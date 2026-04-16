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Google anuncia 5 nuevas formas de explorar la web con la IA generativa en la Búsqueda

Por Redacción - 6 Mayo 2026

Google ha anunciado este miércoles la incorporación de cinco nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial generativa en su motor de búsqueda, con el objetivo de facilitar a los usuarios el acceso a contenidos relevantes, diversas perspectivas y fuentes de información de calidad en la web.

La compañía continúa reforzando sus experiencias basadas en IA, como el Modo IA y las Vistas creadas con IA, enfocándose en mejorar la visibilidad de enlaces y en conectar a los usuarios con contenido más útil y contextualizado.

Exploración más profunda de los temasA partir de ahora, las respuestas generadas por IA incluirán sugerencias adicionales al final del contenido bajo el apartado “dónde ir a continuación”. Estas recomendaciones dirigirán a artículos y análisis más detallados, permitiendo a los usuarios ampliar fácilmente la información sobre un tema específico.

Acceso directo a contenidos de suscripciónGoogle también ha implementado una función que destaca los enlaces pertenecientes a suscripciones activas del usuario dentro de las respuestas generadas por IA. Esta mejora busca facilitar el acceso a medios de confianza y potenciar el uso de contenidos premium.

Perspectivas de otros usuariosEn línea con la creciente demanda de opiniones reales, las respuestas ahora incorporarán vistas previas de debates en foros, redes sociales y otras plataformas. Además, se añadirá contexto sobre los autores o comunidades, ayudando a los usuarios a evaluar la relevancia de cada fuente.

Enlaces integrados en el contenidoOtra de las novedades es la inclusión de enlaces directamente dentro del texto generado por IA, ubicados junto a la información correspondiente. Esta integración permite profundizar en aspectos concretos sin interrumpir la lectura.

Vista previa de sitios webEn la versión de escritorio, los usuarios podrán visualizar una vista previa de los sitios web antes de hacer clic en los enlaces. Esta funcionalidad proporciona información adicional sobre la página de destino, aumentando la confianza y mejorando la calidad del tráfico hacia los sitios.

Según la compañía, estas actualizaciones forman parte de un esfuerzo continuo por optimizar la forma en que se presentan y clasifican los enlaces en las experiencias de búsqueda con IA. Mediante técnicas avanzadas como la ramificación de consultas, Google busca ofrecer resultados más relevantes y facilitar el descubrimiento de contenido original en la web.

La empresa asegura que seguirá probando y perfeccionando estas funciones en función del comportamiento y las necesidades de los usuarios.

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