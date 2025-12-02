La nueva campaña de Lay’s de cara al mundial de 2026 reúne a Messi, Henry, Putellas y Steve Carell

Lay’s vuelve con “No Lay’s, No Game” para celebrar la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026™ como Snack Oficial del mayor espectáculo deportivo del mundo. Lay’s regresa una vez más para conectar con los aficionados y recordar que los partidos se disfrutan más y mejor con unas Lay’s.

En la cuarta edición y con su primera aparición en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ‘No Lay’s, No Game’ reúne por primera vez a figuras icónicas del fútbol como Alexia Putellas, Lionel Messi, Sir David Beckham y Thierry Henry para celebrar el amor por el juego, la alegría de verlo con los amigos y, por supuesto, las patatas fritas Lay’s. Además, el reconocido actor de comedia Steve Carell hace su entrada triunfal en ‘No Lay’s, No Game’ como un aficionado ocasional al fútbol que, como muchos, se unirá a la fiesta en 2026.

“Desde los encuentros para ver los partidos en casa hasta la energía electrizante de los estadios, Lay’s se enorgullece de aportar sabor y comunidad a esos momentos compartidos tan importantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™”, explica Jane Wakely, directora de Marketing y Consumidor y directora de crecimiento de la división de Alimentación Internacional. “Lay’s entra en una nueva era llevando ‘No Lay’s, No Game’ a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y uniéndose a algunas de las estrellas más queridas del planeta, recordando a los fans que ninguna experiencia futbolística está completa sin una bolsa de Lay’s.”

La gran fiesta para ver el fútbol

Para empezar a calentar motores de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Lay’s lanza su propia versión del sorteo final, una videollamada en la que cinco amigos intentan resolver el gran dilema antes de cada partido: quién organiza la fiesta y quién trae las Lay’s.

“Después de tantos años de colaboración con Lay’s, siempre es un placer formar parte de sus campañas”, señala el premiado futbolista Lionel Messi. “Participar en otro capítulo de No Lay’s, No Game, especialmente planear esta fiesta con este gran elenco, ha sido otra experiencia fantástica”.

A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Lay’s seguirá acercando a los aficionados a la acción con sorpresas, activaciones globales y experiencias que nadie querrá perderse.

Una tradición de alimentar la pasión

Después de sorprender a los aficionados llamando literalmente a sus puertas en 2023, creando momentos extraordinarios en los estadios en 2024 y recorriendo los bares del mundo en 2025, los grandes iconos del fútbol de Lay’s volverán en 2026 para ofrecer a los aficionados nuevas experiencias, únicas, sorprendentes e inolvidables diseñadas para convertir cada día de partido en una experiencia compartida, con el inconfundible crujido y sabor que une a las personas, estén donde estén.

“En los últimos cuatro años he visto de primera mano cómo Lay’s y la campaña ‘No Lay’s, No Game’ han sorprendido a los fans, mostrándoles hasta qué punto un partido puede ser aún mejor si lo ves con unas Lay’s”, señala Thierry Henry, delantero icónico, entrenador profesional y comentarista deportivo. “El compromiso de Lay’s con el fútbol va mucho más allá de lo que ocurre en el campo: se trata de crear experiencias que unen a los aficionados y eso es lo que hace que esta colaboración sea tan especial para mí.”

A lo largo de los próximos meses, Lay’s seguirá conectando a los aficionados con la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, Lay’s, junto a Doritos®, Cheetos® y Ruffles®, entre otras marcas del grupo, acercará el fútbol a los fans como nunca antes con experiencias exclusivas, merchandising y activaciones para consumidores de todo el mundo, entre otras.

“Lay’s RePlay”: mucho más que fútbol

Más allá del entretenimiento, Lay’s comparte la convicción de la FIFA en el poder del fútbol para unir e inspirar un cambio positivo a través de su iniciativa social global Lay’s RePlay, creada junto a Common Goal en 2021. Este proyecto, que transforma bolsas usadas de Lay’s en campos de fútbol sostenibles, crea espacios comunitarios que facilitan el acceso al deporte en zonas especialmente vulnerables.

Hasta la fecha, Lay’s RePlay ha inaugurado 12 campos en 11 países, uno de ellos en Bilbao (Errekalde), ofreciendo más de 20.000 horas de contenidos educativos sobre fútbol, lo que ha hecho posible más de 860.000 sesiones de juego.

En 2026, Lay’s celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ uniendo los campos Lay’s RePlay de todo el mundo en un programa especial que incluirá una oportunidad única para los fans y que se anunciará próximamente.

Todas las novedades de ‘No Lay’s, No Game’ de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, así como la pieza de lanzamiento de la campaña, estarán disponibles en el perfil @Lays_Football.