los participantes abordarán desafíos reales de clientes importantes como L'Oréal y Unilever, asegurando que el talento de WPP esté plenamente equipado para las demandas de la era de la IA. Asimismo, la inteligencia artificial de Google también transformará las operaciones internas de WPP, buscando mejorar sustancialmente el servicio al cliente. La integración de la IA avanzada en los flujos de trabajo internos optimizará tareas como el análisis automatizado de datos, la asignación inteligente de recursos y el acceso instantáneo a información global, fomentando la eficiencia y la colaboración entre los empleados de WPP en todo el mundo. Este enfoque operacional interno garantiza un desarrollo más rápido de soluciones innovadoras y, en última instancia, un valor y una velocidad superiores para los clientes a nivel global.

El compromiso de ambas partes con la innovación implica que las nuevas soluciones se validan primero dentro de las propias operaciones de marketing de Google, una aplicación práctica que ofrece una visión invaluable y que garantiza que los clientes de WPP reciban soluciones probadas que aceleren su camino hacia resultados líderes en el mercado.

Esta ventaja práctica es un diferenciador único en el rápidamente cambiante panorama de la inteligencia artificial aplicada a la publicidad y la comunicación. El impacto de estas innovaciones ya se evidencia en pruebas piloto, como el desarrollo de un sistema basado en IA para una empresa tecnológica global, que empleó veintiún agentes de personalidad virtuales para probar y validar conceptos creativos mediante más de diez mil ciclos de simulación, perfeccionando tanto la información como el contenido final. De igual modo, en el sector minorista, agentes de IA avanzados lograron aumentar la segmentación de la audiencia hasta un noventa y ocho por ciento de precisión, con un aumento del ochenta por ciento en la eficiencia operativa, liberando a los equipos de marketing para iniciativas estratégicas más profundas. Estos resultados concretos confirman que la alianza entre WPP y Google no solo es una declaración de intenciones, sino una estrategia operativa que ya está generando valor tangible.