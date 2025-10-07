Deepfakes en Black Friday amenazan tus campañas

Los ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial para crear fraudes que pueden afectar a las ventas y la reputación, por lo que se hace necesario contar con un experto en ciberseguridad para estar protegidos.

El mundo del marketing digital está en constante movimiento, más aún en periodos de gran actividad comercial como en el Black Friday y los deepfakes hacen que sea más necesario que nunca contar con un experto en ciberseguridad. De esta forma, las empresas están más tranquilas con sus campañas y actividades que se pongan en marcha.

Qué son los deepfakes y cómo ponen en jaque al marketing

En estos últimos años, seguro que has leído o visto hablar del término “deepfake”, hasta el punto de que ha dejado de ser una curiosidad de la tecnología para ser toda una amenaza en el campo de la seguridad digital.

Los deepfakes son unas falsificaciones que se han creado mediante inteligencia artificial y que pueden imitar gestos, voces e incluso expresiones faciales con una gran precisión. Este problema afecta al campo del entretenimiento, pero también a otros tan variados como el financiero, político u otras actividades del día a día.

El importante avance de la IA generativa ha permitido que dichas técnicas sean cada vez más accesibles. Actualmente, si se tiene un software básico y entrenamiento de modelos, podemos clonar la voz de una persona o recrear un vídeo en el que aparezca diciendo algo que jamás dijo. Por esta razón, hablar de cómo se puede detectar un deepfake se ha hecho fundamental.

Los deepfakes, lo cierto es que despiertan gran curiosidad y aumentan en periodos como el Black Friday o la Navidad, pero es que también detrás de ellos se esconden riesgos de gravedad, los cuales van, desde fraudes telefónicos con voces clonadas hasta la creación de noticias falsas. Pensemos que las aplicaciones van bastante más allá de lo que los usuarios comunes piensan.

Hasta bancos y organismos financieros alertaron sobre los diversos intentos de estafa en los que se utilizan dichas tecnologías para realizar engaños a empleados y clientes.

Todo esto hace que sea importante saber qué son, cómo funcionan y qué señales son las que permiten distinguirlos. La detección de un vídeo manipulado mediante deepfake marca la diferencia entre caer en una trampa digital o proteger la identidad y datos personales.

Ejemplos de fraudes que ya afectan a marcas globales

Existen multitud de deepfakes que se van a crear con fin de entretenimiento o educativos. Existen varios ejemplos con los que podemos ver cómo en la realidad se han utilizado de manera maliciosa. Vamos con algunos ejemplos de lo más recientes.

Manipulación política del presidente Biden

A comienzos de 2024, apareció un deepfake de audio del presidente Biden, el cual hizo declaraciones controvertidas sobre la seguridad nacional. Dicho incidente fue un claro ejemplo del gran potencial que tenían los deepfakes para engañar a la población y crear confusiones en el año electoral, lo que suscitaba preocupaciones sobre la integridad del discurso político.

Taylor Swift, también fue objeto de vídeos deepfake

El año pasado aparecieron también vídeos que protagonizaba la famosa estrella del pop en los que se la podía ver en escenarios inventados o comprometidos. Esto hizo ver cómo los artistas y famosos pueden ser muy vulnerables a este tipo de contenidos que pueden ser un gran perjuicio para la reputación personal y la privacidad.

Fraude financiero en Hong Kong

Se produjo un caso importante de deepfake en Hong Kong que acabó por afectar a un trabajador financiero al que se le engañó para transferir casi cuarenta millones de dólares luego de haber sido fruto de un engaño por impostores de deepfake que se hicieron pasar por su director financieros y amigos en una videollamada.

Este episodio demostró la gran sofisticación que pueden tener las estafas deepfake con las que muchos delincuentes pueden hacerse pasar de manera convincente por personas de confianza de cara a realizar fraudes financieros a gran escala.

Cómo un experto en ciberseguridad protege tus campañas

Aunque pocas personas, por el momento, crean que una situación como las anteriores les puede ocurrir en sus compañías, sí que puede llegar a suceder.

Eso sí, para detectar este tipo de fechorías, es necesario contar con profesionales expertos en ciberseguridad que sepa detectar deepfakes y que tenga conocimientos en técnicas de ingeniería social. Sin todo eso, las probabilidades de detectar fraudes son reducidas, cuando no se tiene una solución de detección para el fraude mediante verificaciones de identidad.

