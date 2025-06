El tráfico futuro de los buscadores generativos será una mezcla de búsquedas conversacionales más navegación estructurada

La jornada “Del tráfico al lead: Cómo convertir tu web B2B en una máquina de resultados”, organizada por el Club de Marketing del Mediterráneo junto a We Are Marketing, part of Wam Global, ha subrayado cómo la experiencia de usuario en B2B ya no es opcional, sino parte del negocio

Se está asistiendo a un cambio de paradigma en cómo los usuarios buscan información. Se está pasando de motores de búsqueda tradicionales a motores de búsqueda generativa donde el usuario está dejando de navegar por las páginas para encontrar toda la información en un solo sitio. Entonces ¿qué ocurre con las webs de las marcas?

Esta ha sido una de las preguntas abordadas en la jornada que el Club de Marketing del Mediterráneo ha organizado junto a We Are Marketin (división de marketing digital de Wam Global) que ha reunido a más de 40 profesionales de este sector en Valencia. En ella, se ha hablado del nuevo paradigma: el tráfico en los motores de búsqueda generativa será una mezcla de búsquedas conversacionales más navegación estructurada donde el usuario espera encontrar, sin salir de ellos, respuestas rápidas, precisas, confiables y sin esfuerzo.

El encuentro ha destacado cómo este nuevo paradigma va a cambiar la forma en la que el usuario busca, lee y demanda una nueva experiencia en un solo botón. Por tanto, las marcas deben trabajar en sus webs los pilares de la Estrategia AEO (Answer Engine Optimization u Optimización del Motor de Respuesta) compartiendo el contenido de marca de manera más estructurada y legible para favorecer que los motores de búsqueda consideren sus webs en sus respuestas y resultados enriquecidos.

“Además, seguirá siendo útil aplicar diseño y experiencia de usuario para ofrecer una buena visibilidad y navegabilidad; fomentar la autoría de marca, ya que los motores de búsqueda generativa priorizan las fuentes reconocidas y confiables y que el contenido tenga profundidad, sea relevante y responda a los problemas reales de los clientes B2B” ha destacado la SEO & Paid Expert de WAM, Carla Ortega.

Junto a ella, el senior business development Executive de WAM, Chema Carratalá, ha explicado que este cambio de paradigma con la IA generativa no es una amenaza para las marcas, sino una invitación a una nueva forma de comunicar: más creativa, más humana y más relevante.

En este sentido, el creative director de WAM, Manuel Estellés, ha subrayado que la clave es ser más que una marca: “No tenemos que centrarnos tanto en el qué hacemos, sino en por qué nos tienen que elegir como marca. Tenemos entendido que las empresas B2B deben hablar con un estilo más corporativa o formal, pero, realmente, cada marca tiene su esencia y su personalidad y debe adaptar su lenguaje a su tipo de cliente”.

Por su parte, la web PM & UX Specialist de WAM, Sara Gómez, concluía: “La web no puede ser un catálogo y un formulario de contacto, debemos transmitir algo más. No se trata de que el B2B sea un B2C, pero sí de humanizar el B2B para tratar de verdad con las personas. Cada vez hay menos tiempo para tomar decisiones y más competencia, por eso debemos diferenciarnos. La experiencia del usuario B2B no es algo opcional, debe estar en el core del negocio”.

La jornada ha concluido con unas palabras a cargo de la presidenta del CMM, Eva Prieto, quien ha destacado “el peso que tienen las empresas B2B en el tejido empresarial valenciano. Motivo por el que, desde el Club de Marketing del Mediterráneo también estamos poniendo el foco en actividades en la forma de comunicar desde un entorno B2B”.

Club de Marketing del Mediterráneo

El Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que sirve como punto de encuentro entre profesionales, marcas y proveedores de marketing de la Comunitat Valenciana y que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de los profesionales y empresas del sector a través de tendencias, buenas prácticas y casos de éxito. En la actualidad cuenta con más de 300 socios individuales y empresas en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.