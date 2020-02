PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

La revolución del ecommerce ha sido uno de los hechos indiscutibles que ha traído el siglo XXI. Cada vez compramos más en la red y lo hacemos de un modo más variado y, por qué no, entusiasta. Compramos todo tipo de productos online y además lo hacemos de un modo cada vez más integrado en nuestro día a día. Hay quienes ya hacen la compra del supermercado online, pero incluso quienes no van tan lejos acaban comprando viajes, ocio o los regalos de Navidad en la red.

Por tanto, no se puede decir que el comercio electrónico vaya a ser uno de los grandes cambios que se avecinan en los próximos años. Eso no quita, sin embargo, que el mercado no esté llamado a protagonizar cambios, movimientos y reajustes. Y en ese contexto el mercado español será uno de los que funcione como clave, ya que los analistas esperan grandes cosas para los próximos años.

De hecho, como señalan desde eMarketer, el mercado español será el más interesante de los europeos en los próximos años: sus previsiones son las de que España crezca en ventas ecommerce más rápido que ningún otro país de la Europa occidental en los próximos tres años. Esto ocurrirá gracias a la competencia encarnizada entre AliExpress y Amazon, que luchan por convertirse en el marketplace de referencia en el mercado español y que con ello están activando una batalla en el mercado.

Las previsiones de eMarketer hablan de crecimientos a doble cifra. Sus estimaciones son las de que en este año el mercado crecerá en ventas en un 12,5%. Seguirá creciendo a porcentajes dobles en 2021 y no pasará al ritmo de una cifra hasta 2022. En 2021 crecerá en un 12%, en 2022 en un 7 y en 2023 en un 5,5%. No hay que olvidar, además, que en 2019 ya creció, según los datos de cierre para el año de eMarketer, en un 15,7%.

Este crecimiento permitirá alcanzar cifras muy elevadas de facturación. Si en 2019 se cerró el año con unas ventas de 28.210 millones de dólares, según los datos de eMarketer, en 2023 se esperan unos 40.120 millones de dólares. Entre una y otra cantidad, estarán los 31.730 millones de dólares de cierre previsto para 2020, los 35.540 de 2021 y los 38.030 de 2022.

La guerra entre AliExpress y Amazon

Como apuntan los analistas de la compañía, detrás de todo esto el papel de la guerra de AliExpress y Amazon en España es muy importante. AliExpress ha entrado a hacerse con el mercado español y está apostando fuerte. Su acuerdo con El Corte Inglés les ha ayudado a impulsarse en el mercado español, pero también lo ha hecho el ofrecer cosas baratas. Los consumidores españoles, dejan claro los analistas de eMarketer, son compradores en los que el precio tiene una elevada influencia.

"Dada la popularidad del marketplace de AliExpress en España, el Alibaba Group está usando España como punto de entrada para crecer su marketplace en Europa Occidental", explica Peter Vahle, analista de previsiones en eMarketer. AliExpress ha abierto su primera tienda física europea en España, ha fichado a vendedores españoles y ha apostado fuerte por el mercado, añade.

Esto tiene un impacto en Amazon no solo porque es una competencia directa, sino porque en su marketplace el 50% de los vendedores más activos en España son chinos.

No todo es por la guerra

El impacto de la lucha por el mercado de estas dos multinacionales es muy importante, pero no es el único activo que impulsa el mercado ecommerce en España. Los analistas de eMarketer también creen que el cambio en los modos de compra tiene mucho que ver. Los españoles son cada vez más usuarios del comercio electrónico desde el móvil y eso está impactando en los datos del mercado.

Las ventas mcommerce están subiendo también a un ritmo de doble cifra, lo que hace que el mercado en general también lo haga. En 2019, subieron en un 21,7% y llegaron a los 10.240 millones de dólares. En 2020 esperan que lo hagan en un 17,8% y lleguen a los 12.060 millones.

Seguirán creciendo en un 15,2% en 2021, en un 9,5 en 2022 y en 6,8% en 2023. Con eso se facturarán 13.900 millones de dólares en 2021, 15.210 en 2022 y 16.250 en 2023.

El mcommerce crecerá en España más rápido que los demás países de Europa Occidental.