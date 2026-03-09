Las ventas de marcas y artículos de lujo se desploman hasta un 50% ciento en Dubái

Durante los últimos años, ciudades como Dubái y Abu Dabi se consolidaron como los refugios predilectos para las grandes casas de moda europeas, ofreciendo un crecimiento de dos dígitos que contrastaba con la lenta recuperación de otros mercados tradicionales. Sin embargo, la escalada de tensiones y el reciente conflicto bélico han alterado drásticamente esta trayectoria ascendente. Las cifras de marzo revelan una realidad cruda para establecimientos emblemáticos como el Mall of the Emirates, donde las ventas de artículos de alta gama han experimentado desplomes situados entre el 30% y el 50% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Esta caída no es un hecho aislado, sino el reflejo de una retracción generalizada en una industria que ya arrastra tres años de contracción estructural a nivel global.

La relevancia de esta situación trasciende lo meramente estadístico para tocar la fibra estratégica de conglomerados de la talla de LVMH, Kering y Hermès. En Dubái, el centro comercial más grande de la región, conocido por ser un imán para el turismo de alto poder adquisitivo, ha visto cómo la afluencia de visitantes se reducía a la mitad durante el último mes. Esta desolación en los pasillos, que suelen albergar las boutiques más exclusivas de firmas como Louis Vuitton, Gucci o Cartier, señala una vulnerabilidad inesperada en una región que hasta hace poco se consideraba blindada frente a las crisis externas. La percepción de estabilidad y glamur que Dubái ha cultivado con esmero se ha visto comprometida por los recientes ataques con drones y las hostilidades regionales, lo que ha disuadido tanto a los compradores locales como a los visitantes internacionales que nutren este mercado de cuatrocientos mil millones de dólares.

A diferencia de Dubái, Abu Dabi ha mostrado una resistencia ligeramente superior debido a su menor dependencia del flujo turístico masivo, aunque tampoco ha logrado escapar de la tendencia negativa. En centros como el Galleria, las ventas han registrado descensos cercanos al 10%, lo que evidencia que la desconfianza del consumidor se ha extendido por toda la península arábiga. Los analistas del sector subrayan que este mercado representa aproximadamente el 5% del consumo mundial de lujo, una cifra que, si bien parece moderada, posee una rentabilidad excepcionalmente alta. Los bajos costes operativos, derivados de alquileres competitivos y una carga fiscal prácticamente inexistente, permiten que los márgenes de beneficio en esta zona sean significativamente superiores a la media global, convirtiendo cualquier interrupción en el flujo de ventas en un golpe directo a la rentabilidad neta de las empresas.

El impacto emocional y financiero de este conflicto ocurre en un momento de debilidad previa para la industria. Desde que el auge del lujo post-pandemia comenzó a desinflarse en 2022, las principales corporaciones del sector han visto cómo su capitalización bursátil se erosionaba en más de cien mil millones de euros.

La esperanza de que el año 2026 marcara el inicio de una recuperación sólida parece ahora una meta lejana y condicionada por la resolución de las tensiones geopolíticas. Los expertos sugieren que, incluso si se alcanzara una solución diplomática inmediata, el regreso a la normalidad en el comportamiento de compra de los consumidores de alto nivel tardará meses en materializarse. Existe el riesgo latente de que los efectos secundarios, como el encarecimiento de los viajes y la volatilidad de los mercados financieros, terminen por enfriar el apetito de los compradores en otras regiones clave, incluyendo los Estados Unidos.

La publicación inminente de los resultados trimestrales de los gigantes del lujo pondrá a prueba la confianza de los inversores. Aunque la escala relativa del mercado de Oriente Medio pueda limitar el impacto inmediato en los ingresos totales, el verdadero riesgo reside en la erosión de los márgenes de beneficio que estas marcas han disfrutado históricamente en el Golfo. Lugares como Louis Vuitton o Chanel han llegado a registrar ventas por metro cuadrado que multiplican por varias veces el promedio mundial, una eficiencia que difícilmente se puede replicar en otros escenarios actuales. La situación actual obliga a las casas de lujo a replantear sus proyecciones para la segunda mitad del año, aceptando que el camino hacia la estabilidad será mucho más complejo de lo previsto y que la geografía del consumo exclusivo sigue siendo sumamente sensible a los vaivenes del orden internacional.