Así será la publicidad en Netflix: lo que ha anunciado el nuevo player de la publicidad online

Tras la especulación, llegan los hechos. Netflix acaba de desvelar datos concretos sobre cómo será su acercamiento al mercado de la publicidad online. Por lo de pronto, ya ha fichado a quién le ayudará a sacar tajada de este mercado.

Las filtraciones durante el último Festival de Cannes ya habían ido apuntando en qué dirección se posicionaba el gigante. Entonces, se señalaba que Netflix buscaba partner experto, por lo que estaba reuniéndose con diferentes players para abordar la cuestión. Google, Comcast/NBC Universal y Roku eran los nombres que se barajaban. De hecho, Roku protagonizó todo tipo de rumores, porque se llegó a hablar de cómo podría beneficiar a Netflix directamente comprar el servicio.

Ahora, Netflix ha desvelado quién será quien se encargue de vender esa publicidad. No es ninguno de esos nombres que estaban en la terna. "Hoy nos alegra anunciar que hemos seleccionado a Microsoft como nuestro partner de tecnología y ventas publicitarias global", ha asegurado Greg Peters, Chief Operating Officer y Chief Product Officer de Neflix en un muy escueto comunicado corporativo.

Según apunta Netflix, el acuerdo está en fase inicial. "Son días tempranos y tenemos mucho que trabajar", afirma Peters. Microsoft ha sido seleccionado porque, asegura la compañía, les permite cubrir sus necesidades publicitarias y ofrece "la flexibilidad para innovar" tanto en cómo se usa la tecnología como en ventas. También han insistido en su fortaleza en términos de privacidad.

Cómo serán los anuncios de Netflix

La gran cuestión ahora es cómo serán esos anuncios que servirá Netflix. La compañía no ha definido nada de forma clara, aunque sí ha perfilado objetivos. "Nuestro objetivo a largo plazo está claro", sostiene Peters, "más opciones para los consumidores y una experiencia de marca premium, mejor que la televisión lineal para los anunciantes". Es decir, se puede dar por sentado que Netflix no quiere cometer los mismos errores que la tele y no se quiere cargar del todo la experiencia de uso.

Para comprar espacio, eso sí, habrá que pasar por Microsoft sí o sí. "Todos los anuncios servidos en Netflix estarán disponibles de forma exclusiva a través de la plataforma de Microsoft", apunta Mikhail Parakhin, presidente de experiencias web de Microsoft, en el comunicado que ha hecho esta compañía. Parakhin ha destacado que los anunciantes tendrán acceso a audiencias y a un inventario premium en televisión conectada.

En qué contenidos se verán

Otra gran duda es en qué contenidos podrá mostrar Netflix anuncios. En sus series propias, hechas in-house, podría hacer lo que quiera, porque todos los derechos son suyos, pero las cosas cambian cuando son series antiguas que se pueden ver ahora bajo demanda con licencia o cuando es un trabajo externo para Netflix, porque las condiciones negociadas son distintas.

Hace unos días se filtraba que Netflix estaba negociando con los estudios - algunas de sus series estrella están hechas por ellos, como The Crown por Sony Pictures Television o You por Universal - para cambiar las reglas del juego y poder añadir anuncios.

Gratis no les va a salir, porque si las reglas de monetización son distintas esos partners querrán su trozo de la tarta. Como recoge Market Watch, lo más probable es que los estudios pidan un premium de entre el 15 y el 30%.