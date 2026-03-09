Claves para elegir entre un CRM comercial o una solución propia con inteligencia artificial

El 90% de las empresas con más de 10 empleados utiliza ya un CRM como infraestructura básica de ventas y atención al cliente. En este contexto, el debate sobre si construir soluciones internas con inteligencia artificial generativa o adoptar plataformas consolidadas cobra especial relevancia en el mercado español.

En este sentido, desde HubSpot explican que el auge del llamado “vibe coding” —la práctica de generar aplicaciones mediante herramientas de IA sin desarrollo tradicional— ha abierto nuevas posibilidades para prototipado rápido. Sin embargo, expertos en tecnología y seguridad advierten que trasladar este enfoque a sistemas críticos como un CRM empresarial puede implicar riesgos significativos.

Seguridad y cumplimiento: el punto crítico

Diversos estudios recientes alertan que hasta el 45 % del código generado por IA puede contener vulnerabilidades de seguridad, incluyendo exposición de claves API, autenticaciones mal implementadas o secretos visibles en el código. En entornos empresariales, donde se gestionan datos personales, información comercial sensible y pipelines de millones de euros, este tipo de fallos puede derivar en brechas de seguridad, pérdidas de datos o interrupciones operativas.

En España, donde el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es obligatorio, la seguridad y la protección de datos se han convertido en criterios centrales en la selección y operación de sistemas CRM. Las compañías deben garantizar cifrado robusto, control de acceso granular, trazabilidad, gestión de consentimientos y mecanismos formales de notificación ante incidentes.

“Un CRM no es solo una base de datos de contactos. Es el núcleo operativo que conecta marketing, ventas y atención al cliente, y debe funcionar con máxima fiabilidad y bajo estrictos estándares de seguridad”, señala Diego Santos, Marketing Manager de HubSpot para España y Latinoamérica.

Más que tecnología: arquitectura, mantenimiento y estrategia

Más allá de la seguridad, un CRM empresarial necesita una arquitectura que conecte distintos elementos del negocio —como contactos, empresas, oportunidades, tickets o productos— y que pueda integrarse de forma estable con otros sistemas. Además, requiere una infraestructura fiable con acuerdos de nivel de servicio (SLA) y alta disponibilidad, así como soporte continuo y actualizaciones constantes para adaptarse a los cambios regulatorios y tecnológicos.

Según análisis del sector, la construcción inicial de una solución interna representa solo el 20–30% del coste total del ciclo de vida del software. El mantenimiento, la deuda técnica y la evolución funcional suponen el 70–80% restante. Además, el llamado “Spaghetti Point” —el punto en el que la complejidad acumulada bloquea la evolución del sistema— suele aparecer pocos meses después del lanzamiento en desarrollos improvisados.

En paralelo, el mercado europeo de CRM en la nube continúa creciendo con fuerza, superando los 12.000 millones de dólares en 2025, impulsado por la demanda de soluciones escalables, seguras y preparadas para entornos regulatorios exigentes.

Construir vs. adoptar: una decisión estratégica

En este escenario, el debate, según HubSpot no es únicamente técnico, sino estratégico. Desviar recursos de ingeniería hacia herramientas internas puede afectar al foco en el objetivo central del negocio. Asimismo, depender de sistemas desarrollados internamente, puede dificultar la captación y retención de talento, así como incrementar el riesgo operativo si la persona que creó el sistema abandona la organización.

La compañía defiende que la inteligencia artificial debe integrarse dentro de plataformas consolidadas, con infraestructura, inversiones e investigación y desarrollo, respaldo y cumplimiento normativo incorporados desde el diseño. “La IA es una oportunidad enorme para mejorar la eficiencia comercial, pero debe aplicarse sobre bases sólidas. En sistemas críticos como el CRM, la seguridad, la escalabilidad y el cumplimiento no pueden improvisarse”, asegura Santos.

En un mercado como el español, donde el CRM ya es infraestructura estratégica y la regulación en materia de datos es estricta, la decisión entre experimentar y operar adquiere un peso determinante.