España se sitúa por debajo de la media europea en exposición a la IA, con un 15,2% de las tareas laborales en riesgo

El impacto de la inteligencia artificial en el tejido laboral español y global ha dejado de ser una proyección futurista para convertirse en una realidad que comienza a transformar la naturaleza misma del trabajo.

Nuevos datos revelan que España mantiene una posición singular dentro del contexto europeo, situándose con un 15,2% de sus tareas laborales en riesgo de automatización. Esta cifra, ligeramente inferior a la media de la Unión Europea, responde a una estructura económica donde sectores como la hostelería, el comercio minorista, la construcción y el transporte mantienen un peso específico considerable. Al tratarse de actividades con un fuerte componente presencial y humano, la penetración de la IA es más contenida que en las potencias del noroeste de Europa, donde la concentración de servicios financieros y tecnológicos eleva la exposición de forma notable.

La investigación desarrollada por Coface y el Observatorio de Empleos Amenazados y Emergentes (OEM) bajo el título ‘La próxima frontera de la automatización’ permite identificar un cambio de paradigma histórico. A diferencia de las revoluciones industriales previas, que se centraron en sustituir el esfuerzo físico o las tareas mecánicas, la ola actual se dirige específicamente hacia las funciones cognitivas, cualificadas y de alta complejidad. Sectores que tradicionalmente se consideraban seguros frente a la tecnología, como el derecho, la ingeniería, las finanzas y la gestión empresarial, ven ahora cómo más de una cuarta parte de su contenido operativo es susceptible de ser gestionado por algoritmos avanzados. Este fenómeno sitúa a uno de cada ocho perfiles profesionales en un escenario de transformación profunda, definido por el umbral crítico del 30 % de tareas automatizables.

Para alcanzar estas conclusiones, el estudio ha implementado una metodología de vanguardia que desglosa más de 900 profesiones en acciones elementales, analizando cada tarea mediante tripletas de verbo, objeto y contexto. Este enfoque permite superar las limitaciones de análisis anteriores, ofreciendo una visión prospectiva que contempla diversas fases de evolución tecnológica. Al ponderar la importancia y frecuencia de cada labor, se hace evidente que la IA no busca necesariamente eliminar empleos de forma masiva en el corto plazo, sino reconfigurar el día a día de los trabajadores. En el caso español, el riesgo se concentra principalmente en los puestos administrativos generales y en los servicios de atención al cliente, mientras que el sector manufacturero y los cuidados personales actúan como refugios temporales debido a la dificultad de estandarizar las interacciones humanas y la destreza manual.

Las implicaciones de este proceso trascienden lo estrictamente laboral para adentrarse en el terreno de la estabilidad social y económica. La automatización de tareas en sectores de alta remuneración podría provocar un desplazamiento del valor añadido desde las rentas del trabajo hacia las del capital, lo que plantea un desafío sin precedentes para la sostenibilidad de los sistemas de protección social. En un país como España, donde la fiscalidad depende estrechamente de las cotizaciones sociales y el impuesto sobre la renta, una reducción de la masa salarial cualificada obligaría a replantear el modelo de financiación pública. Asimismo, el valor de las titulaciones académicas tradicionales se ve cuestionado; las empresas comienzan a priorizar habilidades complementarias a la IA, como el juicio crítico, la capacidad de supervisión y la adaptabilidad emocional, en lugar de la mera acumulación de conocimientos técnicos que las máquinas ya procesan con mayor eficiencia.

La hegemonía tecnológica en el desarrollo de semiconductores y modelos de lenguaje genera nuevas dependencias geopolíticas que España y Europa deben gestionar con cautela. La concentración de activos críticos en unas pocas manos corporativas y nacionales introduce vulnerabilidades operativas que podrían condicionar la soberanía económica de los países más expuestos. Aunque la transición total hacia un mercado laboral dominado por la IA todavía presenta fricciones logísticas y humanas que ralentizan su despliegue, la tendencia es irreversible. La capacidad de los trabajadores y las instituciones para integrarse en este nuevo esquema determinará si la automatización se traduce en un incremento de la productividad compartida o en una fragmentación mayor de la estructura social.