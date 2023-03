Un cordero con piel de lobo: ¿Llegará la publicidad y los anuncios online a ChatGPT?

ChatGPT ha supuesto una revolución en el campo de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Anteriormente, los sistemas de conversación automatizada y los chatbots eran limitados y proporcionaban respuestas predefinidas y programadas. En cambio, ChatGPT utiliza una técnica de aprendizaje profundo que le permite procesar grandes cantidades de datos y generar respuestas coherentes y precisas de forma autónoma.

Las últimas noticias sobre GPT avanzan una actualización de este modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI que en breve estará disponible. La siguiente evolución del mismo (su versión 4), promete dar un salto dramático en sus capacidades, incluyendo sustanciales mejoras en su capacidades y rendimiento, incluyendo nuevas funcionalidades para trabajar con imágenes e incluso vídeos.

A pesar de que herramientas como ChatGPT y los buscadores son considerados herramientas diferentes con diferentes propósitos y funciones, lo cierto es, que en muchos casos, el auge de estas herramientas y su uso, está cambiando por completo los hábitos de búsquedas de información de los usuarios, y como consecuencia, su uso en diferentes aspectos que reemplazan por completo a los tradicionales buscadores. En este sentido, Microsoft ha confiado en OpenAI, desarrolladores de ChatGPT y ChatGPT Plus, para implementar un sistema conversacional dentro del buscador que promete ser incluso mejor que el suyo propio. Google por su parte, no quiere quedar rezagado como buscador y todo indica que muy pronto también dispondrá de un sistema propio de Inteligencia artificial similar a GPT.

Sin embargo, un reciente estudio de USB señalaba que el popular servicio de “chatbot” logró alcanzar los 100 millones de usuarios activos mensuales durante el pasado mes de enero, una cifra que supone más del doble que en diciembre. Unas cifras que rompen muchos de los registros. Redes sociales como TikTok o Instagram necesitaron nueve meses o dos años y medio respectivamente para alcanzar tales cifras, lo que ha convertido a ChatGPT en uno de los servicios y herramientas más populares y demandadas del momento.

Evidentemente, que el acceso a este tipo de herramientas se realice de una forma abierta y totalmente gratuita, a pesar de disponer de modalidades y funcionalidades de pago, ha servido para impulsar su tecnología y abrir las puertas de una nueva de la información. Pero al igual que ocurrió en el pasado, y según siga aumentando de forma exponencial el uso de esta herramienta, ¿Servirá todo ello para que la publicidad y los anuncios online desembarquen en ChatGPT?

Antes de nada, hemos de tener en cuenta que OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, es una organización sin fines de lucro dedicada a investigar y desarrollar tecnologías de inteligencia artificial avanzadas de una manera ética y segura. Además de ello, no se tiene conocimiento sobre la posibilidad de incorporar publicidad en su servicio. Sin embargo, esto podría cambiar en el futuro, dependiendo de las decisiones que tomen los responsables de la empresa.

Retrocediendo en el tiempo, podemos comprobar como en el año 2002 surgieron los primeros anuncios publicitarios en el buscador de Google. Lo hicieron como parte de un programa piloto llamado AdWords, que permitía a los anunciantes mostrar anuncios relevantes en los resultados de búsqueda de Google. Inicialmente, los anuncios se mostraban en una sección separada en la parte superior y lateral de la página de resultados de búsqueda. Estos anuncios se destacaban sin afectar demasiado la experiencia del usuario. Sin embargo, con el tiempo, el programa AdWords fue evolucionando y mejorando, permitiendo a los anunciantes elegir palabras clave específicas para sus anuncios y mejorar la segmentación de su audiencia. Más tarde, en 2003, se lanzó el programa AdSense, que permitía a los propietarios de sitios web mostrar anuncios relevantes en sus páginas y recibir una parte de los ingresos generados por esos anuncios.

El cordero con piel de lobo

Ahora, imaginemos el potencial que ChatGPT podría ofrecer a las empresas y marcas anunciantes. Para muchos ChatGPT es visto como "un cordero con piel de lobo" dada su apariencia inofensiva, y que en realidad podría terminar siendo amenazante dentro de la propia industria publicitaria o para algunos canales digitales. Es importante destacar que actualmente ChatGPT no tiene anuncios, ya que no es una plataforma publicitaria. Sin embargo, si en algún momento se considera la inclusión de anuncios, estos podrían ser relevantes y útiles para los usuarios, aportando valor tanto a los anunciantes como a los usuarios.

En cuanto a cómo podrían ser los anuncios en ChatGPT, podrían ser similares a los anuncios en otros canales de publicidad digital, como en los resultados de búsqueda de Google o en las redes sociales. Los anunciantes podrían utilizar técnicas de segmentación y personalización para mostrar anuncios relevantes a los usuarios de ChatGPT en función de su historial de conversaciones, ubicación, intereses y otros datos demográficos.

Publicidad más conversacional y menos intrusiva

Por ejemplo, si un usuario está conversando con ChatGPT sobre viajes, podrían aparecer anuncios de ofertas de vuelos o alojamiento. Si el usuario está buscando información sobre un producto o servicio específico, podría aparecer un anuncio relacionado con ese producto o servicio. Además, dado que ChatGPT se utiliza principalmente para conversaciones, los anuncios podrían presentarse de una manera más conversacional y menos intrusiva, de manera que no interrumpan la experiencia del usuario en la conversación. Por ejemplo, los anuncios podrían aparecer en forma de sugerencias en el flujo de conversación, como una respuesta a una pregunta que haga un usuario.

Como modelo de lenguaje, ChatGPT no tiene la capacidad de incorporar enlaces patrocinados en los textos de conversación ya que esta funcionalidad se relaciona con la publicidad y monetización, ya que no es su función principal. Pero esto no implica que en el futuro pueda cambiar. También es posible que en el futuro se creen aplicaciones o interfaces de usuario que utilicen la tecnología de ChatGPT y que incluyan enlaces patrocinados. Seguramente ocurra en aquellos buscadores que poco a poco incorporen a sus búsquedas esta tecnología. En ese caso, los enlaces patrocinados podrían aparecer en el contexto de la aplicación o interfaz de usuario en lugar de en los textos de conversación. Es importante tener en cuenta que cualquier funcionalidad de publicidad que se integre con ChatGPT debería ser cuidadosamente diseñada para proporcionar valor a los usuarios y respetar su privacidad y seguridad.