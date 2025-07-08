El futuro de la publicidad en video se construye con inteligencia artificial generativa

La inteligencia artificial generativa está trazando un nuevo horizonte para la personalización de anuncios en video, una transformación que reconfigura las estrategias de engagement y la interacción con las audiencias.

Esta tecnología no se limita a ser una herramienta de automatización, sino que actúa como un catalizador para la creatividad y la eficiencia, permitiendo a las marcas superar las limitaciones de la producción tradicional. La capacidad de la IA para generar variaciones ilimitadas de contenido de video a gran escala representa un avance significativo, trasladando el foco de una producción única y masiva a una estrategia hiper-segmentada y adaptada a cada individuo.

Los profesionales de marketing y agencias de publicidad están aprovechando la IA generativa para la creación de anuncios en video por diversas razones.

La principal motivación, citada por un 42% de los encuestados, es la creación de versiones para diferentes audiencias, una prioridad que subraya la importancia de la segmentación. A esta le sigue de cerca el 38% de los profesionales, quienes utilizan la IA para realizar cambios visuales y de estilo, una función que permite ajustar la estética del anuncio para resonar con distintos grupos demográficos o psicográficos.

La producción de video, tradicionalmente un proceso costoso y prolongado, se vuelve más accesible y escalable gracias a la IA generativa. Esta democratización de las capacidades de creación permite a los equipos de marketing experimentar con múltiples narrativas visuales, ajustando elementos como la música, el tono de voz y los textos superpuestos. El 36% de los encuestados se centra en la relevancia contextual para sus anuncios, asegurando que el contenido se alinee con el momento y el lugar en que se consume. Además, un 35% utiliza la IA para probar promociones e incentivos, optimizando las ofertas en tiempo real.

A medida que más empresas incorporan estas herramientas en sus flujos de trabajo, la línea entre la creación manual y la automatizada se difumina.

La IA no sustituye al creativo humano, sino que lo potencia, liberándolo de tareas repetitivas y permitiéndole concentrarse en la estrategia y la visión general. La IA generativa se convierte en un socio para la innovación, un motor que produce variaciones a partir de un concepto inicial, ofreciendo a los equipos de marketing la agilidad necesaria para responder rápidamente a las tendencias y a los datos de rendimiento en tiempo real. La optimización para la plataforma y el formato específico para el dispositivo son motivaciones clave para un 34% de los profesionales, quienes buscan maximizar el rendimiento en diferentes canales y pantallas. Otro 34% se enfoca en la adaptación de los mensajes y llamadas a la acción (CTAs).

La experimentación con esta tecnología abarca desde la generación de avatares sintéticos que pueden narrar mensajes en múltiples idiomas, hasta la creación de escenas completas a partir de descripciones de texto. Las posibilidades son casi ilimitadas y están redefiniendo lo que significa producir video. Un 33% de los profesionales utiliza la IA para adaptar la geolocalización y otro 33% para variar la duración del anuncio. El tono y la emoción son un factor relevante para un 32%, mientras que la adaptación del audio y la voz en off es utilizada por un 28%, lo que demuestra un enfoque integral en la personalización de todos los elementos del video.

La integración de la IA generativa en la producción de video también plantea desafíos, como la necesidad de mantener un control creativo riguroso y asegurar que el contenido generado sea coherente con la identidad de marca. A pesar de la velocidad y la escala que ofrece la tecnología, la supervisión humana sigue siendo crucial para garantizar la calidad y la autenticidad.

Las marcas que están teniendo éxito con estas herramientas son aquellas que han establecido directrices claras y que combinan la automatización con una sólida dirección creativa. Esta transformación del marketing de video es parte de una evolución más amplia hacia una comunicación de marca que es menos genérica y más centrada en el individuo. La IA generativa está proporcionando los medios para que esta visión se convierta en una realidad escalable, permitiendo a las marcas crear experiencias publicitarias que son valiosas, relevantes y, lo más importante, atractivas.

La capacidad de adaptar el mensaje visualmente a la persona que lo recibe no es solo una ventaja táctica, sino una necesidad estratégica para cualquier empresa que aspire a conectar genuinamente con su audiencia en un mercado saturado de estímulos. La proliferación de estas herramientas a lo largo de 2025 subraya una tendencia irreversible hacia la personalización a gran escala, donde el video se consolida como el formato predilecto para la narración de historias.