Noticia Publicidad

El Reino Unido da un paso al frente contra el "greenwashing" y prohíbe anuncios de Nike, Superdry y Lacoste por prácticas engañosas sobre sostenibilidad
El Regulador Británico Aumenta la Presión: Anuncios de Nike, Lacoste y Superdry Prohibidos por Afirmaciones de Sostenibilidad "Engañosas"
El Reino Unido da un paso al frente contra el "greenwashing" y prohíbe anuncios de Nike, Superdry y Lacoste por prácticas engañosas sobre sostenibilidad

Por Redacción - 3 Diciembre 2025

En un golpe significativo a las estrategias de marketing ecológico de la industria de la moda, la Advertising Standards Authority (ASA) del Reino Unido ha dictaminado la prohibición de anuncios de las marcas globales Nike, Superdry y Lacoste. El fallo se produce en el marco de la ofensiva del regulador contra el fenómeno del "greenwashing", donde las empresas exageran o tergiversan sus credenciales ambientales.

La ASA centró su investigación en anuncios de búsqueda pagados por Google donde las marcas utilizaban frases sin cualificar como "Materiales Sostenibles de Nike" (en el contexto de polos de tenis) o "Superdry: Estilo Sostenible". El organismo argumentó que, sin información clara y fácilmente accesible que respalde las afirmaciones, el uso de un término absoluto como "sostenible" se vuelve inherentemente engañoso. Según las directrices de la ASA y la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA), un reclamo de sostenibilidad total requiere una prueba de que un producto tiene un impacto ambiental insignificante a lo largo de su ciclo de vida completo.

En el caso de Superdry, la compañía alegó que el 64% de sus prendas contenían materiales de origen sostenible en 2024. Sin embargo, el regulador desestimó esto, señalando que la marca no había proporcionado pruebas suficientes para demostrar que el producto final no tenía un efecto perjudicial en el medio ambiente, considerando todo su ciclo de vida. Por su parte, Nike defendió que los consumidores podrían encontrar información más detallada haciendo clic en el anuncio, pero la ASA insistió en que el reclamo inicial en la propia publicidad era, por sí mismo, insuficiente.

El Contexto Regulatorio y la Respuesta de las Marcas

Esta acción es un reflejo de la aplicación estricta de las directrices del "Green Claims Code" del Reino Unido, que exige que las afirmaciones ambientales sean claras, precisas y fundamentadas. La ASA busca proteger a los consumidores que desean tomar decisiones de compra más ecológicas, garantizando que no sean inducidos a error por una publicidad vaga o exagerada.

Las tres marcas implicadas han acatado las resoluciones, retirando los anuncios. La respuesta de Lacoste fue particularmente reveladora, ya que la empresa reconoció ante la ASA que términos como "verde" o "sostenible" son, de hecho, "muy difíciles de fundamentar" de manera absoluta. La compañía se comprometió a no repetir el reclamo en la forma en que fue presentado.

Estas resoluciones envían un mensaje claro a toda la industria de la moda: la simple inclusión de un porcentaje de material reciclado o de iniciativas ambientales aisladas ya no es suficiente. Las empresas ahora deben proporcionar evidencia robusta y contextualizada para cada afirmación ecológica que hagan en su publicidad.

Contenidos relacionados
La desconfianza del consumidor hacia las marcas supera el 57% y exige interacciones más humanas
El desafío de la inversión: las marcas de fabricante sostienen el músculo innovador de españa
El Almendro inaugura su primera pop-up en Gran vía
Más Leídos
Grupo Bimbo asegura la exclusividad del nombre "Donuts" tras casi una década de disputa judicial
Emocionar a las personas y convencer a los algoritmos: Tendencias del Marketing y los negocios para 2026
La inteligencia artificial agéntica promete cambios en las estrategias de marketing digital, hiperpersonalización sin precedentes y una optimización real del ROI
El éxito de la IA en marketing depende cada vez más del dominio de las habilidades humanas estratégicas
Marketing 2026 y los profesionales obsoletos: la carrera por dominar la IA es obligatoria porque ignorarla ya no es una opción
La generación Z redefine el consumo: creatividad, autenticidad y coherencia como moneda de cambio
El fin del marketing tradicional: la era predictiva impulsada por IA ya está aquí
Coca-Cola y la desconexión emocional: las lecciones aprendidas de sumarse a la moda de la IA como reclamo publicitario
Continua Leyendo...
La desconfianza del consumidor hacia las marcas supera el 57% y exige interacciones más humanas
La baja madurez en la adopción de la IA de los departamentos de marketing ya frena el crecimiento del negocio
Cosmética infantil: el multimillonario negocio de las marcas que seducen a menores preadolescentes y crece gracias a TikTok
El Reino Unido da un paso al frente contra el "greenwashing" y prohíbe anuncios de Nike, Superdry y Lacoste por prácticas engañosas sobre sostenibilidad
Contenidos Patrocinados
Investigación de la UE a Google LLC: ¿un punto de inflexión para el SEO local en 2025?
La huella de la inteligencia artificial en las rutinas diarias y la productividad profesional
La Master Class de Digital Group enseña a directores de marketing a no depender solo de Google y Meta
El poder silencioso de los documentos corporativos: Cuando el diseño sí importa
ADS
Promocionados
Marketing y liderazgo: la dupla formativa que transforma perfiles profesionales
6 razones para actualizar los plugins de tu web periódicamente
IPhone reacondicionados: La tendencia sostenible llega al mundo iPhone
Por qué los equipos de marketing deberían usar VPS escalables para campañas de alto tráfico