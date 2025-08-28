Estrella Damm conmemora más de veinte años junto al RCD Mallorca con una lata especial de colección

La conexión entre el RCD Mallorca y Estrella Damm alcanza un nuevo hito con el lanzamiento de una edición especial de latas, una pieza de coleccionista que encapsula más de veinte años de una alianza sólida y un sentimiento compartido. Esta iniciativa va más allá del mero patrocinio, convirtiéndose en un tributo tangible a la cultura y la historia del club balear, utilizando un símbolo tan arraigado en la identidad mallorquina como es la figura del "dimoni". La cervecera mediterránea, que ostenta la distinción de Cerveza Oficial y Premium Partner del club, refrenda así un compromiso que se ha tejido a través de grandes logros deportivos, emociones intensas y un profundo orgullo mallorquinista a lo largo de su trayectoria conjunta.

Un diseño que evoca el espíritu balear y la devoción futbolística

El diseño de esta lata de edición limitada de 33cl no es casualidad; fue concebido por el estudio Taller Bas-Capó para integrar de forma destacada la silueta del "dimoni", la popular mascota y emblema del club, sobre el packaging característico de la marca. Al seleccionar esta figura mítica, no solo se honra al RCD Mallorca, sino que se celebra una parte fundamental del folclore de la isla, inyectando un componente cultural profundo a un objeto de consumo cotidiano.

Esta simbiosis gráfica transforma la lata en un vehículo narrativo, un pequeño lienzo que cuenta la historia de una afición y un equipo unidos por el arraigo territorial y la pasión por el fútbol. Este cuidado por el detalle asegura que la pieza se convierta inmediatamente en un objeto de deseo para los coleccionistas y, sobre todo, para aquellos seguidores que llevan los colores bermellones en el corazón.

Para dar el pistoletazo de salida a esta celebración embotellada, Estrella Damm ha puesto el foco en uno de los jugadores que mejor encarna el espíritu y la devoción de la afición: el delantero Abdón Prats.

Formado en las categorías inferiores del club y con más de siete temporadas en la primera plantilla, Prats no es solo uno de los capitanes, sino un icono bermellón muy querido por la grada. Su profundo sentido de pertenencia se manifiesta no solo en el campo, sino en su ya característica y popular celebración imitando el gesto del dimoni, un acto que le ha valido el apodo de “dimoni d’Artà”. La campaña de lanzamiento, grabada en la intimidad y solemnidad de los vestuarios del Estadi Mallorca Son Moix, lo sitúa como el rostro de esta edición especial, humanizando el tributo y conectando directamente la mística del símbolo con la realidad de un futbolista que es pura cantera y corazón mallorquinista. Su figura aporta la dimensión humana y pasional necesaria para que este homenaje resuene con autenticidad entre los seguidores.

Más de veinte años de un camino de fidelidad y apoyo continuo

La presentación de esta lata conmemorativa subraya la longevidad y la calidad de la relación que Estrella Damm ha cultivado con el RCD Mallorca durante más de dos décadas. Lejos de ser un acuerdo contractual frío, la alianza se ha cimentado en el trabajo conjunto para generar iniciativas que activamente acerquen tanto al Club como a la marca a sus fieles seguidores. La cervecera ha sido el motor de acciones significativas que ya forman parte de la memoria colectiva del mallorquinismo. Entre estas iniciativas destaca el premio “Jugador Estrella”, un reconocimiento post-partido donde son los propios aficionados quienes, a través de su voto, eligen al mejor futbolista del encuentro, otorgándoles así una voz directa en la valoración del rendimiento deportivo.

De igual forma, el “Partido de las Estrellas”, una competición en redes sociales, ofrece a los seguidores la oportunidad de disfrutar de jornadas exclusivas repletas de actividades en el emblemático Estadi Mallorca Son Moix. Estos proyectos evidencian un esfuerzo sostenido por trascender el patrocinio tradicional, buscando siempre la interacción y la celebración conjunta de los hitos y las emociones que definen la experiencia de ser un seguidor del RCD Mallorca. Esta edición especial de lata, disponible solo hasta fin de existencias, es la prueba más reciente de que esta asociación es, ante todo, una declaración de fidelidad.

Trazando el camino: el impacto de la colaboración en el tejido social y deportivo

La influencia de esta colaboración se extiende más allá de los límites del terreno de juego. Al centrar la narrativa de la edición limitada en el "dimoni" y en un jugador local tan emblemático como Abdón Prats, Estrella Damm consigue que su apoyo al club se integre en el tejido cultural y social de Mallorca. Es una forma de patrocinio que respeta y exalta las señas de identidad de la región, fortaleciendo el vínculo emocional de la marca con la comunidad isleña. Esto genera un ciclo virtuoso: el club se beneficia del apoyo de una marca de prestigio y arraigo, mientras que la cervecera se asocia a valores de autenticidad, tradición y pasión deportiva.

Para la afición, la lata no es solo un recipiente, sino un símbolo de los momentos compartidos, de las victorias y de esa cultura del esfuerzo y el orgullo que Prats personifica. La estrategia de comunicación y las activaciones como el “Jugador Estrella” no solo fidelizan a los seguidores, sino que también estimulan su participación activa, convirtiéndolos en protagonistas de la vida diaria del club. Este modelo de colaboración duradera y respetuosa sirve de ejemplo de cómo las alianzas comerciales pueden enriquecer significativamente la experiencia del aficionado y la narrativa de una institución deportiva.

El valor de la identidad en la estrategia de marca

La decisión de Estrella Damm de utilizar el "dimoni" y la imagen de Abdón Prats para su lata de edición limitada es un movimiento estratégico que subraya la importancia de la identidad local en la mercadotecnia. En un contexto donde la diferenciación es clave, anclar la marca a un símbolo cultural tan potente como el dimoni proporciona un plus de autenticidad y cercanía.

Este enfoque evita la impersonalidad que a menudo acompaña a las grandes campañas y conecta directamente con la fibra sensible de los consumidores baleares y los aficionados al fútbol. La lata se transforma en un objeto con valor sentimental, algo que va más allá de la bebida que contiene. Al destacar a un jugador de la cantera, el mensaje es claro: se valora la tradición, la formación propia y el compromiso a largo plazo. Es un guiño a aquellos que entienden el fútbol no solo como un deporte de élite, sino como una expresión de la cultura y la historia local. Esta profunda inmersión en la narrativa del RCD Mallorca asegura que la edición especial sea percibida como un genuino homenaje y no como una mera táctica comercial temporal.