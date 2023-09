Zara y Loewe, las marcas españolas de moda más valiosas

Rolex se perfila como la marca más fuerte del sector, mientras otras marcas suizas de relojes ven aumentar su valor de marca.

Zara y Loewe son las marcas de moda españolas más valiosas del mundo según el último informe Apparel 50 2023 de Brand Finance, la consultora independiente líder en valoración de marcas. El ranking lo lidera Nike, por 9 años consecutives, con un valor de €30,2 mil millones. Rolex es la marca más fuerte con una puntuación de 88 sobre 100.

Cada año, la consultora líder en valoración de marcas Brand Finance analiza las 5.000 marcas más importantes y publica más de 100 informes en los que clasifica marcas de todos los sectores y países. Las 50 marcas de moda más fuertes y valiosas del mundo se incluyen en el ranking anual Brand Finance Apparel 50 2023.

Con un valor de €10,6 mil millones, Zara es la marca española más valiosa del mundo. Manteniéndose en el top 10 (puesto 9) a nivel mundial del ranking sectorial, la marca presidida por Marta Ortega ha experimentado una caída del 5% en el valor de marca y de 3 puntos en el ranking de fortaleza, según el desempeño de 2022. Según el estudio de mercado anual que realiza Brand Finance, esta caída en fortaleza es debido especialmente a la fuerte competencia que vive el sector, especialmente a través del comercio online, con marcas que afloran, como la china Shein.

Dentro del segmento del lujo en textil, Loewe experimentó un crecimiento del 33% en el valor de su marca que la hace escalar 4 puesto en el ranking hasta el puesto 46. Este crecimiento se ha visto impulsado por una mayor tendencia de recuperación de la demanda de artículos de lujo.

El sector textil experimentó desafíos significativos debido a la pandemia de COVID-19. Hubo cierres temporales de tiendas, interrupciones en la cadena de suministro y una disminución en la demanda de ropa y textiles a medida que las personas adoptaron el trabajo desde casa y redujeron las actividades sociales. Las marcas están volviendo a recuperar la preocupación por la sostenibilidad que iniciaron antes de la pandemia.

Pilar Alonso Ulloa, Managing Director Iberia (España, Portugal) y Sudamérica: “España se ha ganado a pulso una reputación en el ámbito de la moda y el diseño. Ciudades como Madrid y Barcelona son conocidas por sus semanas de la moda y eventos que atraen a diseñadores de renombre internacional y promueven a diseñadores locales emergentes. Las marcas de moda españolas, como Zara y Loewe, presentes en el ranking han alcanzado reconocimiento a nivel mundial. Pero también despuntan otras como Mango, Desigual, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius y Oysho, que mencionábamos ya como las más valiosas de España en el informe Brand Finance Spain 100 2023”.

Just do it! Nike lo ha vuelto hacer, se mantiene imbatible como la marca de ropa más valiosa del mundo, con un valor de €30.200 millones.

Nike (valor de marca sube un 5% hasta €30.200 millones) conserva su título de marca del sector textil más valiosa del mundo.

Annie Brown, Directora General de Brand Finance UK, comentó, "Desde su incesante compromiso con la innovación, su capacidad para adelantarse a las tendencias del mercado y sus amplias asociaciones con atletas de todo el mundo, Nike ha consolidado firmemente su lugar en la cima de la industria de la ropa. En 2023, la marca sigue aprovechando su enorme influencia global y su reputación para potenciar un cambio positivo en el mundo del deporte y más allá."

New Balance (el valor de la marca ha aumentado un 24%, hasta los €1.700 millones) ha entrado en el ranking de este año como una de las marcas a seguir. La reputación y popularidad de la marca se dispararán tras el reciente triunfo de la sensación del tenis Coco Gauff en el US Open, donde ella y su familia lucieron con orgullo su camiseta personalizada "Call me Champion".. La estrella también presentó en 2023 sus zapatillas New Balance CG1 Vintage. Se espera que su victoria provoque un aumento de las ventas de zapatillas, lo que repercutirá positivamente en el valor de la marca New Balance y reforzará su reputación positiva en la industria del deporte.

La marca de ropa de plumón Bosideng causa sensación: China pasa de la fabricación a la generación de marcas.

