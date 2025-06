Amazon revoluciona la publicidad digital con su nueva herramienta de video IA para ayudar a las marcas a generar materiales creativos más elaborados

Amazon ha dado un paso significativo en el ámbito de la publicidad digital con el lanzamiento de su avanzada herramienta de generación de videos impulsada por inteligencia artificial, marcando un hito en la democratización de la producción de contenido visual para el comercio electrónico. Tras un periodo de pruebas beta que se extendió por nueve meses, esta funcionalidad se encuentra ahora disponible de forma gratuita para los usuarios con una cuenta de vendedor de Amazon autenticada en Estados Unidos. Esta innovación permite la creación de anuncios de video de ocho segundos, caracterizados por su "bajo movimiento", a partir de imágenes de productos ya existentes, una solución pensada para optimizar la visibilidad de los productos en la plataforma.

La capacidad de esta herramienta no se limita únicamente a la creación de nuevos contenidos; también puede procesar activos de video preexistentes, identificar y resumir clips esenciales, para luego generar nuevas piezas audiovisuales adaptadas a campañas publicitarias específicas. La infraestructura de los modelos de IA que sustentan esta tecnología se nutre de una diversidad de fuentes de datos, incluyendo repositorios de acceso abierto y la vasta información de productos derivada de las propias cuentas de Amazon Ads, lo que asegura una base de conocimiento robusta y relevante para la generación de contenido.

Uno de los motores principales detrás de esta iniciativa es la necesidad de equipar a los minoristas, especialmente a aquellos de menor envergadura, con capacidades publicitarias que tradicionalmente han estado al alcance solo de grandes marcas con presupuestos y equipos de marketing especializados. Jay Richman, vicepresidente de productos y tecnología de Amazon, ha enfatizado que la mayoría de los minoristas que operan a través de Amazon Ads carecen de los recursos necesarios para producir contenido de video de alta calidad. Si bien algunas marcas de mayor tamaño ya han adoptado estas herramientas de generación de imágenes y videos, el enfoque primordial de Amazon reside en satisfacer las demandas de las empresas más pequeñas e independientes, ofreciéndoles una vía para potenciar su presencia en el mercado.

La acogida de esta herramienta ha sido notable. Amazon Ads informa que el 50% de los productos promocionados con recursos de video generados por IA son anunciados por primera vez, lo que sugiere que sin esta tecnología, estas empresas no habrían podido incursionar en la publicidad en video. Aunque Amazon no ha divulgado si los anuncios de video generados por IA se traducen directamente en un aumento de las ventas para las empresas usuarias, Richman sí ha subrayado que las campañas de marca patrocinadas que incorporan elementos de video experimentan, en promedio, una tasa de clics un 30% superior, lo que indica un impacto positivo en la interacción del consumidor.

La evolución hacia una mayor integración de los anuncios en video en Amazon ha enriquecido el catálogo de páginas de productos y recursos, proporcionando un vasto campo de entrenamiento para las herramientas de IA generativa de la compañía y acelerando así el progreso tecnológico en los últimos años. Un ejemplo palpable de esta mejora se observa en el generador de imágenes original, lanzado hace dieciocho meses. Inicialmente, su utilidad se centraba en productos independientes como sillas o electrodomésticos, mostrando limitaciones con artículos que no podían ser dispuestos fácilmente sobre una superficie plana. La herramienta tenía dificultades, por ejemplo, para fotografiar un reloj de pulsera de manera que pareciera natural contra un fondo generado por IA. Sin embargo, la versión actual ha superado estas barreras, permitiendo la colocación intuitiva del reloj en la muñeca de una figura fotorrealista que evoca un modelo humano.

De manera similar, el nuevo generador de video es capaz de producir escenas animadas concisas. Esto significa que la misma figura humana ahora puede ajustar el reloj en su muñeca, o la cámara puede hacer un acercamiento al reloj mientras la figura conduce un automóvil, añadiendo un nivel de dinamismo que antes no era posible. Una vez que estas escenas son editadas y superpuestas con texto, generado por un modelo de lenguaje grande (LLM) de forma independiente, el resultado final se asemeja a un anuncio de video profesional, aunque con un estilo quizás genérico. Los anunciantes también disponen de la flexibilidad para modificar el texto, incorporar y ajustar la ubicación de logotipos, y editar la duración y el orden de los clips generados por IA, lo que les confiere un control considerable sobre el producto final.

Richman ha aclarado que la intención de Amazon no es replicar una suite creativa completa, sino más bien empoderar a los clientes que no son profesionales del marketing para que puedan gestionar su trabajo diario de una forma que eleve su marca más allá de los fondos blancos estándar. Esta visión estratégica busca democratizar las herramientas de producción de contenido publicitario, permitiendo a un espectro más amplio de vendedores crear anuncios visualmente atractivos y efectivos sin necesidad de una inversión significativa en recursos o experiencia técnica.

No obstante, surge una preocupación legítima entre los consumidores, especialmente aquellos que han experimentado la compra de productos falsificados o duplicados en Amazon: ¿Qué medidas de seguridad ha implementado la empresa para asegurar que estas herramientas de generación de IA no sean utilizadas para publicitar artículos fraudulentos? Richman ha respondido a esta interrogante afirmando que los anuncios generados por IA están sujetos al mismo proceso de moderación que el resto del contenido en el sitio web de Amazon. Sin embargo, es un hecho documentado, según informes de medios como The Wall Street Journal y The Washington Post en 2019, que la moderación automatizada de Amazon para vendedores externos ha pasado por alto, en ocasiones, productos falsificados y prohibidos.

Además de las consideraciones de seguridad, la tecnología presenta, al menos por ahora, ciertas limitaciones inherentes. Si bien la herramienta sobresale en la producción de clips cortos tipo montaje con figuras humanas idénticas o similares, su capacidad para narrativas más extensas y complejas es más limitada. A pesar de estas restricciones actuales, Richman ha expresado un entusiasmo considerable por el progreso alcanzado por la tecnología en los últimos dos años. Subraya que este lanzamiento representa un producto real y tangible, distanciándose de los "prototipos fantásticos" que algunas empresas de IA exhiben en sus campañas de marketing. Para Richman, esta es una aplicación genuina y práctica de la IA generativa que ya está operativa y preparada para escalar, lo que augura un futuro prometedor para la publicidad impulsada por inteligencia artificial en la plataforma de comercio electrónico.