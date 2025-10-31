El dominio de la ilusión: las marcas de juguetes y los productos que impulsan el mercado navideño de 2025

La industria del juguete afronta la campaña navideña de 2025 en un contexto de transformación sostenida, marcada por el peso emocional de la tradición y por el avance de nuevas dinámicas de consumo.

Con España como el país más estacional de Europa —hasta el 75% de las ventas se concentran entre noviembre y enero—, las marcas se preparan para un periodo clave en el que se combinan nostalgia, innovación y una creciente exigencia por parte de las familias. Las previsiones a largo plazo sitúan al mercado en una senda de crecimiento moderado pero estable, con una tasa anual compuesta cercana al 2% durante la próxima década, impulsada por la digitalización de las compras, el auge de las licencias y el creciente interés por el valor educativo del juego.

LEGO y el dominio de la construcción, ahora más intergeneracional

El segmento de la construcción seguirá siendo uno de los motores del mercado en 2025. LEGO mantiene un liderazgo incuestionable gracias a su capacidad para unir a niños y adultos en torno a la creatividad y la narrativa. El crecimiento del público mayor de 18 años, especialmente atraído por sets complejos y líneas “premium”, consolida el fenómeno intergeneracional. Playmobil, por su parte, refuerza su papel con sets temáticos centrados en la vida familiar y la naturaleza, que encuentran en la Navidad su momento de máxima demanda.

Mattel y Hasbro: el poder creciente de las licencias

Las licencias seguirán marcando gran parte del consumo navideño de 2025. Mattel, con Barbie y Hot Wheels como pilares, y Hasbro, con sus universos de juegos de mesa y figuras de acción, continúan siendo referentes en un mercado donde la familiaridad con personajes de cine, televisión o plataformas digitales se traduce directamente en intención de compra.

El consumidor español sigue siendo especialmente sensible al precio, por lo que las marcas combinarán productos icónicos con líneas más accesibles para mantener volumen en un entorno competitivo. Según asociaciones sectoriales, el gasto medio por niño en España sigue siendo inferior al de otros países europeos, lo que convierte a la oferta equilibrada en un factor estratégico clave.

UNO Flip Extreme

Famosa y MGA: entre la tradición y el coleccionismo

La española Famosa mantiene su fuerza con iconos como Nancy, que continúa renovándose a través de ediciones especiales y accesorios vinculados a tendencias actuales. Su arraigo emocional en el mercado doméstico la convierte en una de las propuestas más consistentes para la campaña.

En paralelo, MGA Entertainment se consolida como la gran impulsora del coleccionismo y la cultura del unboxing. Las líneas L.O.L. Surprise! y Miniverse seguirán alimentando la demanda entre preadolescentes, gracias a la combinación de sorpresa, miniaturas y gamificación del regalo, una tendencia que se mantiene al alza en 2025.

Simba, ZURU y el auge de los juguetes interactivos

Los peluches interactivos, los juguetes de aprendizaje y los productos vinculados a licencias populares serán claves en la estrategia de Simba Dickie Group y ZURU. Las familias demandan cada vez más experiencias de juego que mezclen ternura, tecnología y narrativa, un terreno en el que estos fabricantes han sabido posicionarse con fuerza.

Educa, Clementoni y VTech: educación, creatividad y STEM

La tendencia hacia los juguetes educativos se consolida como uno de los factores determinantes en las elecciones de compra. La categoría infantil y preescolar seguirá ocupando una posición central en 2025, en línea con la demanda creciente de productos que estimulen creatividad, motricidad, lógica y habilidades STEM. Educa Borrás, Clementoni y VTech parten con ventaja gracias a su foco en puzzles, ciencia, programación y juguetes tecnológicos adaptados a edades tempranas. Las familias priorizan cada vez más la utilidad formativa del juguete y su capacidad para acompañar el desarrollo emocional y cognitivo, una tendencia que continuará reforzándose durante la campaña navideña.

Los juguetes más buscados en Amazon

Los juguetes más buscados en Amazon para la Navidad de 2025 combinan tecnología, creatividad y nostalgia. Entre los más destacados se encuentra la consola de juegos portátil Stitch de Lexibook, que ha captado la atención de los niños por su diseño moderno y su gran variedad de juegos. También destaca el Sky Trails Starter Kit de Playmobil, un set que permite a los pequeños construir y explorar circuitos aéreos, fomentando la imaginación y la destreza manual.

DJ Furby de Hasbro

Otro de los juguetes que genera gran expectación es la maqueta del Mercedes-Benz 300 SL de Hot Wheels, pensada para los pequeños aficionados a los coches y la construcción. Lego continúa siendo un favorito con su set Creator Rinoceronte, que combina la diversión del ensamblaje con la creatividad para reproducir animales en formato LEGO. Entre los juguetes interactivos, el DJ Furby de Hasbro y el Evolution Robot 2.0 de Clementoni destacan por ofrecer experiencias de juego tecnológicas que permiten a los niños interactuar con robots y dispositivos electrónicos.

Evolution Robot 2.0 de Clementoni

La lista también incluye juguetes que simulan mascotas o experiencias acuáticas, como el robot “Mamá Tortuga Surprise” de Pets Alive, que sorprende por su realismo y movimiento. Los juegos de mesa siguen siendo populares, con propuestas como UNO Flip Extreme de Mattel, que reinventa la clásica experiencia del UNO. Además, los juguetes que combinan tradición y juego de rol, como el Nenuco Cocinita Mágica de Famosa, siguen siendo muy buscados, al igual que los sets de dinosaurios Make It Mini Dinosaurs de Jurassic World, que permiten a los niños crear sus propios escenarios prehistóricos.

El consumidor que se perfila para la campaña navideña de 2025 será más digital y más sensible al valor que nunca.

El canal online continúa ampliando su peso y se consolida como el espacio principal para buscar inspiración, comparar precios y descubrir productos licenciados o de nicho, lo que redefine los hábitos de compra y la manera en que las marcas conectan con las familias. Al mismo tiempo, la moderación de los precios contribuye a estabilizar el gasto y permite planificar con mayor antelación, un factor clave en un entorno en el que la sensibilidad económica sigue marcando las decisiones de compra.

En este escenario, el mercado juguetero se encamina hacia una Navidad en la que tradición y modernidad conviven sin fricciones. Los sets de construcción pensados para todas las edades compartirán protagonismo con juguetes interactivos, propuestas educativas y coleccionables que responden a nuevas formas de juego y a expectativas más exigentes por parte de los padres. Las grandes marcas —desde LEGO y Mattel hasta Famosa, Hasbro, MGA o Clementoni— delinearán un ecosistema en el que la emoción, la narrativa y el valor formativo se consolidan como los pilares centrales de la campaña de 2025.