La iluminación LED del Bernabéu desilusiona: su aspecto actual no cumple las expectativas generadas y queda lejos de su potencial como soporte publicitario mundial

La profunda transformación del Estadio Santiago Bernabéu, un proyecto titánico liderado por FCC Construcción, ha trascendido la mera remodelación de un recinto deportivo para convertirse en un ícono de la ingeniería y la arquitectura contemporáneas. Este ambicioso esfuerzo no solo ha sido reconocido con el prestigioso Premio Caminos Madrid a la mejor obra de 2024, sino que también busca redefinir la relación entre un estadio, su ciudad y su impacto económico y cultural. Desde el inicio, una pieza central de esta visión ha sido la concepción de una fachada exterior dinámica, dotada de tecnología LED de vanguardia y capacidades de video mapping, una "superficie viva y dinámica" que prometía proyectar imágenes emblemáticas, como la memorable volea de Zidane, tal como se visualizaba en los renders conceptuales. Esta "piel" futurista, ideada con lamas metálicas, fue diseñada para ser permeable, reflejando la luz y sirviendo como un lienzo digital.

Los renders iniciales, herramientas poderosas de visualización, pintaban la imagen de un exterior fluido y casi monolítico, capaz de albergar proyecciones de video a gran escala de manera integrada. Sin embargo, la realidad visual actual del estadio se muestra diferente a esas primeras representaciones, revelando una fachada más segmentada donde los puntos individuales de luz LED son claramente discernibles.

A esto se suma una notoria filtración de luz desde el interior del estadio, dejando al descubierto estructuras subyacentes o espacios internos. Esta disparidad ha provocado una ola de críticas públicas, con comparaciones que, aunque coloquiales, han sido incisivas, equiparando la fachada a una "persiana", una "lata de atún", un "Mercadona" o, en cuanto a la iluminación, a "luces LED de Temu". El discurso público, especialmente en el ecosistema digital de las redes sociales, refleja una decepción generalizada ante la brecha percibida entre la promesa estética y la apariencia actual. Es fundamental, no obstante, enmarcar esta percepción dentro del estado actual del proyecto, ya que el sistema de iluminación exterior aún se encuentra en una fase activa de instalación, pruebas y calibración, y sus capacidades plenas de video mapping no han sido implementadas u optimizadas en su totalidad. Expertos y fuentes cercanas al club insisten en que la estética definitiva se manifestará una vez que el sistema esté plenamente operativo y ajustado.

El proyecto de renovación, impulsado por FCC Construcción, ha visto su inversión escalar drásticamente, superando los 1.300 millones de euros, una cifra que excede con creces la estimación inicial de 575 millones. Este compromiso financiero de una magnitud inmensa no solo destaca la visión del club de transformar el estadio en un recinto multifuncional de vanguardia, sino que también amplifica las expectativas y el escrutinio público. Más allá del ámbito futbolístico, el Bernabéu remodelado está diseñado para ser un epicentro de eventos diversos, integrando áreas comerciales, instalaciones para eSports y un museo interactivo, expandiendo así sus fuentes de ingresos y su utilidad a lo largo del año. Un componente arquitectónico medular de esta metamorfosis es el cerramiento metálico del exterior, que incorpora una cubierta retráctil y un videomarcador de 360 grados de última generación. La fachada exterior, meticulosamente construida con lamas de acero inoxidable, fue concebida para una estética futurista, reflejando la luz y operando como una superficie dinámica para la proyección de imágenes, una visión que, de materializarse plenamente, convertiría al estadio en un soporte publicitario de valor incalculable.

Potencial Publicitario y Beneficios para el Club

La "piel" del Santiago Bernabéu, compuesta por más de 9.000 toneladas de lamas metálicas de acero inoxidable, fue diseñada con una intencionada permeabilidad, permitiendo que el edificio "respire" y se regule naturalmente. Esta característica, que desafía la expectativa pública de una superficie completamente opaca para una proyección perfecta, implica que la "filtración de luz", tan criticada, es, al menos en parte, una característica deliberada de diseño. La documentación arquitectónica subraya que la piel del estadio no se concibió como opaca, sino para que se vislumbrara lo que hay detrás, lo que sugiere una desconexión fundamental entre la visión de los arquitectos y la percepción pública, moldeada por los renders. No obstante, el sistema de iluminación exterior, que integra más de 10.000 luminarias LED RGB de última generación directamente sobre las lamas de aluminio de la fachada, tiene un potencial transformador. Esta infraestructura avanzada no solo está destinada a la exhibición estética, sino que se perfila como uno de los activos publicitarios más codiciados y rentables de Madrid.

La capacidad de convertir una fachada entera en una gigantesca pantalla dinámica abre un abanico de posibilidades comerciales. Las marcas, tanto nacionales como internacionales, estarían dispuestas a invertir sumas considerables por la oportunidad de proyectar sus logotipos, campañas o videos promocionales en una superficie tan icónica y visible. La flexibilidad del video mapping permitiría adaptar los contenidos publicitarios a eventos específicos, horarios o incluso a segmentos demográficos, maximizando su impacto. Por ejemplo, antes de un partido, se podrían mostrar anuncios de patrocinadores, durante el medio tiempo, mensajes interactivos, y después de los eventos, promociones para futuros espectáculos. Esta visibilidad a gran escala, en un punto neurálgico de la capital española, ofrecería a los anunciantes una plataforma única para alcanzar a millones de personas, tanto residentes como turistas.

