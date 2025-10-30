El resurgir de un icono: Imaginarium vuelve a jugar para posicionarse de cara a la Navidad de 2025

Apenas un año y medio después de que la enseña aragonesa anunciara su cierre definitivo, la cadena alicantina Juguettos ha completado su ambiciosa maniobra de rescate, relanzando la firma con la campaña de Navidad ya en el horizonte inmediato.

La jugada, materializada tras la adquisición de la propiedad intelectual, patentes y activos comerciales por una cifra que rondó los 240.000 euros en marzo de 2024, no solo supone la vuelta de un nombre querido, sino también una profunda declaración de intenciones por parte del líder detallista del sector. Lejos de conformarse con el estatus quo, Juguettos ha orquestado una resurrección cuidadosamente medida para inyectar una nueva dimensión de producto diferenciado en su catálogo, apelando directamente a la nostalgia de los padres y, simultáneamente, conquistando a las nuevas generaciones de consumidores. Este movimiento trasciende la simple operación mercantil, convirtiéndose en un testimonio palpable de que algunas marcas tienen un valor emocional que el mercado es incapaz de dejar desaparecer.

Una estrategia que humaniza la marca en el sector juguetera

El fundamento estratégico detrás de la integración de Imaginarium en la red de Juguettos descansa sobre pilares que van más allá de la rentabilidad a corto plazo. Conscientes del legado de la firma, la cooperativa alicantina ha procurado mantener la esencia didáctica, el enfoque en el desarrollo emocional y el compromiso con la sostenibilidad que siempre caracterizaron a la marca de la doble puerta. Este enfoque humaniza la oferta juguetera en un sector que a menudo es criticado por su excesiva dependencia de tendencias de consumo fugaces.

La dirección general de Juguettos ha confirmado que la marca Imaginarium ya está presente en el noventa y dos por ciento de sus más de 250 establecimientos a lo largo de España, una integración logística que se ha realizado con celeridad para aprovechar el crucial impulso de las semanas prenavideñas. Esta reapertura se presenta, de facto, como una respuesta meditada a las tendencias demográficas. Ante la progresiva reducción de la natalidad, la juguetera ha buscado inteligentemente ampliar la edad media de su base de clientes, explorando nichos como el coleccionismo o los juegos de mesa para adultos. Imaginarium, con su producto más cuidado y su impronta ‘ecofriendly’, ofrece la puerta de acceso a un nuevo segmento de cliente que busca una propuesta de valor indiscutiblemente diferencial y de mayor calidad.

El factor Navidad 2025: la gran prueba de fuego para la integración

La reactivación de Imaginarium se produce en el momento de mayor concentración de ventas del año. Las semanas que preceden a las jornadas del 24 de diciembre y la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero son, tradicionalmente, un periodo de intensidad sin parangón para el sector minorista del juguete. Para Juguettos, que aspira a cerrar este año 2025 con una facturación total que alcance los 165 millones de euros, superando en más de un seis por ciento los resultados del ejercicio anterior, la nueva marca representa una palanca de crecimiento significativa.

Los directivos han proyectado que, solo en este ejercicio, los productos de Imaginarium aporten un cinco por ciento de la facturación global de la cooperativa. Esta es la primera, y decisiva, prueba de fuego para determinar si el cariño y la memoria colectiva hacia el icono de Zaragoza se traducen en resultados tangibles en la caja. Las expectativas son, no obstante, a largo plazo. El objetivo estratégico es que la facturación generada por Imaginarium se afiance y crezca progresivamente hasta situarse entre el diez y el quince por ciento del total de ingresos en los próximos dos o tres años. El relanzamiento se percibe, por lo tanto, no como un mero añadido al catálogo, sino como un elemento estructural destinado a reforzar el liderazgo de la cadena.

La adquisición y relanzamiento de Imaginarium se inscribe en una táctica más amplia de consolidación y defensa del liderazgo de Juguettos, que ostenta el catorce por ciento de la cuota detallista del mercado juguetero español. La cooperativa ha demostrado una notable resistencia y evolución positiva, manteniendo sus cifras de ingresos en un sector que ha experimentado caídas generalizadas en las ventas durante los últimos años. Este éxito se sustenta en la fortaleza de su modelo, basado en 37 socios y una extensa red de distribución, junto con una marca propia que ya suma más de 900 referencias en un catálogo que supera los 6.000 artículos.

La compra de Imaginarium, sumada a la adquisición en el año anterior de Poly Juguetes y algunas de sus tiendas —una marca que, por ahora, se mantiene en reserva a la espera de encontrar su encaje exacto—, subraya la voluntad de la firma alicantina de aprovechar las oportunidades de mercado que surgen de las dificultades financieras de la competencia. Con Imaginarium de vuelta a las estanterías en plena efervescencia navideña, la cadena no solo recupera un activo emocional valiosísimo, sino que también refuerza su posición dominante, ofreciendo a los consumidores españoles una propuesta juguetera renovada, más profunda y fiel a los valores que miles de familias añoraban.