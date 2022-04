Así Tesla se convirtió en la gallina de los huevos de oro y en una de las marcas más valiosas

Elon Musk, el CEO y cofundador de Tesla y un personaje por sí mismo en el universo de internet, se acaba de convertir en el hombre más rico del mundo. Musk ha desplazado a Jeff Bezos en lo alto de la lista de los mil millonarios que publica la revista Forbes, gracias a una fortuna neta valorada en 219.000 millones de dólares. El año anterior era el número dos y su fortuna ha despegado de forma notable - la gráfica de Forbes es bastante clara - desde 2020.

Pero ¿dónde está la esencia de los millones de Musk? El directivo tiene múltiples intereses, pero sin duda Tesla es la marca que más se identifica con él. Tesla es también uno de los recurrentes ejemplos de cómo crear una marca de elevado valor y una historia de éxito. Puede que Tesla no haya inventado el coche eléctrico - nada más lejos - pero en la mente de los consumidores se ha vinculado como su gran motor y su patrón oro.

El crecimiento de la marca Tesla ha sido abrumador en estos últimos años. El pasado otoño, Tesla se convertía en la marca del billón de dólares, con un valor en bolsa cercano a esa cantidad gracias a una revalorización del 184% de su valor de marca. Tesla cerraba acuerdos y se posicionaba en el mercado. Su nombre es ya una presencia reconocible para los consumidores. Se había convertido en la gallina de los huevos de oro.

Cero euros en publicidad

Lo interesante - y lo que más importa cuando se habla de la historia de Tesla desde el punto de vista del marketing y la publicidad - es que el éxito de la marca llegó con una inversión de cero dólares en anuncios. Como demuestra una estadística de Statista, esto posiciona a Tesla en una situación completamente diferente frente a sus competidoras.

La gráfica de Statista, que acaba de realizar la firma de análisis, parte de datos de 2020. Ese año, de media, Ford gastó 468 dólares en anuncios por coche vendido, Toyota 454, GM 394 y Chrysler 664 dólares. Tesla no gastó nada en anuncios.

Frente a estos datos, la inversión en I+D+i es muy diferente también. Los 2.984 dólares medios en innovación que Tesla invierte en cada coche son muy diferentes de los 1.186 de Ford, los 1.063 de Toyota, los 878 de GM o los 784 de Chrysler.

Sin Marketing no hay paraiso

Aun así, no debería asumirse como una suerte de verdad incuestionable que Tesla no gaste dinero en marketing. Cierto es que no invierte en publicidad, no gasta en anuncios que aparezcan en medios y otros soportes, pero sí gasta en marketing. Tiene una estrategia muy afinada y está todo el tiempo convirtiéndose en una fuente de contenidos y de material del que hablar. No gastar dinero en anuncios no quiere decir no hacerlo en otras cosas.

La propia compañía lo ha dejado claro en alguna ocasión. "Esto no significa que hagamos las cosas a lo pobre", decía hace unos años uno de sus directivos hablando de su estrategia de marketing, "sino que sacamos lo máximo posible de lo que hacemos como compañía".

Innovaciones y prototipos futuristas, acciones como la de enviar un coche de la marca al espacio, pero sobre todo, estar en la palestra de forma continua dando de que hablar. Tesla es la marca de coches que logra más engagement en redes sociales y que tiene una comunidad más entregada en estas plataformas. Aunque su CEO es a veces un activo polémico, Tesla aprovecha todas las oportunidades para posicionarse y para generar conversación. Por hacer, hasta ha lanzado un coche al espacio, haciendo sinergias con otra de las marcas de Musk.

De forma paralela, Tesla ha logrado asentarse como objeto de deseo, con una imagen de marca muy cuidada y que los consumidores han asociado a valores especialmente valorados, como la calidad y lo innovador. Con ello, tiene una parte del camino muy importante ya recorrida.