La "decepción" pública podría ser, por tanto, prematura, ya que las capacidades completas del sistema, especialmente el avanzado video mapping, no han sido completamente implementadas ni optimizadas.

Las pruebas exhaustivas en curso, que implican meticulosas comprobaciones de posicionamiento, intensidad lumínica y cambio de colores, son cruciales para lograr el impacto visual deseado. Para abordar las preocupaciones estéticas derivadas de los huecos entre las lamas y la filtración de luz, se instaló una segunda lámina gris detrás de la fachada principal, una medida destinada a unificar el fondo y reducir la apariencia de "desprolijo" que algunos percibían. Esta adaptación de diseño demuestra una respuesta activa de los arquitectos e ingenieros a los desafíos visuales y funcionales, indicando un enfoque iterativo y de resolución de problemas a lo largo de la fase de construcción. Una vez que la integración completa de software y hardware, incluyendo las capacidades plenas de video mapping, esté terminada y calibrada, el exterior del estadio tiene un fuerte potencial para generar ingresos adicionales significativos a través de acuerdos publicitarios con empresas. Este ingreso recurrente no solo ayudaría a amortizar la "millonada" de la inversión, sino que también diversificaría y fortalecerá la salud financiera del club, consolidando su posición como una entidad con visión de futuro en el panorama deportivo y comercial.

La Esfera de Las Vegas, Times Square y el LED Cube de Chengdu

Para comprender el inmenso potencial publicitario y el impacto visual que el Real Madrid podría alcanzar con la fachada de su estadio, podemos trazar un paralelismo con tres de los iconos visuales más reconocibles del mundo en cuanto a pantallas gigantes: la MSG Sphere de Las Vegas, las pantallas gigantes de Times Square en Nueva York y el LED Cube Display de Chengdu, China.

La MSG Sphere, inaugurada en septiembre de 2023, no es solo un auditorio de conciertos y eventos; es, esencialmente, una gigantesca pantalla LED que domina el horizonte de Las Vegas. Su superficie exterior, compuesta por 1.2 millones de píxeles LED programables, permite exhibir imágenes de una resolución y dinamismo sin precedentes a una escala monumental. En menos de un año, la Esfera ya ha demostrado su inmenso valor como soporte publicitario, proyectando desde anuncios de marcas globales hasta diseños artísticos que atraen la atención mundial y se viralizan instantáneamente en redes sociales. El mero hecho de ser vista se ha convertido en una forma de publicidad para la propia ciudad de Las Vegas y para las empresas que eligen anunciarse en ella.

De manera similar, las pantallas digitales 3D de Times Square en Nueva York han consolidado este cruce como el epicentro mundial de la publicidad exterior. Estas pantallas no solo muestran anuncios convencionales; utilizan avanzados efectos ópticos y perspectiva para crear la ilusión de profundidad y movimiento en 3D sin necesidad de gafas especiales. Marcas de prestigio mundial compiten por un espacio en estos gigantes visuales, sabiendo que la visibilidad en Times Square garantiza un alcance masivo y una asociación con un lugar icónico, maximizando el recuerdo de marca. La publicidad aquí no es solo un mensaje, es un espectáculo que forma parte de la experiencia de la ciudad.

El LED Cube Display en Chengdu, China, si bien no es tan famoso en el ámbito global como los anteriores, representa otra forma de integración arquitectónica con pantallas LED de gran formato. Este tipo de estructuras, a menudo parte de centros comerciales o distritos tecnológicos, utilizan múltiples lados de pantallas LED para crear una experiencia visual envolvente, a menudo exhibiendo contenido interactivo o publicitario de alto impacto. Su diseño cúbico permite la visualización desde múltiples ángulos, aumentando el alcance y la inmersión del mensaje.

El parecido conceptual con el Bernabéu es evidente. Los tres ejemplos transforman la arquitectura o el mobiliario urbano en lienzos digitales, capaces de proyectar contenidos visuales dinámicos. Aunque la Esfera es una estructura diseñada íntegramente como pantalla, Times Square una agrupación de soportes y el LED Cube un elemento arquitectónico con pantallas integradas, la ambición del Bernabéu es unificar un estadio con una fachada que aspire a ese nivel de interacción lumínica y visual con el público y el paisaje urbano. Si el Bernabéu logra ejecutar su visión de video mapping con la sofisticación prometida en los renders, podría replicar el éxito de estos iconos, convirtiendo la "millonada" invertida en una fuente constante de ingresos por publicidad y reforzando su estatus como un hito tecnológico y comercial en el corazón de Madrid. Esto no solo atraerá la atención de los aficionados, sino también la de las grandes marcas que buscan una plataforma publicitaria de impacto sin igual, transformando al estadio en un referente visual tan potente como sus homólogos internacionales.