Los expertos en este campo pueden llegar a diseñar soluciones que minimicen los riesgos en el terreno financiero, se reduzcan las pérdidas por fraude y que quede protegido el riesgo reputacional, lo que asegurará la integridad de las operaciones a nivel comercial.

Vamos a ver algunas de las medidas que se pueden tomar:

Ciberseguridad

Se deberán implementar medidas que eviten que se inyecten imágenes o vídeos, así como la restricción del uso de cámaras virtuales.

Verificar el origen del vídeo o de la imagen

Una imagen íntegra se evalúa al hacer el análisis de la información el dispositivo que se encarga de capturar la imagen al usar técnicas como las marcas de agua o la criptografía.

Análisis de la imagen/vídeo

Se utilizan técnicas avanzadas de Deep learning para la detección de indicios de imágenes manipuladas, caso de:

Presencia de algunos elementos extraños o que sean defectuosos.

Evidencias de imágenes comprimidas

Análisis de texturas de la imagen

Evidencias de generación de carácter sintético (Deepfake)

Detección del liveness en ataques de presentación

Detectar el liverness en los ataques de presentación es una gran medida de seguridad que se utiliza para la verificación de quien se encuentra delante de la cámara es alguien de verdad y no un fraude.

Esta técnica previene los fraudes biométricos, proporcionando confianza en las transacciones que se realizan y simplificando la autenticación de los usuarios.

Claves para detectar deepfakes antes de que dañen tu ROI

Ahora os vamos a dar una serie de claves para fijarse en los detalles para la detección de los deepfakes:

Fijarse en los detalles que son más complicados de emular en imágenes o vídeos

Entre ellos está la distancia existente entre los ojos de una cara o la colocación de las orejas. Los seres humanos son bastante buenos cuando analizan las proporciones en los rostros, puesto que biológicamente estamos diseñados para ellos, y cuando algo falla es posible que sea nuestro cerebro diciéndonos que es posible que nos encontremos ante algo falso.

Atento a los movimientos y al lenguaje corporal

Existen factores como el pestañeo de los ojos que los deepfakes no siempre tienen capacidad de emularlo bien. De igual forma, se nota mucho más cuando existen movimientos del torso o de la cabeza, puesto que la sincronización de estos movimientos con los que hacemos al hablar son más complicados.

Contraste de información en distintas fuentes

No se recomienda informarse solo por una única fuente informativa. Nos pueden intentar engañar y hasta lo mismo los periodistas pueden acabar siendo víctimas de este tipo de engaños, al pensar que sea real el deepfake y hacerse eco de esto.

Las redes sociales son fuente de entretenimiento no de información

Debemos tener claro que las redes sociales no son una herramienta informativa y si para entretener. Lo que buscan las redes sociales es que pases el máximo tiempo posible utilizándola, por lo que existen más deepfakes compartiéndose por ellas, ya que hay menores controles y una capacidad de viralización mayor.

Precaución con la exposición de nuestra informaciones

Cuanta menos información audiovisual exista de nosotros a nivel público mejor. Este tipo de herramientas funcionan mejor cuanto mayor biblioteca de recursos gráficos se tenga de la víctima.

Por este motivo, bastante de las falsificaciones que usan rostros de famosos, parten de las que se tienen ya en Internet de ellos. Como ocurre con otra clase de fraudes, cuanta menos información exista, más complicado hará que los deepfakes que se generen sean más creíbles.

Tendencias futuras: lo que viene en ataques con IA

Los deepfakes no se va a detener. Incluso, de cara al futuro, es de esperar que será todavía más reales, automatizados y accesibles.

Entre los escenarios previstos podemos incluir:

Videollamadas con deepfakes en tiempo real

Identidades digitales por completo fabricadas, lo que hace imposible el rastreo

Fraudes mediante inteligencia artificial que simulan conversaciones completas en plataformas de voz.

Ataques masivos coordinados para la desinformación a gran escala

Existe todavía esperanza. La propia inteligencia artificial que se encarga de la creación de estos contenidos, es posible usarla para su detección. Son muchas las empresas e investigadores que están inmersos en el desarrollo de herramientas que sean capaces de identificar este tipo de manipulaciones que son casi imposibles ver para los seres humanos.

Lo fundamental es no quedarse rezagados. Esta tecnología está avanzando a gran ritmo y hay que estar preparados para una nueva realidad en la que la verdad visual y auditiva no es ya absoluta.