En la era de la inteligencia artificial, lo que cuenta en el trabajo es el valor que aportas, no tus títulos

La irrupción de la inteligencia artificial ha propiciado un debate constante sobre su impacto en el mercado laboral y su potencial para desplazar el trabajo humano.

Esta inquietud central ha sido el eje de la reciente presentación del libro "Power Skills El secreto para desarrollar tu carrera profesional en la era de la inteligencia artificial", del autor Borja Castelar, un evento que tuvo lugar en la Casa del Libro de la Gran Vía en Madrid, y que congregó a una notable audiencia de profesionales, especialistas en tecnología y entusiastas del futuro del empleo. La jornada, moderada por el escritor Andrés Pascual, se ha posicionado como un espacio de reflexión clave para quienes buscan comprender y anticipar los desafíos que trae consigo la revolución digital, una transformación que, según Castelar, está redefiniendo los cimientos de las carreras profesionales.

Durante su intervención, Castelar describió el momento actual como una era de cambios continuos y profundos, donde la inteligencia artificial actúa como un motor de reestructuración radical del mercado laboral. El autor enfatizó que la manera en que se construyen y valoran las trayectorias profesionales está sufriendo una metamorfosis.

Ante este nuevo escenario, el valor de un profesional ya no se medirá exclusivamente por sus credenciales académicas, sino por la aportación de valor que sea capaz de generar, un cambio de paradigma que desplaza el foco del conocimiento puramente técnico hacia las capacidades humanas inherentes. Este enfoque resalta la urgencia de revalorizar y potenciar las power skills, un término que Castelar ha popularizado para referirse a las habilidades de poder que resultan cruciales para la adaptación y el éxito profesional.

El experto en soft skills subrayó la importancia de la convergencia entre la inteligencia artificial y las capacidades humanas, planteando que no son fuerzas opuestas, sino complementarias. El futuro del trabajo, según su visión, se sustenta en la sinergia entre la eficiencia y la automatización que ofrece la tecnología, y la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico que solo el ser humano puede aportar. Para navegar con éxito en esta transición, Castelar instó a los profesionales a desarrollar su marca personal y a comprometerse con el aprendizaje continuo, estrategias que considera vitales para mantenerse relevantes en el mercado laboral. Su propuesta, detallada en "Power Skills", ofrece una hoja de ruta práctica para que las personas puedan identificar y cultivar estas habilidades, convirtiéndolas en su principal ventaja competitiva.

La trayectoria de Borja Castelar avala su discurso. Como conferenciante, columnista y emprendedor, ha formado a más de medio millón de estudiantes a través de sus cursos en LinkedIn Learning. Su conocimiento y experiencia en áreas como el liderazgo, la gestión del talento, la marca personal y las ventas lo han establecido como una voz líder en el mundo hispano. Antes de su actual rol, fue director de LinkedIn para Latinoamérica, un puesto donde no solo lideró el equipo, sino que también fue reconocido como el mejor vendedor global de la compañía, superando a más de 4,000 colegas. Esta experiencia, unida a su labor como autor de "Potencia tu persuasión" y "Tu futuro trabajo", le confiere una perspectiva integral sobre las dinámicas del éxito profesional y la ineludible necesidad de evolucionar en sintonía con las transformaciones tecnológicas.

La presentación del libro, organizada por Ediciones Urano, se convirtió en un llamado a la acción. En lugar de ceder al temor ante la inteligencia artificial, Castelar invita a abrazar la era digital como una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo personal y profesional. Su mensaje es claro: la clave para prosperar no reside en competir con las máquinas, sino en colaborar con ellas, potenciando aquellas habilidades humanas que son, por su propia naturaleza, irreplicables.