Las llamadas comerciales siguen generando rechazo entre los consumidores

Más del 60% de los españoles ha recibido llamadas no deseadas para la oferta de servicios financieros en el último año. Esta cifra, arrojada por el cuarto estudio realizado por Nickel, revela una constante intrusión comercial que persiste a pesar de las regulaciones recientes.

La Ley General de Telecomunicaciones, vigente desde junio de 2023, prohíbe las llamadas comerciales sin el consentimiento expreso de los consumidores, pero su aplicación práctica aún parece insuficiente. La frustración generada por esta situación se ve reflejada en el récord histórico de reclamaciones ante el Banco de España, que en 2024 gestionó 56.099 expedientes, un aumento del 69% respecto al año anterior, evidenciando un malestar creciente y generalizado.

Más allá de la prohibición inicial, la normativa ha continuado endureciéndose. Una de las actualizaciones más recientes y notables, que entró en vigor el 7 de junio de 2025, prohíbe a las empresas realizar llamadas comerciales desde números de teléfono móvil con prefijos 6 o 7. Una medida que busca combatir la suplantación de identidad y las estafas, ya que las llamadas fraudulentas a menudo se originan desde este tipo de numeración. A partir de ahora, las empresas que realicen campañas telefónicas deberán utilizar obligatoriamente líneas fijas con numeración geográfica, números gratuitos (800 y 900) o códigos específicos asignados por los operadores.

La intromisión telefónica se focaliza principalmente en productos financieros, con un claro predominio de los seguros, tanto de vida como del hogar, mencionados por más del 41% de los encuestados. Le siguen de cerca los préstamos y líneas de crédito, que han sido ofrecidos sin previo requerimiento a más del 33% de los consumidores, mientras que las tarjetas de crédito ocupan el tercer lugar con un 32.4%. Pero el alcance de estas llamadas va más allá de lo financiero. El estudio también señala que un 14.2% de los participantes ha recibido ofertas para servicios básicos como la luz y el agua, e incluso para la compra de dispositivos tecnológicos, con un 11.5%. Este escenario de acoso comercial, en el que solo el 36.6% de los encuestados ha logrado librarse de estas llamadas en el último año, denota una normalización preocupante de una práctica que vulnera la privacidad y genera una profunda incomodidad.

La percepción de los consumidores se encuentra en un punto crítico.

La insistencia comercial se suma a un conjunto de problemas ya arraigados que minan la confianza en las entidades bancarias. Entre ellos, el cierre progresivo de sucursales que restringe el acceso a la atención presencial, un fenómeno que afecta a casi el 72% de los españoles. La falta de soluciones y la lentitud en las respuestas por parte de los servicios de atención al cliente son otros de los mayores puntos de fricción, afectando a un porcentaje similar de la población.

A esto se añade la complejidad de entender las condiciones de los productos financieros, lo que crea una barrera de acceso y genera desconfianza. Finalmente, la digitalización no ha sido la panacea esperada. Más de la mitad de los encuestados experimenta barreras al gestionar sus finanzas a través de aplicaciones o plataformas en línea, lo que evidencia una brecha digital que deja a muchos usuarios rezagados y desatendidos. Esta suma de factores configura un paisaje de insatisfacción que la industria necesita abordar con urgencia, y donde la transparencia y el respeto a la privacidad se convierten en pilares fundamentales para reconstruir la relación con el cliente.