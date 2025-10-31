Los Agentes de IA influirán en hasta 73.000 millones de dólares en ventas en la Cyber Week

La campaña de la Cyber Week 2025, que abarca desde el jueves 27 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre, se perfila como un hito histórico para el comercio electrónico a nivel global, con unas proyecciones de ventas que rozan los 334.000 millones de dólares. Este pronóstico, emanado de los análisis de Salesforce, un referente mundial en CRM basado en IA, sitúa el crecimiento interanual en un 6%, destacando un aumento significativo en la influencia de la inteligencia artificial y los agentes de IA en el proceso de compra.

Este músculo tecnológico no es una mera tendencia, sino un factor de impacto directo, que se espera influya en hasta 73.000 millones de dólares de las ventas totales, lo que representa un aumento del 22% respecto a su aportación en 2024. Los datos recogidos sugieren una correlación directa entre la implementación de estos asistentes inteligentes y el rendimiento comercial, con minoristas que emplean agentes en Estados Unidos experimentando un crecimiento de ventas del 13% en las últimas siete semanas, siete veces superior al 2% registrado por sus homólogos sin esta tecnología.

El impulso precoz de la intención de compra

El Salesforce Shopping Index, una herramienta analítica que procesa la actividad de más de 1.500 millones de compradores globales a través de 1.5 billones de visitas a páginas web, ha revelado una anticipación en la actividad de compra que supera con creces las cifras del otoño de 2024. Este índice, que agrega datos de las plataformas Agentforce Commerce, Service y Marketing, ha registrado un crecimiento en las ventas online del 6% interanual a nivel mundial y de un notable 21% en España durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre.

Paralelamente, el tráfico digital ha seguido una trayectoria ascendente, con un incremento del 9% a nivel global y un 12% en el mercado español, cifras que contrastan fuertemente con el modesto crecimiento del 1% del tráfico digital global en el mismo periodo del año anterior. Este doble incremento, tanto en ventas como en el flujo de visitantes digitales, es un indicador claro de una fuerte intención de compra que está madurando semanas antes del pico de la Cyber Week.

La inteligencia artificial como catalizador del valor comercial

Los indicadores más recientes confirman que la inteligencia artificial está generando un valor tangible para los minoristas mucho antes de que comience el frenesí de la Cyber Week. Durante el periodo previo de análisis (1 de octubre al 15 de noviembre), más del 19% de los pedidos ya fueron influenciados de alguna manera por la IA y sus agentes. Los minoristas que han integrado estas funcionalidades en sus canales digitales han reportado una tasa de conversión un 5% superior y un crecimiento de las ventas del 10% interanual, duplicando el 5% de crecimiento observado en aquellos que optaron por no incorporar estas herramientas.

La propia procedencia del tráfico digital está siendo transformada por esta ola tecnológica, con el tráfico generado por fuentes impulsadas por IA, como ChatGPT o Perplexity, multiplicándose por 3,8 a nivel mundial en las últimas siete semanas. Este cambio subraya la creciente dependencia de los consumidores en herramientas inteligentes para la investigación de productos y la gestión presupuestaria, tal como apunta Enrique Mazón, Regional Vice President Commerce Cloud Iberia, al destacar que "los compradores se están adelantando para ver las novedades y elaborar sus listas de deseos", y que "más compradores están recurriendo a la inteligencia artificial y a los agentes para buscar productos, ayudarles a elaborar presupuestos y prepararse para la temporada navideña".

El vídeo y la movilidad redefinen el camino del comprador

Junto al auge de los agentes de IA, el tráfico procedente de los canales sociales está jugando un papel cada vez más decisivo en la activación del comercio electrónico. La cuota de tráfico online impulsada por referencias de redes sociales ha crecido un 15% interanual, constituyendo ya el 16% de todo el tráfico de compras. Dentro de este segmento, el contenido de vídeo es el gran protagonista, con plataformas como TikTok y YouTube impulsando el impacto social en el recorrido del comprador.

La cuota total de tráfico social proveniente de estos canales de vídeo ha experimentado un espectacular crecimiento del 79% en comparación con el año pasado, confirmando su papel como poderosas vitrinas de descubrimiento de productos. En este escenario, la movilidad se consolida como el eje central de la experiencia de compra: se anticipa que los pedidos móviles representarán un 70% de las ventas y un abrumador 80% del tráfico durante esta Cyber Week. Además, en la fase final de la transacción, el monedero móvil (como Apple Pay) se espera que sea el método de pago elegido para el 25% de todas las compras.

Black friday y descuentos clave: la búsqueda de valor

A pesar de la extensión de la campaña, el Black Friday se mantiene firme como el día cumbre del comercio electrónico, con predicciones que apuntan a que generará unos 78.000 millones de dólares en ventas online a nivel mundial, un volumen que supera en aproximadamente cinco veces las ventas de un día normal fuera de la temporada navideña.

En el caso concreto de España, las proyecciones indican que la Cyber Week generará 2.910 millones de euros, un incremento del 15% respecto al año anterior, mostrando un dinamismo superior al promedio global. Conscientes de la sensibilidad de los compradores a las ofertas, los minoristas están preparando importantes descuentos. Salesforce prevé que las categorías de belleza y maquillaje (con un 40% de descuento) y la moda (con un 34% de descuento) serán las que ofrecerán las mayores rebajas a nivel global, un factor crucial para atraer a los compradores que han anticipado su búsqueda de valor.

Predicciones macroeconómicas y tecnológicas

Las estimaciones para la Cyber Week 2025 refuerzan la tesis de que la convergencia entre inteligencia artificial y comercio ya no es futurista, sino una realidad que impulsa el crecimiento y la eficiencia. El pronóstico de 334.000 millones de dólares en ventas no solo es una cifra récord, sino el reflejo de un ecosistema comercial maduro y altamente influenciado por la tecnología. La cifra de 73.000 millones de dólares atribuibles a la IA y los agentes es una métrica de impacto económico que trasciende la simple optimización, demostrando cómo la personalización, la asistencia en la navegación y la toma de decisiones informada están redefiniendo la experiencia de compra.

La capacidad de estos agentes para procesar grandes volúmenes de datos y ofrecer interacciones a medida está marcando una diferencia sustancial en las tasas de conversión y en la fidelización a largo plazo del cliente. El canal móvil, con un 70% de las ventas proyectadas, actúa como el principal punto de contacto, mientras que la seguridad y la conveniencia del pago con monedero móvil se consolidan como un estándar, evidenciando una adaptación fluida del consumidor a las innovaciones transaccionales. La Cyber Week de 2025 se presenta, por tanto, no solo como un evento comercial de envergadura, sino como un laboratorio de adopción tecnológica masiva, cuyas lecciones resonarán en la estrategia minorista durante todo el próximo año.