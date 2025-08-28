Foster’s Hollywood anuncia el esperado regreso de Coca-Cola a su carta con una nueva y audaz campaña publicitaria

Tras una ausencia que se ha extendido durante casi dos décadas, Coca-Cola retorna con fuerza a las mesas de Foster’s Hollywood, recuperando una alianza que, para muchos de sus incondicionales, constituye un maridaje ineludible de la cultura gastronómica americana. Este no es un simple cambio en el surtido de bebidas; se trata de un hito largamente esperado que la cadena de restauración celebra con una campaña de comunicación concebida para interpelar directamente a la memoria emocional y a la percepción visual de sus clientes, reafirmando que ciertas combinaciones, por muy clásicas que sean, mantienen su vigencia y su atractivo inalterable a través del tiempo. La decisión de recuperar el tándem se alinea con el deseo de evocar y propiciar esos buenos momentos de disfrute compartido en torno a sus platos más emblemáticos, aquellos que definen la esencia de la marca.

Estrategia de comunicación: el producto se disfraza de emblema

El equipo de marketing de Foster’s Hollywood, en colaboración con la agencia McCann, ha ideado una estrategia publicitaria que se aleja de la obviedad para abrazar un concepto más sutil y evocador. La campaña juega con la mente del consumidor a través de una reinterpretación fresca y contemporánea de la icónica onda de Coca-Cola. A primera vista, la mirada capta el familiar trazo dinámico asociado a la marca de refrescos, pero una inspección más detenida revela una inteligente superposición: la forma se construye, en realidad, a partir de representaciones artísticas de tres de las creaciones culinarias más reconocibles de Foster’s Hollywood. Este engaño visual se resuelve al identificar las costillas ibéricas Black Label, la robusta hamburguesa Director’s Choice y el tentador postre Choco Crunchy, estableciendo un nexo gráfico indisoluble que subraya la complementariedad entre los platos y la bebida.

Ejecución en exterior: Madrid como escenario neurálgico

El lanzamiento de esta celebración gráfica ha escogido el intercambiador de Avenida de América en Madrid como su punto de máxima visibilidad inicial, un epicentro de tránsito diario que garantiza un impacto masivo. Desde el 30 de septiembre de 2025, los viajeros son testigos de la potencia de la campaña de publicidad exterior (OOH), gestionada en planificación y compra de medios por Carat (dentsu). El espacio se ha vestido con una imponente lona gigante y la ocupación de diez caras en los conocidos cubos del intercambiador, exponiendo las tres ejecuciones creativas que encapsulan el espíritu de esta alianza. Este despliegue no solo busca el recuerdo, sino también la notoriedad, aprovechando la arquitectura del lugar para convertir un punto de paso en una galería efímera que celebra el retorno.

La voz de los responsables: la belleza en la imperfección y el "match" perfecto

Desde la dirección de marketing, Alexis Chauvin subraya que la campaña se centra en el alma del negocio, el producto en sí mismo. La elección de un minimalismo estético permite representar los platos con toda su esencia, reconociendo incluso sus imperfecciones naturales, una aproximación que humaniza la oferta y la hace más cercana y apetecible. Este enfoque creativo se alinea con la visión de Álvaro López, Director Creativo Ejecutivo de McCann, quien destaca la responsabilidad de crear una campaña a la altura de dos marcas tan icónicas. López afirma que el objetivo ha sido abordar el reencuentro de forma conceptual y notoria, reflejando que la combinación de la comida de Foster’s Hollywood con la efervescencia de Coca-Cola es una sinergia natural, casi un "match perfecto" predestinado. Este mensaje pretende transformar cada visita al restaurante en una ocasión única, un momento para disfrutar al máximo de la frescura de la bebida junto al sabor inconfundible de la gastronomía americana que define a la cadena.