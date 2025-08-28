Las estrategias de publicidad y marketing turístico han impulsado y consolidado a España como referente mundial

El tejido económico de España se entrelaza de manera inseparable con la industria del turismo, una realidad que se hace cada vez más evidente con cada nuevo informe y estadística. Esta relación no es solo histórica o cultural; es una dependencia tangible que se manifiesta en cifras concretas, subrayando el papel del sector como un motor ineludible de la prosperidad nacional. En un contexto de crecimiento moderado de la economía en su conjunto, el turismo se ha destacado por su resiliencia y su capacidad de expansión, superando a menudo las previsiones y consolidando su posición como un pilar fundamental del PIB.

Las proyecciones más recientes, incluyendo las de instituciones como CaixaBank Research y el WTTC, reafirman esta trayectoria. Para la conclusión de este mismo año 2025, se estima que el PIB turístico habrá crecido en torno al 2,7%, una tasa superior a la del 2,4% que se prevé para la economía española en general. Este avance le permitirá al sector alcanzar una contribución de cerca del 13,1% del PIB nacional, una cifra que incluso supera el 12,6% registrado antes de la pandemia. Por otro lado, el WTTC eleva aún más la apuesta, proyectando que la contribución del turismo podría superar los 260.000 millones de euros en el presente año, representando el 15,6% de la economía, y con la ambiciosa meta de alcanzar los 315.700 millones de euros para 2035, lo que se traduciría en más del 17% del PIB y la creación de 700.000 nuevos empleos.

La fortaleza de este sector se refleja directamente en la llegada de visitantes internacionales y en el gasto que realizan. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), España recibió 11 millones de turistas internacionales en julio de 2025, lo que representa un aumento del 1,6% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado de los siete primeros meses del año, el crecimiento ha sido del 4,1%, con un total de 55,5 millones de turistas internacionales.

Paralelamente, el gasto de estos visitantes se ha mantenido al alza de manera sostenida. Hasta julio, el gasto total ya superaba los 76.000 millones de euros, un 7,2% más que en el mismo período de 2024. Solo en junio, los casi 9,5 millones de turistas internacionales generaron un gasto superior a los 13.035 millones de euros, con un gasto medio por turista de 1.376 euros y un gasto diario de 209 euros. Estas cifras demuestran una demanda robusta y una notable capacidad de atracción del país. La reciente publicación de la Organización Mundial del Turismo (OMT) también subraya el buen desempeño, destacando un aumento del 5% en las llegadas internacionales a nivel global en el primer semestre de 2025, un crecimiento del que España es partícipe con un incremento del 5% en las llegadas y un notable aumento del 8% en los ingresos por turismo internacional durante este período.

Esta bonanza no es casualidad; es el resultado de una sofisticación cada vez mayor en las estrategias de promoción y marketing.

España, consciente de la necesidad de ir más allá de su tradicional oferta de sol y playa, está redefiniendo su propuesta de valor. La promoción digital se ha convertido en una herramienta imprescindible, permitiendo una segmentación precisa de la oferta y la adaptación a los intereses específicos de los distintos mercados de origen. Plataformas como Spain.info, gestionada por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) en colaboración con Turespaña, se han erigido como pilares de esta estrategia. Estos sitios web, junto a una fuerte presencia en redes sociales, buscan mostrar una imagen más completa y diversa de la nación, apelando a las motivaciones de un viajero moderno que anhela la autenticidad.

La tendencia actual del turismo se inclina hacia la búsqueda de experiencias que trascienden la mera visita. Los viajeros de hoy, muchos de ellos inspirados por las redes sociales y las recomendaciones de sus allegados, buscan una conexión genuina con los lugares que visitan. El turismo cultural, por ejemplo, se ha consolidado como una motivación de viaje clave para más de la mitad de los encuestados, que buscan inmersión en la rica herencia histórica del país a través de museos y monumentos.

