La IA cuántica en marketing podría llegar en menos de dos años para aquellos que ya utilizan agentes de IA

Con los agentes de Inteligencia Artificial (IA) convertidos en una realidad operativa, las empresas buscan superar una nueva frontera tecnológica: la computación cuántica. Basada en los principios de la mecánica cuántica que permite procesar información de forma simultánea y más eficiente que los sistemas clásicos en determinados problemas, está empezando a ser uno de los focos estratégicos de las compañías, especialmente en campos como el del marketing. Y es que, según un nuevo estudio de SAS y Coleman Parkes, Marketers and AI: Navigating New Depths, los pioneros en la adopción de agentes de IA están liderando la transición hacia esta tecnología.

Los datos del informe revelan que, a medida que las organizaciones alcanzan cierta madurez en IA, su interés y conocimiento sobre tecnologías emergentes aumenta. De esta manera, aunque solo el 16% de los profesionales del marketing declara comprender la computación cuántica, el porcentaje se eleva hasta el 49% entre aquellos que ya han implementado agentes de IA.

Jorge Zafra, director de Marketing de SAS para Iberia, afirma: “En el futuro, las empresas contarán con agentes autónomos que colaborarán estrechamente con sus empleados. Juntos serán capaces de generar modelos analíticos, rutinas de optimización o recomendaciones simultáneas, entre otras tareas. Para hacer posible todo esto, es donde entra en juego la enorme capacidad de cálculo que aporta la computación cuántica”.

Un horizonte más cercano para los pioneros

En esta línea, aquellos profesionales que ya trabajan con agentes de IA no se limitan a experimentar con la autonomía, sino que están ya construyendo la infraestructura para dar el siguiente paso: el 50% ha incorporado la computación cuántica en sus planes digitales o de innovación, según datos del estudio.

Además, mientras que la mayoría de los especialistas en marketing ve la computación cuántica como una posibilidad a largo plazo, las cifras indican que los usuarios que están adoptando los agentes de IA son más ambiciosos. De ellos, un 31% prevé que el impacto de esta nueva tecnología se notará en menos de dos años y un 6% asegura que ya está influyendo en el sector. En contraste, el resto de los encuestados, clasificados entre “observadores” y “planificadores”, sitúan la llegada de la IA cuántica en un plazo más amplio.

Diferente implementación entre sectores

A medida que la computación cuántica pasa del plano teórico al operativo, los diferentes sectores empiezan a identificar el potencial de sus posibles aplicaciones. En el caso de la banca, el análisis predictivo avanzado se perfila como la principal oportunidad (80%), mientras que en el sector asegurador los líderes ponen el foco en la simulación en tiempo real del recorrido del cliente (69%), o para la generación de datos sintéticos (29%).

Los resultados del informe nos indican que la convergencia entre agentes de IA y computación cuántica podría marcar el inicio de una nueva etapa tecnológica en la que las compañías más innovadoras y que apuesten por esta tecnología no solo van a optimizar procesos, sino que estarán preparadas para aprovechar antes que nadie el potencial transformador de la IA cuántica.

El estudio se basa en una encuesta a 300 organizaciones de todo el mundo, desde pymes hasta organizaciones con más de 10.000 empleados, que operan en diversos sectores y cuentan con equipos de marketing activos.