Las 3 grandes tendencias que permiten comprender hacia donde va el ecommerce en el mundo post-pandemia

Durante los últimos dos años, el comercio electrónico ha vivido un absoluto bombazo. Antes del estallido de la pandemia, la tendencia del ecommerce ya era la del crecimiento. Comprar online había pasado a ser algo que hacía todo el mundo y que los consumidores premiaban porque resultaba cómodo y sencillo. Sin embargo, la realidad pandémica hacía que las compras en la red pareciesen todavía más cruciales e importantes, más decisivas, y que se migrasen patrones de comportamiento del universo físico al virtual.

Pero esto desvirtuó un poco el análisis del mercado. ¿Debemos esperar que para los años que se avecinan se siga la misma dirección? ¿Se van a mantener esas tasas de crecimiento abrumadoras?

El último estudio de eMarketer sobre ecommerce analiza la situación a nivel global y permite comprender qué deben esperar marcas y marketeros sobre los patrones de consumo online de los ciudadanos. En general, el ecommerce seguirá creciendo, pero no se debe borrar de la ecuación a las tiendas físicas sin contemplaciones.

El comercio electrónico crecerá más lento

Resulta poco sorprendente y hasta lógico. Una de las principales conclusiones del estudio de eMarketer sobre comercio electrónico y hacia donde irá en el próximo bienio es la de que el crecimiento seguirá, pero se ralentizará "de forma considerable". Este año, en todo el mundo, crecerá en un 12,2%.

Sigue siendo una cantidad notable, pero será menos que lo que ha ocurrido en el pasado inmediato. Desde que eMarketer empezó a medir el crecimiento del ecommerce año tras año en 2011, estaba por encima del 20%. No hay que olvidar que la pandemia supuso una situación un tanto artificial (los consumidores o no quería o no podían ir a tiendas físicas) que funcionó como un boom inmediato para las compras online (y que obviamente pone el listón muy alto en términos de crecimiento futuro).

Esto también implica, por otro lado, que las cifras de infarto de algunas subdivisiones del ecommerce empezarán a ser menos impresionantes. El crecimiento en mcommerce se irá ralentizando, aunque ahora mismo es ya el 65,7% de todas las compras online.

Aun así, este año se espera que se cierre con unas ventas de 5,542 billones de dólares en todo el mundo (trillones en inglés), superando los 4,938 billones del año que viene. Una vez batida la marca de los 5 billones, eMarketer espera que se vayan superando cifras similares año tras año. En 2023 se cruzará la de los 6 billones y en 2025 la de los 7.

No, las tiendas de siempre no van a morir

¿Debemos anunciar de una vez por todas la muerte del retail? En absoluto. El estudio deja claro que no solo las compras en tiendas físicas crecieron más rápido de lo esperado en 2021, sino que además lo hicieron por encima de los niveles pre-pandemia. De hecho, la consultora apunta que tuvo en 2021 "un año más sólido" de lo esperado y que subió en un 9,7%. La muerte de las tiendas "ha sido posiblemente muy exagerada".

Aunque en los años que se avecinan no igualarán ese crecimiento del 9,7%, se espera que las ventas en tiendas físicas sigan subiendo. Lo harán un 5% este año, un 4,8% en 2023, un 4,9% en 2024 y un 4,1% en 2025. Este año, se cerrará con unas ventas de 27,338 billones de dólares. El crecimiento se producirá en todas las regiones.

Van a aparecer menos nuevos compradores online

Se espera que este año 2.560 millones de personas compren algo online, al menos una cosa. Son muchos compradores en la red, pero en comparación no muchos más que en el año precedente. El número de compradores solo subirá en un 3,4%, "el crecimiento más lento" registrado hasta ahora.

Los nuevos compradores llegarán desde varios países emergentes de forma mayoritaria, algo que encaja con la tendencia general ecommerce. Según eMarketer, este año las economías emergentes serán algunos de los mercados de mayor crecimiento en ecommerce.