El verano del infierno podría haber empezado para Facebook. Las llamadas al boicot en la inversión publicitaria contra la compañía han cogido fuerza. No solo una de las grandes agencias ha empezado ya a recomendar evitar publicitarse en Facebook, sino que además muchas empresas han comenzado ya a ser abiertas en esta medida.

The North Face o Patagonia han anunciado ya que pausan su inversión publicitaria en Facebook. The North Face ha señalado que reevaluará su posición a 30 días vista, para ver si Facebook ha hecho algo o no en relación a las quejas que han impulsado el boicot. Ben & Jerry's no se ha sumado al boicot, sino también que, como señalaba su CEO en declaraciones que recoge The Wall Street Journal, que quizás un boicot no sea suficiente. La lista de marcas que se están sumando al boicot, como apuntan en The New York Times, no para de crecer.

Este es un problema serio, porque además las marcas no están simplemente cesando en Facebook (como ocurrió en el boicot post Cambridge Analytica, cuando cerraron páginas de marca) sino que lo están haciendo en Instagram también. Hasta ahora, Instagram se había mantenido más o menos al margen de los problemas de reputación de su matriz.

Pero además Facebook no solo tiene problemas con sus anunciantes: también ha protagonizado una sentencia judicial en Alemania por recopilado de datos que puede tener consecuencias muy importantes para la compañía y sobre cómo acumula información (algo clave para su modelo de negocio).

La sentencia alemana da la razón al organismo que vela por la libre competencia de mercados en el país. Facebook tendrá que cumplir con lo que este organismo había determinado sobre recolección de datos de los usuarios. Facebook tendrá hora, como sentenció el juez, que dar a sus usuarios "la opción de revelar menos sobre ellos mismos, especialmente en aquello que revelan fuera de Facebook".

La base del problema

La sentencia no es solo una barrera que limita la cantidad de información que Facebook puede recoger y protege la privacidad de los consumidores, sino también un ataque a la posición de dominio de la red social. La sentencia que Facebook apelaba - y que ha servido para que la corte federal germana dicte esta nueva sentencia - había determinado que Facebook abusaba de su posición de dominio en el mercado para recopilar información sobre los usuarios sin que estos diesen su consentimiento, como apuntan desde Reuters.

Facebook ha asegurado que seguirá apelando para demostrar que no ocupan una posición de monopolio en datos, aunque la sentencia se podría convertir, como recuerdan los expertos consultados por la agencia de noticias, en un peligroso precedente judicial para la red social. Hasta ahora, las sentencias y los movimientos administrativos contra Facebook en términos de datos se habían centrado en el punto de la privacidad. La sentencia es pionera a la hora de abordar la cuestión desde el punto de vista del monopolio. Facebook es un monopolio de información contra el que es difícil competir, se podría concluir a partir de esto.

Como explica un experto en la universidad Heinrich Heine, Rupprecht Podszun, lo que el organismo antimonopolio germano está intentando hacer es "domar a los gigantes tech" y frenar que sean capaces de crear "super perfiles" integrando datos sobre los que crear su poder económico. Facebook, acusa el organismo antimonopolio alemán, usa masivas cantidades de datos, no solo los propios que genera la actividad directa en su red social sino también los que aportan sus apps de otros servicios (Instagram o Whatsapp) y el trackeo online de los internautas con los botones de me gusta y compartir en Facebook.

Si otros organismos antimonopolio deciden seguir la misma ruta, Facebook podría estar en serios problemas, más para un verano que ya se aventuraba complicado.