Más de la mitad de las empresas revisan las redes sociales de los candidatos en los procesos de selección ¿Qué debes de tener en cuenta?

Según el Estudio de Redes Sociales 2024 de IAB Spain, la penetración de las RR. SS. ha permanecido constante en los últimos años. En la actualidad, el 86% de los usuarios entre 12 y 74 años utiliza estas plataformas, lo que representa algo más de 30 millones de personas en España. En lo que respecta al mercado laboral, la digitalización y la llegada del trabajo en remoto ha provocado que las redes sociales sean esenciales para el networking y la búsqueda de empleo. Las empresas las utilizan no solo para captar talento, sino también para investigar y evaluar a los candidatos, observando sus perfiles, actividad y recomendaciones.

Siguiendo esta misma línea, los resultados de la última encuesta realizada por InfoJobs sobre Redes Sociales y Empleo señalan que las consultas realizadas por reclutadores a los perfiles de los candidatos/as se han mantenido. En definitiva, más de la mitad de las empresas (54%) continúan consultando las redes sociales de un determinado perfil antes de contratarlo. Este dato aumenta ligeramente en 2 puntos porcentuales respecto al obtenido en 2023, cuando se situó en el 52%. No obstante, es inferior a la cifra registrada en 2022 (58%), y es 6 puntos porcentuales mayor que la de 2021 (48%).

“Las redes sociales se han convertido en un elemento imprescindible de la marca personal y una extensión del currículum de los/as candidatos/as”, señala Nilton Navarro, Brand Manager de InfoJobs, quien añade: “Lo mejor es asegurarse de que nuestras redes sociales sean profesionales y coherentes. Para ello, es recomendable publicar contenido que refleje nuestras habilidades, experiencia y talento, y mantener en todo momento una imagen positiva y respetuosa. Las empresas valoran al talento que demuestra conocimientos y pasión por su sector. Interactuar de manera activa y constructiva en las redes sociales y compartir artículos y opiniones sobre tendencias puede ayudar a mostrar nuestro interés y expertise”.

En cuanto al tamaño de la empresa, las microempresas (aquellas con menos de 10 empleados) son las que en mayor medida realizan esta práctica (59% de las menciones). Por otro lado, un 52% de las medianas o grandes (con más de 50 empleados) declaran no consultar las redes sociales de los candidatos.

Las RR. SS. más consultadas

Las redes sociales más consultadas por las empresas en sus procesos de selección reflejan la importancia de una presencia profesional en línea. De hecho, el estudio de IAB Spain muestra un aumento en el uso de alguna de ellas como son WhatsApp, YouTube y TikTok, junto con las ya tradicionales Instagram y Facebook. Estas lideran el ranking de las redes sociales en España. En 2024, el uso promedio de redes sociales alcanzó su punto máximo de los últimos siete años, con los usuarios interactuando en un promedio de 4,9 plataformas.

Del estudio de InfoJobs, se aprecia un ligero descenso de 2 puntos porcentuales de las visitas realizadas a perfiles de LinkedIn (83% vs. 85% de 2023). Aun así, esta sigue posicionándose como la red social profesional más consultada, a la que le siguen Facebook, con el 59% (vs. 63% en 2023), e Instagram, con el 61% (vs. 55% de 2023). Finalmente, destaca TikTok, que aumenta en 2 puntos porcentuales en comparación con 2023 y registra un 14%.

El uso adecuado de las redes sociales juega a favor de los candidatos

La marca personal permite a los candidatos destacar en un entorno competitivo, y el uso de las redes sociales, para ello, implica la creación de una presencia coherente y profesional que refleje las habilidades, valores y experiencias. “La marca personal en redes sociales es una carta de presentación al mundo profesional. Por ello, es fundamental asegurarnos que nuestro perfil sea profesional y refleje nuestras fortalezas y pasiones. Publicar regularmente contenido de calidad y participar en conversacione relevantes puede posicionarnos como especialistas en nuestro sector”, asegura Nilton Navarro. A continuación, el portavoz de la compañía brinda algunos consejos: