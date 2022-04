Lo que la industria del libro enseña sobre el poder de TikTok para vender cosas 

En la nota de prensa de presentación de La hipótesis del amor, de Ali Hazelwood, que acaba de publicar en España Contraluz, explican que el libro ha sido en su mercado de origen, Estados Unidos, un "fenómeno literario de TikTok". La novela ha vendido mucho en EEUU y ha sido uno de esos títulos que se repiten de forma recurrente en las listas de lecturas recomendadas de los medios estadounidenses. Y, como recuerda ahora su editorial española, "ha causado sensación en TikTok".

Hablar del éxito que esta novela ha tenido en esa red social puede parecer sorprendente, pero a quien haya seguido el mercado del libro en los últimos años no se lo parecerá. TikTok se ha convertido en un poderoso prescriptor de lecturas recomendadas, que además llega en ocasiones a nichos de público que las editoriales no estaban conquistando con sus armas de marketing tradicionales. Por ejemplo, hay quien ve en el efecto literario TikTok una reconexión de los adolescentes con la literatura.

El universo #booktok y los booktokers están ayudando a encumbrar títulos y hasta sirven de pasarela para contratos editoriales. The Spanish Love Deception, de la escritora española Elena Armas, empezó como una historia autopublicada, se viralizó en TikTok y acabó cerrando un acuerdo con Atria Books para publicar una nueva edición impresa. La viralidad del libro ayudó en su descubrimiento por lectores y por editoriales. Y cuando la editorial anunció el acuerdo de compra del título también recalcó que era "una sensación TikTok".

La industria del libro se convierte así en un escaparate interesante para que los marketeros y los decision makers comprendan el alcance que TikTok tiene como prescriptor de consumo y para vender cosas. Los libros virales en TikTok llegan a un mercado amplio y, sobre todo, logran crear sus propias modas y tendencias editoriales.

Más ventas y redescubrimientos

El efecto directo que tiene sobre las ventas de libros el universo #BookTook es elevado, como demuestra lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Allí, las cadenas de librerías como Barnes&Noble ya han creado espacios específicos TikTok friendly, en los que los libros destacados son los que se están leyendo en #BookTook, y, sobre todo, ha impactado en la lista de los libros más vendidos. "El impacto ha sido masivo para nosotros en términos de ventas", reconoce una de las directivas de Barnes&Noble a los medios estadounidenses.

TikTok ha ayudado a que los lectores descubran novedades, tanto en títulos como en autores, pero su poder se ve, sobre todo, con lo que ha ocurrido con títulos de éxito inesperado. Libros que ya llevaban una década en el mercado han logrado escalar a los rankings de ventas gracias al efecto amplificador de circular entre las recomendaciones literarias en TikTok.

Un ejemplo es lo que le ocurrió a Adam Silvera con una novela publicada hace un lustro: en el verano de 2020 vivió un boom de ventas.

"No dejaba de comentarle a mis lectores: 'ey, no sé que está pasando, pero ha habido un pico de ventas últimamente, muy agradecido de que estén encontrando la historia años después'. Y fue entonces cuando un lector dijo 'lo estoy viendo en TikTok'. Y no tenía ni idea de que estaban hablando", le explicó el escritor a NBC. TikTok hizo que la novela, They Both Die at the End, entrase en el ranking de bestsellers de The New York Times.