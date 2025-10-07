Apple conserva el reinado de marca más valiosa en el año 2025 ante la imparable expansión de la tecnología digital

El valor de las marcas más influyentes del planeta dibuja un mapa de poder donde la tecnología sigue siendo la indiscutible fuerza dominante, a pesar de las fluctuaciones del mercado. Por decimotercer año consecutivo, Apple afianza su posición en la cima del ranking Best Global Brands 2025, elaborado por la consultora Interbrand. El gigante de Cupertino, con una valoración estimada en 470.000 millones de dólares, prácticamente quintuplica la cifra que ostentaba hace una década, en 2013, cuando se situaba en 98.000 millones. Este liderazgo se mantiene firme incluso después de registrar una ligera contracción del 4% en comparación con los datos de 2024, demostrando una resiliencia de marca que la distancia claramente de sus competidores más cercanos.

El podio global mantiene su consistencia, reflejando la solidez de las grandes plataformas digitales. Microsoft y Amazon retienen sus respectivas posiciones, reportando crecimientos del 10% y 7%, respectivamente. La estabilidad en las primeras posiciones solo se vio alterada por la entrada de Instagram al top 10, señal inequívoca del papel capital que las redes sociales y el contenido visual han adquirido en la vida diaria y en la economía global. Este movimiento desplaza a la automovilística BMW, cuyos desafíos de marca en un sector en plena transformación la obligan a mirar desde una posición inferior.

La revolución silenciosa de nvidia y el nuevo paradigma del b2b

Más allá de la cima, el informe desvela un fenómeno de crecimiento sin precedentes, protagonizado por la tecnológica Nvidia. La compañía de semiconductores ha conseguido el mayor ascenso interanual en la historia de la clasificación, disparando su valor un asombroso 116% en solo doce meses desde su debut en 2024, lo que la sitúa ahora en el puesto 15. Este espectacular incremento subraya el impacto crucial de la infraestructura tecnológica, los centros de datos y el gaming en la economía actual, áreas donde Nvidia ejerce una influencia fundamental. Tal y como apunta Manfredi Ricca, director global de estrategia en Interbrand, la marca ha sabido dominar con maestría toda la cadena de valor, a pesar de ser percibida fundamentalmente como una empresa de negocio a negocio (B2B). Su próximo gran reto será ahora cimentar y humanizar esa identidad a largo plazo para asegurar que su valor de marca perdure más allá del ciclo de la demanda tecnológica actual.

En contraste con el auge de las infraestructuras, otros sectores tradicionales acusan la presión de la incertidumbre global y los cambios en los hábitos de consumo. El lujo y la automoción, pilares históricos de la clasificación, han experimentado caídas significativas. Marcas de alta gama como Louis Vuitton (-5%) y Chanel (-8%) ven mermado su valor, lo mismo que ocurre con fabricantes de vehículos de prestigio: Tesla registra un descenso del 35%, mientras que Mercedes-Benz y BMW sufren recortes del 15% y 10%, respectivamente. Estas cifras no solo hablan de una ralentización del consumo de alto valor, sino también de una profunda reestructuración en la industria del motor, donde la transición energética y las nuevas tecnologías están redefiniendo lo que los consumidores valoran.

El impulso imparable del entretenimiento digital y la irrupción de asia

Mientras los fabricantes tradicionales lidian con sus desafíos, las plataformas de contenido y entretenimiento digital experimentan una expansión robusta y sostenida. Este segmento demuestra ser un refugio de valor en el nuevo milenio, con YouTube liderando el crecimiento de las plataformas al aumentar su valor un 61%, seguido de cerca por Netflix con un 42%. Las redes sociales también muestran una salud de hierro, con Instagram creciendo un 27% y Facebook un 18%. Estos porcentajes confirman la migración del ocio y la comunicación hacia lo digital, y la enorme capacidad de estas marcas para monetizar la atención de miles de millones de usuarios.

La edición 2025 de este influyente informe también pone de manifiesto una profunda transformación en el origen geográfico de la influencia económica. El valor total de las 100 marcas más importantes del mundo se incrementa hasta los 3,6 billones de dólares, lo que supone una subida global del 4,4% respecto al año anterior. Sin embargo, lo más revelador es la lista de las 12 nuevas incorporaciones al ranking, que incluye nombres de gran calado en sus respectivos sectores como BlackRock, Booking, Qualcomm, Dell y Shopify.

De este grupo destaca especialmente la entrada de la china BYD. Su presencia es sintomática de un cambio tectónico en la automoción y un aviso sobre la creciente influencia asiática en los mercados occidentales. El ascenso de BYD es considerado un caso de éxito que ha logrado construir una marca de gran calado en un lapso breve. La velocidad de su influencia en Europa sugiere, como bien indica Ricca, que este es el inicio de una ola, y que es previsible que más marcas de origen chino se consoliden en el palmarés mundial en los años venideros, alterando las jerarquías de un mercado que tradicionalmente ha estado dominado por Occidente.