Si hay un producto que está muy presente en la dieta en España, es la patata. En Galicia, la patata es una de las piezas reinas de la alimentación, con además ciertas patatas como las más valoradas. Las patatas de A Limia, en Ourense, son unas de ellas. Sin embargo, la crisis del coronavirus y el parón de estos días ha tenido un efecto directo también en este mercado. A los agricultores de A Limia se les acumulan kilos y kilos de patata, un producto perecedero con un vida limitada. Tienen, de hecho, un mes y medio para darle salida si no quieren perder la cosecha. Para no hacerlo, han acabado recurriendo al comercio electrónico.

La Asociación de Produtores de Pataca da Limia asegura que la "venta se ha complicado", así que han empezado a vender patatas online. Esperan dar salida a dos millones de kilos de patatas en el próximo mes y medio a través de la red. El presidente de la asociación ya vendía patatas en su propia página, patatasama.com, y ha abierto la venta online a sus compañeros.

Para dar salida al excedente que se ha quedado atrapado por la crisis necesitan dar salida a unos 50.000 kilos cada día. La iniciativa acaba de arrancar, con envíos gratis a la España peninsular, y los datos están siendo ya buenos. "Estoy flipando en colores", reconoce el presidente a la prensa local.

La venta de productos del campo no es exactamente una novedad. Las iniciativas del campo a tu mesa se han ido sucediendo durante los últimos años, aunque sí funcionaban como productos de nicho (por ejemplo, con servicios gourmet o de productos ecológicos) o con casos de éxito muy específicos (la muestra, el éxito inesperado de las ventas de naranjas online).

La crisis del coronavirus y el confinamiento han paralizado el consumo, algo que el campo - a pesar de ser productores de productos de primera necesidad - también están notando. Las ventas han caído y la producción se ha quedado en espera, algo mucho más complicado que el que lo haga el textil o sectores de productos no perecederos porque los del campo si se estropean.

Tienen que vender y tienen que hacerlo ahora. Como muchos otros nichos de mercado, ellos también han puesto los ojos en el comercio electrónico.

Saltar a la venta directa

Algunos productores con un mercado de proximidad están usando sus redes sociales, como han hecho otras pymes como panaderías, para vender productos y dar a conocer nuevos servicios. Otros están impulsando tiendas online e intentando captar al mercado del consumo que usa la red más ahora que no puede salir de casa.

Por ejemplo, es lo que están haciendo los productores de nísperos, una de las frutas de temporada a las que la crisis les ha pillado en su ventana en el calendario.

Para algunos productores, se ve como una solución para paliar la caída de las ventas y ayudarse en la subsistencia. Es lo que hacen, por ejemplo, los ganaderos y agricultores de Lanzarote, que han notado un aumento "exponencial" de las ventas directas y el que "ahora todo el mundo quiere que se lo llevemos a casa". Los agricultores de Almería, por poner otra muestra, han notado también un aumento de los pedidos online y de las ventas vía comercio electrónico. En una de ellas, de tomates, las ventas subieron en un 150%.

Otros mercados del sector primario están también pensando en usar el ecommerce como plataforma para llegar a los clientes o está viendo un crecimiento. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el sector pesquero.

Retos del ecommerce

Pero, aunque el comercio electrónico puede ser una solución y un parche temporal a los problemas que genera el parón de estas semanas para el campo, no hay que olvidar que la situación no es perfecta. Estos productores son en muchos casos recién llegados al comercio electrónico, con productos que no siempre son fáciles de distribuir y que, además, deben enfrentarse a los retos logísticos que supone esta situación.

Quizás, eso sí, la experiencia, por muy marcada por la urgencia que sea, acabe funcionando como un primer paso para un salto más completo al ecommerce.