La gastronomía y el enoturismo también están en pleno auge, atrayendo a quienes desean explorar la cultura local a través de su cocina. El turismo de bienestar, centrado en el autocuidado y la relajación, y el de lujo, que ha encontrado en España un destino de alto nivel, son otros segmentos en crecimiento. La respuesta del país a estas nuevas demandas es estratégica, enfocada en la promoción de productos turísticos de alto valor que apelan a nichos de mercado específicos y contribuyen a una distribución más equilibrada de los beneficios.

El marketing turístico en España ha evolucionado hacia estrategias cada vez más sofisticadas y personalizadas, orientadas a segmentos de mercado muy específicos. Además, ya no se limita a campañas publicitarias genéricas; se trata de una disciplina que se apoya cada vez más en la tecnología y la personalización.

No se trata únicamente de atraer turistas internacionales en general, sino de diseñar experiencias adaptadas a distintos perfiles según edad, intereses y procedencia geográfica. Los millennials, por ejemplo, buscan vivencias “instagrammeables” y conexión con la cultura local, mientras que los viajeros de mayor edad priorizan el turismo cultural, el bienestar y la gastronomía. Esta segmentación permite a los responsables de promoción anticipar tendencias y crear campañas más efectivas, aumentando el impacto de cada inversión en marketing.

La inteligencia artificial y la analítica de datos se han convertido en aliados estratégicos para optimizar la captación y fidelización de turistas. Gracias al análisis de búsquedas, reservas y comportamiento en plataformas digitales, es posible anticipar patrones de demanda y ajustar la oferta en tiempo real, creando itinerarios personalizados que mejoran la experiencia del viajero y permiten un uso más eficiente de los recursos promocionales. Esta apuesta por la digitalización refleja una visión a largo plazo orientada a fortalecer la competitividad del sector y garantizar su capacidad de adaptación frente a los cambios constantes del mercado. Asimismo, la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, evidencia el compromiso del país con un modelo de crecimiento inteligente, inclusivo y, sobre todo, respetuoso con el medio ambiente y el patrimonio cultural.

El marketing de destino y el storytelling juegan un papel crucial en la diferenciación de España frente a otros países. La promoción no solo se centra en el país en su conjunto, sino en comunidades autónomas, ciudades y rutas específicas, destacando historias locales, tradiciones y festivales. Este enfoque busca generar una conexión emocional con el viajero, creando experiencias memorables que trascienden la mera visita y fomentan la fidelización.

De igual forma, el marketing de influencia y las plataformas digitales han ganado protagonismo como herramientas de promoción orgánica y de confianza. Influencers, microinfluencers y las reseñas de viajeros actúan como prescriptores, generando interés y credibilidad en mercados internacionales. Asimismo, la economía colaborativa y los nuevos modelos de negocio, como Airbnb Experiences y startups turísticas, han obligado a los operadores tradicionales a adaptarse, diversificando la oferta y acercando la experiencia turística a un público más amplio y segmentado.

La sostenibilidad y el marketing responsable también han adquirido un papel central en la estrategia turística española.

Cada vez más, los viajeros valoran destinos comprometidos con la preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural. Esto ha impulsado la promoción de rutas eco-friendly, certificaciones verdes en alojamientos y experiencias centradas en la movilidad sostenible. La sostenibilidad se ha convertido, por tanto, en un argumento de marketing que refuerza la imagen de España como un destino moderno y consciente de su responsabilidad ambiental.

A pesar del optimismo, existen retos significativos que deben abordarse con seriedad y creatividad. El sector enfrenta desafíos como la gestión del turismo de masas en ciertas zonas saturadas, la adaptación al cambio climático, la formación y retención de personal cualificado, y la necesidad de continuar invirtiendo en infraestructura para mejorar la accesibilidad y los servicios. No obstante, la vitalidad demostrada por el turismo español hasta la fecha, su capacidad para generar riqueza y empleo incluso en momentos de incertidumbre global, y la sofisticación de sus estrategias de promoción, confirman que no hay marcha atrás. La inversión continua en un marketing turístico que humanice la experiencia del viaje, que resalte la autenticidad y que se apoye en la innovación, es la única senda viable para asegurar la preeminencia de España en el mapa del turismo mundial en las décadas venideras.