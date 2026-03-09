Nota de prensa Marcas

McDonald’s y Eme Studios “cocinan” una sudadera de edición limitada que se viste, se edita y se saborea
La marca de restauración se posiciona como un referente cultural para el público joven al fusionar su propia identidad con el diseño de vanguardia de Eme Studios.
McDonald’s y Eme Studios “cocinan” una sudadera de edición limitada que se viste, se edita y se saborea

Por Redacción - 16 Marzo 2026

El 21 y 22 de marzo, la flagship de Eme Studios en Madrid se transformará en una versión única de un restaurante McDonald’s para el lanzamiento de las unidades disponibles.

McDonald’s España y Eme Studios presentan una colaboración que traslada el universo de McDonald’s al territorio de la moda urbana. La iniciativa forma parte de la apuesta de la marca por participar en los códigos culturales de las nuevas generaciones, explorando espacios para integrarse de forma natural en el diálogo de su público a través de la creatividad.

El resultado de la colaboración es una sudadera de edición limitada, 2.600 unidades numeradas, diseñada conjuntamente por ambas marcas e ideada por TBWA\. Más allá de su valor estético, la prenda introduce una dinámica inédita al incorporar zonas recortables que ocultan parches y códigos promocionales vinculados a la app MyMcDonald’s, permitiendo que cada usuario revele sus preferencias y convierta la hoodie en un canal de autoexpresión único. Esta apuesta creativa se eleva al plano audiovisual con la participación de Plaza by Little Spain, responsable del primer fashion film en la historia de McDonald’s. Al colaborar con una productora de esta envergadura, la compañía no solo presenta una prenda, sino que construye una narrativa visual potente que termina de consolidar esta unión con la vanguardia urbana.

Más allá de la gastronomía, un fenómeno cultural

Para la compañía, innovar también significa conectar con los intereses reales de las nuevas generaciones. Al unir fuerzas con Eme Studios, McDonald’s se acerca al universo del streetwear, trasladando parte de la experiencia de la marca de los restaurantes a la calle. El resultado es una colaboración pensada para generar conversación y conectar con una comunidad que comparte códigos culturales y estéticos similares.

Pedro de León, Brand Specialist de McDonald’s España, ha señalado: “Nuestra ambición es estar donde está nuestro público, hablar su mismo lenguaje y formar parte de lo que realmente le interesa. Esta colaboración con Eme Studios marca un paso más en nuestra estrategia de innovación cultural. No buscamos solo ofrecer una experiencia en nuestros restaurantes, sino conectar con los jóvenes desde lo que les apasiona, como el streetwear, y demostrar que McDonald’s es una marca actual y cercana a su comunidad.”

Alvaro Miguel, CMO de McDonald’s España, añade: “Esta colaboración no es un hecho aislado, sino el reflejo de una marca que evoluciona al ritmo de la sociedad. Con Eme Studios, elevamos nuestro propósito de generar momentos de disfrute, llevando la esencia de McDonald’s más allá de lo puramente gastronómico para convertirla en un icono del estilo de vida actual. Nuestra meta es liderar la conversación cultural, demostrando que somos capaces de transformar un hábito cotidiano en una experiencia de diseño aspiracional.”

La expectación en torno a este lanzamiento ha sido máxima desde sus primeras acciones. Una lona enigmática y un vídeo teaser bastaron para que miles de usuarios comenzaran a especular sobre el proyecto. Personalidades como Ozuna o Dani Martín ya han mostrado su interés por la edición limitada, que se ha convertido en auténtico objeto de deseo para los fans. Como resultado, la app de MyMcDonald’s ha registrado récords de descargas y actividad antes, incluso, de que se supiera de qué se trataba.

La cita en Fuencarral, una experiencia inmersiva

El momento más esperado tendrá lugar los días 21 y 22 de marzo en la tienda de Eme Studios en la calle Fuencarral de Madrid. La flagship de la marca se transformará en una versión única de un restaurante McDonald’s donde, en lugar de hamburguesas, se “cocinarán” las sudaderas de la colección. Para hacerse con la prenda, los seguidores podrán canjear sus puntos en la app o adquirir un voucher de 55 € que incluye la sudadera y varios de los menús más emblemáticos de la cadena. En cualquier caso, la aplicación MyMcDonald’s será la llave de paso: es imprescindible haber descargado el pase digital previamente para acceder a la tienda y formar parte de esta experiencia en pleno centro de Madrid.

Aunque el lanzamiento físico tiene su epicentro en Madrid, la colaboración tendrá alcance en toda España a través de la app, permitiendo que los seguidores de ambas firmas participen de este hito.

Con iniciativas como esta, McDonald’s reafirma su intención de estar cerca de sus clientes y seguir escuchando a su comunidad. Integrar las experiencias de sus usuarios y las tendencias que marcan su día a día en la estrategia de la marca es clave para mantenerse relevante. Más allá de sus productos, la compañía busca seguir conectando con la cultura joven y formar parte de las conversaciones que la definen.

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