La industria de la confección ha desempeñado un papel crucial en la rápida modernización de China y está experimentando un fuerte crecimiento. Bosideng, la mayor marca china de ropa de plumón (su valor de marca ha aumentado un 26%, hasta los €1.800 millones), ha superado con éxito los retos habituales a los que se enfrentan las marcas chinas en el mercado mundial, conectando con los consumidores y estableciéndose como un actor distintivo. La capacidad de Bosideng para penetrar en el mercado occidental, mostrando al mismo tiempo su herencia china, ha reforzado su éxito y la fuerza de su marca este año. Bosideng ha abierto más tiendas en Europa, ha colaborado con diseñadores de renombre, como el antiguo director creativo de Hermès, Jean Paul Gaultier, y ha participado en desfiles de moda internacionales para mejorar su perfil de marca global.

La casa de moda francesa Celine ha sido nombrada la marca que más crece, mientras que las marcas icónicas de lujo siguen resistiendo.

Celine (el valor de la marca ha aumentado un 69%, hasta los €2.800 millones) ha experimentado un crecimiento notable bajo la dirección creativa de Hedi Slimane, nombrado miembro de la marca en 2018 y supervisado por la directora ejecutiva de Celine, Séverine Merle. La visión innovadora de Slimane y los esfuerzos de revitalización de la marca, impulsados ​​por campañas publicitarias y de marketing en las redes sociales, han desempeñado un papel crucial en el creciente valor de la marca de Celine. La marca ofrece otro caso de estudio más sobre el poder de la superpotencia de lujo LVMH en su capacidad para dar nueva vida a las marcas tradicionales de lujo.

La ropa de lujo se ha enfrentado a retos y transformaciones en la era pospandémica, con el comercio electrónico y las redes sociales remodelando el panorama mientras el prêt-à-porter, la ropa que se ve en la calle a diario y el athleisure, o ropa para el ocio deportivo, ganan popularidad. Sin embargo, marcas de lujo de renombre como Dior (el valor de la marca aumentó un 63%, hasta los €12.700 millones), Louis Vuitton (el valor de la marca aumentó un 25%, hasta los €25.300 millones) y Chanel (el valor de la marca aumentó un 42%, hasta los €18.700 millones) han prosperado gracias al prometedor crecimiento de las ventas y a la perdurable fortaleza de sus marcas, manteniendo su estatus de icono en el mundo tras la pandemia.

Además de calcular el valor de marca, Brand Finance también determina la fuerza relativa de las marcas mediante un cuadro de mando integral de métricas que evalúan la inversión en marketing, el patrimonio de marca y los resultados empresariales. Rolex (cuyo valor de marca ha aumentado un 43%, hasta €10.300 millones) se ha convertido en sinónimo de lujo y elegancia atemporal. Es esta combinación de herencia, artesanía y reputación de excelencia lo que impulsa la fuerza duradera de la marca de relojería suiza, con otros buenos resultados de Omega (valor de marca en alza del 27%, hasta €4.300), que sube a la 20ª posición, y TAG Heuer (valor de marca sube un 18%%, hasta €2.500 millones), que sube a la 36ª posición.

Los gigantes del fast fashion (moda rápida) siguen perdiendo valor y fuerza de marca.

A medida que la sostenibilidad se convierte en un factor de elección cada vez más importante entre las marcas de ropa, las empresas internacionales de moda rápida como H&M (cuyo valor de marca ha bajado un 17%, hasta los €9.100 millones) y Zara (cuyo valor de marca ha bajado un 5%, hasta los €10.600 millones) están viendo mermados sus puntos fuertes y su reputación. La caída en la fortaleza de sus marcas podría bien atribuirse a una comunicación imprecisa y a la falta de transparencia en materia de sostenibilidad. Ejemplo de ello fue cuando se descubrió que la Conscious Collection de H&M utilizaba en gran medida materiales sintéticos derivados de combustibles fósiles. Este caso refleja una tendencia más amplia en el sector, según la cual los minoristas recurren al “greenwhasing” o "lavado verde" para enmascarar iniciativas de ahorro de costes.

Nike obtiene, además, el mayor Valor de Percepción de Sostenibilidad (VPS), con €2.265 millones.

Nike posee el mayor Valor de Percepción de Sostenibilidad entre las marcas de moda 2023, con €2.265 millones. La campaña de sostenibilidad de la marca "Move to Zero" ha captado la atención mundial y ha mejorado la percepción global del compromiso de sostenibilidad de la marca. Nike también está implicando activamente a los atletas en sus esfuerzos de sostenibilidad en un intento de aumentar la concienciación de los consumidores sobre la sostenibilidad. La marca sigue aprovechando su enorme influencia mundial para promover las prácticas ESG en toda la empresa, apoyando su misión de "hacer avanzar el mundo" a través del deporte y potenciar un cambio positivo para las comunidades de todo el planeta.