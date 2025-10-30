Rioja celebra su centenario reafirmando la reputación de sus marcas bajo la Denominación de Origen más emblemática de España

Este año 2025, la Denominación de Origen Calificada Rioja celebra un siglo de historia. Cien años que no solo conmemoran una fecha fundacional, sino que consagran una trayectoria de autenticidad, innovación y liderazgo global.

Rioja, la primera denominación reconocida oficialmente en España en 1925, y la primera en obtener el rango de Calificada en 1991, representa mucho más que una región vitivinícola: es un símbolo de identidad nacional y un estandarte del vino español en los cinco continentes. Desde sus fértiles valles bañados por el Ebro hasta las laderas que abrazan la Sierra de Cantabria, Rioja ha tejido un relato de maestría que combina lo ancestral con lo vanguardista. Su territorio, que se extiende entre La Rioja, Álava y Navarra, alberga una diversidad climática y geológica única que confiere a cada copa un carácter irrepetible. Esta pluralidad natural, gestionada bajo un modelo de calidad y control ejemplar, ha convertido a Rioja en un referente de excelencia, fiabilidad y prestigio internacional.

El valor del control: La garantía de un siglo de confianza

La reputación de la DOCa Rioja no nació por casualidad. Es fruto de un modelo de control riguroso que, desde sus orígenes, ha blindado la autenticidad del vino frente a la volatilidad de los mercados. El Consejo Regulador, instituido junto a la denominación en 1925, se convirtió en pionero de un sistema que hoy inspira a denominaciones de origen de todo el mundo.

Desde la certificación de la crianza en 1974 hasta la implantación del control cualitativo por lotes en 1985, Rioja ha perfeccionado una arquitectura de trazabilidad que garantiza que cada botella exprese con fidelidad su origen. Cada uva proviene de viñedos inscritos, cada proceso se realiza en bodegas certificadas, y cada etiqueta es un sello de confianza para el consumidor.

Esta estrategia, más allá de ser una herramienta técnica, es un activo de marca. En un entorno global donde la transparencia y la calidad son valores en alza, Rioja se erige como un ejemplo de integridad productiva, protegiendo no solo el vino, sino la credibilidad de toda una industria.

El alma del terruño: personas que dan forma al paisaje

Ninguna denominación puede entenderse sin su gente. Detrás del sello DOCa Rioja laten más de 14.000 familias viticultoras y más de 600 bodegas, herederas de una sabiduría que se transmite desde hace generaciones. Son ellos quienes han moldeado el paisaje, interpretando la tierra con sensibilidad artesanal y una pasión que solo el trabajo cotidiano puede sostener.

La figura del Viñedo Singular, creada en 2017, y la diferenciación por Vinos de Zona y de Municipio han sido pasos decisivos en la humanización del vino riojano. Bajo esta filosofía, cada parcela, cada pueblo y cada familia adquieren protagonismo, aportando una voz única al relato coral de Rioja.

El resultado es una denominación que no solo defiende la calidad, sino la diversidad: desde los Tempranillos elegantes de Rioja Alta hasta las Garnachas expresivas de Rioja Oriental o los Gracianos estructurados de Rioja Alavesa. En cada copa, la mano del viticultor se convierte en intérprete del paisaje, y el vino, en vehículo de identidad y emoción.

Proyección global: Rioja, el embajador del vino español

El éxito de Rioja no se limita a sus fronteras. Desde que a finales del siglo XIX adoptara las técnicas de crianza bordelesa, la denominación comprendió que el futuro del vino español pasaba por el mundo. Hoy, Rioja exporta a más de 120 países, lidera las ventas internacionales de vino de calidad en España y compite de igual a igual con las grandes regiones vinícolas del planeta.

La marca Rioja, Spain’s Finest se ha consolidado como sinónimo de calidad, elegancia y autenticidad. Sus vinos acumulan reconocimientos en los principales certámenes internacionales —desde los Decanter World Wine Awards hasta el Concurso Mundial de Bruselas—, fortaleciendo su prestigio año tras año.

En este centenario, la DOCa refuerza su presencia en mercados estratégicos como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y China, con campañas que celebran su legado y subrayan su evolución. La incorporación de nuevos estilos —blancos de guarda, rosados con personalidad y espumosos de calidad— demuestra su capacidad de adaptación a las tendencias globales, manteniendo intacta la esencia de su origen.

Con el mayor parque de barricas del mundo y un equilibrio magistral entre tradición e innovación, Rioja no solo produce vino: crea cultura, impulsa economía y proyecta España en cada etiqueta.

El brindis del siglo: Rioja toma callao

El 4 de noviembre de 2025, el corazón de Madrid se vistió de vino. Los Cines Callao y la Gran Vía se transformaron en un escenario de luz y celebración para rendir homenaje al primer siglo de la DOCa Rioja. Bajo el lema “Cien Años Forjando un Legado”, el evento reunió a más de 250 personalidades del mundo social, cultural y mediático, con la modelo Nieves Álvarez como maestra de ceremonias y figuras como Tamara Falcó o Íñigo Onieva entre los asistentes.

La fachada de Callao se iluminó con imágenes de viñedos, barricas y rostros de viticultores, proyectando al corazón de la capital la diversidad y el espíritu de la denominación. En el interior, un recorrido sensorial con más de 200 referencias de vino permitió a los invitados descubrir la amplitud de estilos y territorios que componen la marca Rioja.

La experiencia gastronómica, diseñada por los hermanos Echapresto, chefs con dos estrellas Michelin en Venta Moncalvillo, elevó el maridaje a una declaración de intenciones: tradición reinterpretada con creatividad. Entre las joyas de la velada, destacó el Gran Reserva 2019 Conmemorativo del Centenario, obsequio exclusivo que simbolizó la unión entre pasado y futuro.

La presidenta del Consejo Regulador, Raquel Pérez Cuevas, resumió el espíritu de la efeméride con una frase que resonó entre los brindis:

“Celebramos cien años de historia, pero también el comienzo de un nuevo ciclo para Rioja: el de una denominación más abierta, más diversa y más comprometida con el futuro.”

La noche culminó con la música del DJ Aldo Comas, en una fiesta que fue mucho más que un homenaje: fue una reafirmación de liderazgo, una declaración de orgullo y una invitación a mirar hacia el próximo siglo de Rioja.

Rioja 1925–2025: La Tradición que Inspira el Futuro

Cien años después, Rioja sigue siendo la denominación que define los estándares del vino español. Un referente de control, un modelo de sostenibilidad y un ejemplo de cómo la autenticidad puede convertirse en motor económico y cultural.

Cada botella cuenta una historia de tierra, de tiempo y de talento. Y en 2025, esa historia se celebra como lo que es: el legado vivo del vino de España.