Foster’s Hollywood presenta su nuevo reposicionamiento de marca FUN WINS!

La nueva estrategia de reposicionamiento se construye en torno al concepto FUN WINS!, que se presenta acompañada del lanzamiento de las nuevas burgers de la marca.

Foster’s Hollywood vuelve a poner la diversión y el disfrute en el centro de su propuesta de valor, reivindicando el placer de compartir buenos momentos en sus restaurantes.

Foster’s Hollywood, la icónica cadena de comida americana en España perteneciente a Alsea, da un nuevo paso con un espíritu renovado que recupera su esencia más genuina: ser el lugar donde todo gira en torno al disfrute. La marca reivindica el “Fun” como forma de vida —la diversión, el ocio compartido y los buenos ratos sin complicaciones— y se reafirma como ese punto de encuentro donde desconectar del día a día y saborear el momento con quienes más apetece.

Pero a veces, desconectar puede ser complicado, porque hoy existen demasiadas barreras que nos alejan del disfrute de un tiempo de calidad: el trabajo, la rutina, los móviles, la falta de tiempo. Justo por eso Foster’s quiere ser el punto de encuentro para vivir una experiencia diferente, quiere convertirse en ese refugio donde los buenos ratos están garantizados, con su nuevo posicionamiento: FUN WINS!

El primer paso de esta renovación es el lanzamiento de las hamburguesas “Muuuy gourmet”. Con esta propuesta, Foster’s sigue apostando por diferenciarse del resto de la categoría y del gocheo, poniendo el acento en la calidad, el sabor y en ofrecer una experiencia única para los amantes de las burgers.

El lanzamiento se acompaña de una campaña que aborda con humor una de las interrupciones más habituales hoy en día: la llamada de trabajo a deshora. A través de situaciones históricas en las que esas llamadas eran inevitables, la pieza muestra que, hoy, entre el deber y un buen rato en Foster’s, FUN WINS: la diversión siempre gana.

Alexis Chauvin, Director de Marketing de Foster’s Hollywood, comenta: “Con este reposicionamiento damos un paso decisivo en la evolución de la marca. ‘Fun Wins!’ no es solo un claim de campaña, es una nueva forma de entender la experiencia Foster’s: más abierta, más vitalista y más conectada con lo que hoy buscan las personas. Queremos que nuestros restaurantes sean mucho más que un lugar donde comer —que se conviertan en ese plan que eliges para desconectar, compartir y disfrutar con los tuyos.”

Por su parte, Álvaro López, Director Creativo Ejecutivo de McCann, añade: “El reto era renovar la marca reinterpretando la esencia de Foster’s en un territorio nuevo. La campaña es una declaración de intenciones. Conecta lo que siempre ha sido un deber ineludible y lo serio de otros tiempos con lo que de verdad importa: poner en valor la diversión. Queremos convertir a Foster’s Hollywood en una vía de escape frente a esas barreras que nos impiden pasarlo bien. Como pueden ser la rutina, el estrés diario o las pantallas. El resultado es una idea que pone al consumidor en el centro y celebra y reivindica, con mucho humor que, entre un plan serio o aburrido y algo divertido, la diversión siempre gana. La ejecución se ha diseñado para romper con el tono y estilo visual típico y recurrente de la categoría de burgers y que sea fun de por sí.”

La campaña multicanal tendrá presencia en televisión, televisión conectada, cines, OOH, DOOH, digital, punto de venta y Spotify, e incluye un calendario de potentes contenidos a cargo de destacados influencers, que tendrá lugar entre hoy, 13 de octubre y el próximo 16 de noviembre.