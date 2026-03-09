Meta se encamina a liderar la publicidad digital global y superar a Google en 2026

Meta, matriz de plataformas como Meta Platforms, se perfila en 2026 como el nuevo líder mundial en publicidad digital, desplazando a Alphabet, según estimaciones de la consultora eMarketer difundidas por The Wall Street Journal. La compañía dirigida por Mark Zuckerberg alcanzaría unos ingresos netos por publicidad de 243.460 millones de dólares, superando los 239.540 millones previstos para Google, en una métrica que excluye costes asociados a la adquisición de tráfico y contenidos.

Este avance se sustenta en la adopción de nuevos formatos publicitarios y en la integración intensiva de inteligencia artificial, factores que han mejorado de forma notable el rendimiento de productos como los vídeos cortos o “reels”. Asimismo, la estrategia de consolidar previamente el uso masivo de plataformas como Threads y WhatsApp antes de introducir publicidad ha demostrado ser eficaz, al facilitar una monetización más eficiente una vez alcanzada una base sólida de usuarios.

En términos de crecimiento, Meta experimentará una aceleración en su negocio publicitario global, con una expansión prevista del 24,1 % en 2026, frente al 22,1 % registrado en 2025. En contraste, el crecimiento de Google se mantendría estable en torno al 11,9 %, lo que refleja una desaceleración relativa frente a su principal competidor.

El uso de sistemas de recomendación basados en inteligencia artificial ha incrementado significativamente la interacción de los usuarios. En Estados Unidos, el tiempo de visualización de reels creció más de un 30 % interanual en el último trimestre, lo que amplía el inventario disponible para la inserción publicitaria. Este formato podría generar hasta 50.000 millones de dólares en los próximos doce meses, consolidándose como uno de los pilares del negocio.

Paralelamente, Meta está impulsando herramientas de generación de vídeo mediante inteligencia artificial, cuyo ritmo anual de ingresos alcanzó los 10.000 millones de dólares en el cuarto trimestre. Este desarrollo tecnológico viene acompañado de un incremento sustancial del gasto en capital, estimado en 135.000 millones de dólares para el ejercicio en curso, lo que evidencia una apuesta decidida por la innovación y la infraestructura.

Por su parte, el negocio publicitario de Google, que incluye activos como YouTube, enfrenta una presión competitiva creciente. Se prevé que su cuota en el mercado estadounidense de anuncios en búsquedas descienda al 48,5 % en 2026, situándose por debajo del 50 % por primera vez en más de una década. Este retroceso responde al avance de actores como Amazon y al surgimiento de nuevas plataformas vinculadas tanto a la inteligencia artificial como a las redes sociales.

A pesar de este cambio en el liderazgo, el mercado global de publicidad digital continúa mostrando una elevada concentración. Meta, Google y Amazon incrementarán su cuota conjunta hasta el 62,3 % en 2026, frente al 59,9 % del año anterior, lo que confirma la consolidación de un oligopolio tecnológico con un peso determinante en la evolución del sector.