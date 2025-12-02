PepsiCo formaliza su alianza estratégica con el equipo Mercedes-AMG Petronas F1 en 2026

PepsiCo anuncia una alianza global con el equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1®, una de las escuderías más exitosas y reconocidas del automovilismo. Esta colaboración comenzará en 2026 y unirá el equipo con tres de sus marcas más icónicas: Gatorade, Doritos y Sting Energy. Este acuerdo plurianual amplía la relación de PepsiCo con la Fórmula 1 y supone un nuevo paso estratégico para impulsar su presencia en el mayor escenario global del mundo del motor.

Aprovechando el enorme crecimiento de este deporte y su rápida expansión a nivel mundial, esta alianza sitúa a PepsiCo en el centro del impulso global de la F1, con una implicación completa en las operaciones del equipo Mercedes-AMG PETRONAS: desde programas pioneros de hidratación hasta experiencias inmersivas para los fans de la F1 en todo el mundo.

La colaboración contará con la participación de los pilotos del equipo, George Russell y Kimi Antonelli, representantes de dos generaciones de pilotos de élite. Russell, consolidado como uno de los talentos más destacados del campeonato, aporta experiencia, consistencia y una conexión auténtica con los fans. Antonelli, la joven promesa que está conquistando el mundo del automovilismo, representa la energía y el futuro más brillante de la F1.

Ambos pilotos participarán en iniciativas diseñadas para acercar la escudería a los aficionados, incluyendo contenidos exclusivos detrás de las cámaras, activaciones en eventos y experiencias que destacarán la personalidad y el carácter de Gatorade, Sting y Doritos, reforzando la unión entre las marcas y el equipo campeón.

Gatorade: Hidratación de élite para el rendimiento

Gatorade aportará su liderazgo en hidratación deportiva y la experiencia del Gatorade Sports Science Institute (Instituto de las Ciencias del Deporte Gatorade, GSSI son sus siglas en inglés) a una disciplina donde la exigencia física es enorme. En carreras en las que los pilotos pueden perder hasta 4 kg de peso por sudor, la hidratación se convierte en un elemento clave del éxito deportivo. Gatorade trabajará con el equipo Mercedes-AMG PETRONAS en el desarrollo de una estrategia de hidratación personalizada, diseñada para ayudar al equipo a optimizar cada detalle en un deporte donde cada milésima de segundo puede marcar la diferencia.

Sting Energy: La energía que conecta con la nueva generación de la F1

Sting, líder del mercado en países como India, Pakistán, Vietnam y Egipto, sumará su espíritu energético y su fuerte conexión con la Generación Z al ecosistema de la Fórmula 1. La marca, que ha registrado un crecimiento explosivo en mercados emergentes, refuerza así su presencia en regiones estratégicas que también están siendo clave en la expansión de la competición.

Durante los fines de semana de Gran Premio, Sting trasladará su carácter vibrante al paddock y a los fans, generando experiencias llenas de ritmo, intensidad y dinamismo que conectarán con el público joven y darán vida al espíritu de velocidad que comparten la marca y el equipo Mercedes-AMG PETRONAS.

Doritos: El sabor más intenso de la F1

Doritos se une a la escudería para llevar su actitud audaz y su energía inconfundible a los fans de la F1 en todo el mundo. Como la marca de snacks más atrevida del mundo, Doritos enriquecerá el ambiente de los Grandes Premios con experiencias inmersivas, activaciones llenas de ritmo y propuestas inspiradas en la tensión, la precisión y la emoción de esta competición.

A través de sus derechos globales de activación, Doritos trasladará la intensidad de la pista al universo del snacking, conectando sabor y adrenalina en una propuesta única que acompañará a los seguidores de la F1 en cada fin de semana de carrera.

“Esta alianza une rendimiento, sabor y energía bajo una misma visión, conectando tres de las marcas más emblemáticas de PepsiCo con uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1”, señala Eugene Willemsen, CEO de la división de Bebidas de PepsiCo global. “A través de Gatorade, Sting y Doritos, estamos dentro de la cultura del deporte, impulsando tanto a los atletas como a los aficionados que viven la emoción de la F1”.

Por su parte, Toto Wolff, Team Principal y CEO del equipo Mercedes-AMG PETRONAS de F1, añade: “Incorporar a PepsiCo y a un porfolio de marcas tan sólido demuestra la fortaleza de nuestro equipo y del deporte. La ciencia deportiva de Gatorade, la energía juvenil de Sting y la relevancia cultural de Doritos ofrecen un valor único que fortalecerá nuestro rendimiento y la experiencia de los fans”.

Richard Sanders, CCO del equipo, concluye: “La experiencia de PepsiCo aportará un valor real a nuestra actividad diaria y a la manera en la que nos conectamos con los aficionados dentro y fuera de la pista”.