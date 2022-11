¿Cuánto se tarda en cubrir una vacante en marketing? La media, seis semanas

Si hay una cuestión que se ha ido repitiendo a lo largo de este año es que la industria del marketing y la publicidad tiene un problema en relación con su personal. Cada vez se necesitan profesionales con perfiles más concretos y específicos, que además coinciden con los que buscan en ocasiones sectores con más músculo y más atractivo (especialmente financiero), lo que lleva a su vez a que la batalla por el talento se vuelva más cruda. Luchar por el personal está a la orden del día y conseguir al talento clave para ejecutar la estrategia y conseguir objetivos supone un camino accidentado.

Pero ¿cuándo tiempo deben dedicar las empresas a encontrar ese personal? ¿Cuánto cuesta fichar a los marketeros necesarios?

De media, según los datos de un estudio británico de Aspire, que ha analizado los patrones de contratación en cientos de procesos en marketing entre enero y octubre, a cada empresa le lleva unas seis semanas - 42 días - contratar a un profesional de marketing.

La cuenta no es exactamente exacta, porque no incluye el tiempo, por ejemplo, de preaviso que da el empleado que se va. Si se sumasen esos períodos a la estimación, los tiempos serían mucho más elevados. Pasarían entonces unos 70 días (casi dos meses) desde que la compañía sabe que el puesto del marketero en cuestión va a quedar vacante hasta que finalmente lo llena.

Las causas del problema

¿Por qué ocurre esto? La clave está en la propia industria y sus problemas internos, no tanto en el mercado de trabajo general. "Ahora mismo, la demanda de habilidades de marketing está superando la oferta con cierta distancia", explica a Marketing Week Paul Farrer, el presidente de Aspire, la compañía responsable del estudio. Es decir, se buscan más marketeros de los que el mercado de trabajo puede suplir.

De hecho, Farrer habla incluso de "escasez" en ciertas habilidades. Esto es, para fichar a profesionales con perfiles concretos, el mercado publicitario se debe enfrentar no solo a la competencia sino también a que no haya trabajadores suficientes. Como apunta el directivo en su análisis, esto está llevando a que los empleadores no puedan "contratar el talento que necesitan de forma desesperada". Esto tiene un impacto en su crecimiento y hasta en el servicio al cliente, porque no tienen a los trabajadores necesarios para hacer lo que deben hacer.

Lo que esto supone para los marketeros

Para las empresas que tienen que encontrar a estos profesionales, estas no son muy buenas noticias. Sin embargo, para quienes trabajan en ella sí pueden serlo. No hay que olvidar que la industria del marketing y de la publicidad es una en la que los trabajadores están más quemados y hartos de sus trabajos, así que una oportunidad para cambiar de rumbo puede ser de entrada bastante bienvenida.

En otro análisis, la propia Aspire señala que este es un momento bastante interesante para cambiar de empleo. Enero es un mes en el que se producen muchos cambios de trabajo y hay un pico de contratación, recuerdan (y enero está a la vuelta de la esquina), pero además todo este problema de fichaje de personal está haciendo que los empleadores tomen decisiones más rápido (nadie quiere quedarse sin su personal, por lo que los procesos de contratación se recortan) y también lleva a que los salarios suban.